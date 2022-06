Bastones retráctiles, cortaplumas y Fake News: Pancho Malo, Izquierdo, los Kaiser y Kast. Los prontuarios del Rechazo

Autor: Jorge Molina Araneda

Los partidos políticos de derecha: UDI, RN, Evópoli y Republicano, ya dieron a conocer su postura oficial respecto del Plebiscito de salida del 4 de septiembre. Su opción, ¡vaya novedad!, será el Rechazo al texto emanado de la Convención Constitucional.

Tanto estas colectividades políticas como otras células con mayor o menor organización interna de carácter conservador, se han manifestado contrarias al rol que tendría el Estado, el catálogo de derechos sociales y los sistemas político y judicial que plantea el borrador del nuevo Código Político.

Como cualquier organización, cuentan con líderes que han encabezado sus poco concurridas concentraciones… Líderes que por lo demás no destacan precisamente por sus luces intelectuales, ni por sus limpias e intachables hojas de vida ni por su honradez.

Francisco Muñoz

Popularmente conocido como Pancho Malo, ha estado en la palestra en el último tiempo luego de convertirse en uno de los voceros y activistas por el “Rechazo”. Posee una larga y controversial historia.

Con 15 años de edad Francisco Muñoz llegó a la Garra Blanca, siendo en 1992 parte de un grupo (piño) que se hacía llamar “Los Holocautos“. Un reportaje de The Clinic, revelaba que en principio no le decían Pancho Malo, sino que “Pancho Mentira” porque cada día llegaba comentando que “había matado a un chuncho o quemado una micro”.

“De ahí pasó a Pancho Malo, porque se creía malo y todos hueveaban mucho“, decía un integrante de la barra de la época según recoge el citado medio.

Con el tiempo, ya en 2003, se transformó en uno de los líderes de la barra de Colo Colo, jactándose de sus falsas obras para mejorar el ambiente en la hinchada.

En 1998, cuando el exdictador Augusto Pinochet estuvo preso en Londres, Pancho Malo se convirtió en un visitante recurrente de la fundación que lleva el nombre de Pinochet. Incluso allí habría conocido a “Spiry” y al “Cabezón Beto”, ambos exlíderes de Los Cruzados y de Los de Abajo, respectivamente. No obstante, la bandera de lucha que los unía era su admiración por Pinochet.

Lo anterior, habría significado que Muñoz estuviera relegado de la Garra Blanca por casi cinco años, volviendo al estadio en 2003, aunque antes, estuvo relacionado con algunos delitos por él perpetrados.

Francisco Muñoz cayó preso en el año 2000 luego de un suceso ocurrido en una fiesta en Vitacura, lugar en el cual mató a otro joven en medio de una pelea.

En dicha época los medios hablaban de un crimen relacionado con “celos; sin embargo, según la versión de Pancho Malo, el hecho se habría generado por “legítima defensa”.

“Estábamos en un carrete y llegó este loco con un cuchillo gigante, de cocina, para atacar a mi amigo. Yo lo defendí, le di un par de puñaladas“, dijo Muñoz, por lo que finalmente solo pasó seis meses preso en la expenitenciaria de Santiago.

En 2012 tres hinchas de Colo Colo asesinaron al también barrista del cacique, Francisco Figueroa, alias el “Mero Mero”, hecho que se produjo en las dependencias del Estadio El Teniente en un partido contra O’Higgins de Rancagua.

Figueroa, quien era el fundador y líder del grupo de “Disidencia” (la contra de Francisco Muñoz), de la Garra Blanca, provocó algunos roces internos que desembocaron en el ataque que le provocó la muerte. Fue perseguido en el entretiempo del pleito contra el elenco celeste y recibió varias puñaladas en sus piernas, abdomen, espalda y pecho.

