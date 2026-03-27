¿Austeridad de Kast?: Presidencia gasta $160 millones en frutas y verduras para la Moneda

Orden de compra revela el significativo desembolso en productos perecibles, mientras el mandatario exige recortes del 3% en todos los ministerios.

El Gobierno de José Kast concretó una millonaria adquisición de frutas y verduras frescas por un total de 160.000.000 de pesos, apenas 48 horas después de haber asumido el mando del país. La transacción se realizó bajo la modalidad de licitación pública y fue aceptada por la Presidencia de la República el pasado viernes 13 de marzo, según consta en los registros oficiales del sistema de compras públicas.

La orden de compra N° 776-179-SE26 detalla que el suministro está destinado a la sede de Gobierno, y fue adjudicado a la empresa Martinez y Alvarez Limitada. El monto de la compra asciende a 134.453.782 pesos, cifra que al sumar el 19% de IVA alcanza el total de 160 millones de pesos por un detalle de «unidad no definida» de vegetales.

Este gasto ocurre en un momento de máxima presión sobre las arcas fiscales, justo cuando el Kast instruyó a su gabinete disminuir los gastos en un 3% para enfrentar lo que llamó una «emergencia económica», entre otras medidas para economizar. Al asumir, el presidente aseguró que su plan de austeridad permitiría un ahorro de 3.000 millones de dólares este año, una meta que hoy parece chocar con las facturas emitidas desde el propio Palacio de La Moneda.

La millonaria compra de vegetales frescos se concreta pocos días después de la fiesta de lujo realizada el pasado 11 de marzo para celebrar la investidura presidencial. Este evento, que marcó el inicio de la administración, fue el primer antecedente de alto gasto que hoy se suma a la facturación de comida.

Mientras tanto, desde el entorno de la Presidencia se mantiene la orden de suspender el procesamiento de sueldos de asesores para realizar un «ajuste por austeridad» del 20%. Esta señal de ahorro interno se ve opacada por una orden de compra que, según la observación del documento, la entrega fue directa en la casa de gobierno.

El contraste entre la narrativa de «sacrificio» solicitada a los ministerios y el flujo de suministros de lujo en La Moneda instala una contradicción difícil de explicar para el Ejecutivo. El foco de las críticas apunta a la falta de coherencia entre el «gobierno de emergencia» anunciado por Kast y la realidad de los contratos firmados durante sus primeras horas en el poder.

Finalmente, la orden de compra queda como un registro incómodo en el inicio del historial de una administración que prometió cortar cada peso sobrante del Estado.