En ese contexto, fue que en julio de 2013, el Tribunal Oral de Rancagua dictaminó que Alejandro Ariel Ñanco, “El Ardilla”, y Jorge Enrique Silva Moreno, “El Bruja”, deberían cumplir una pena privativa de libertad de 10 años y un día por homicidio calificado, mientras que Luis Felipe Vega, “El Pela’o”, fue sentenciado a siete años por el mismo delito.

Este último dijo posteriormente que Pancho Malo fue el “autor intelectual” del crimen. No obstante, Muñoz no sufrió consecuencias penales por aquel asesinato. Este hecho, eso sí, marcó su declive en el liderazgo de la Garra Blanca, y no pudo volver a entrar a ningún estadio del país.

Ya en el año 2018 Francisco Muñoz causó una gran sorpresa en redes sociales cuando se divulgó su perfil de Linkedln, en el cual se presentaba como una persona facilitadora de negocios y consultor internacional en temas relacionados con los Recursos Humanos.

Entre sus antecedentes laborales tenía incluido su paso por la Garra Blanca. En ese contexto, fue que en una entrevista otorgada a La Tercera, Pancho Malo reconoció su profunda admiración por Donald Trump.

“Soy un partidario del Presidente Trump desde mucho antes de la primaria republicana. He seguido su carrera como empresario, me parece una persona muy frontal, sincera y directa, con una enorme capacidad de gestión”, indicó.

A Pancho Malo, además, se le ha podido ver con criminales de otras naciones, como el ya fallecido Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido en el hampa como “Popeye”, exjefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, con quien incluso se tomó fotografías en la tumba de este último que luego fueron difundidas en redes sociales.

Finalmente, sus últimas apariciones en la esfera pública y en la prensa se relacionan con las pasadas elecciones presidenciales, en las cuales terminó organizando un banderazo en apoyo al excandidato ultraderechista del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast; encabezando este 2022 algunas manifestaciones de Rechazo a la nueva Constitución Política y su controvertida reunión con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), quien cuenta con fuertes vínculos con la UDI.

Sebastián Izquierdo

Eran las 17:00 horas del lunes 9 de febrero de 2009 y momentos antes había entrado a un Pronto Copec Sebastián Izquierdo, actual líder de Capitalismo Revolucionario y una de las caras visibles de la “Vanguardia” del Rechazo, una especie de símil de la “Primera Línea”. Allí apuntó su mirada al dispensador y decidió meter las manos y alcanzar algunos productos para guardárselos a escondidas.

Pero no pasó inadvertido. Alguien llamó a los policías y fue arrestado a la salida. ¿El botín? Cinco paquetes de papas fritas Lays, avaluados en $6.950.

Lo ocurrido en la estación de servicio del sector oriente de la capital bien pudo ser una mancha en la hoja judicial intachable (hasta entonces) de Izquierdo, sin embargo, ese mismo año volvió a protagonizar dos hechos por los que fue condenado y que revisten una gravedad mayor: la golpiza a un menor de edad y la irrupción en un cuartel de Carabineros. También debió pasar por los tribunales de justicia a fines de 2018 por amenazas contra una mujer y por robo en lugar no habitado en 2008. Ambas causas terminaron con la suspensión condicional del procedimiento, mientras que la Fiscalía, en 2020, lo continuaba investigando por otros dos casos: lesiones leves y daños.

Por el robo en el Pronto Copec, Izquierdo pasó dos días en prisión. De ahí que no tuviera que pagar una multa según estimó el tribunal, ante el cual manifestó no tener domicilio y vivir en la calle, por lo que se debió establecer como dirección -para efectos de la causa- la Defensoría Penal Pública.

Casi cuatro meses después compareció nuevamente ante un juzgado. Esta vez fue condenado por atacar un cuartel policial. Los hechos se remontan al 26 de junio de 2009, cuando junto a otras siete personas fue sorprendido por personal uniformado ocasionando desórdenes en la vía pública.

Según se lee en la causa, el grupo intentó ingresar a la 32ª Comisaría de Carabineros. Lo hicieron gritando “a viva voz y obstaculizando el libre transito peatonal y vehicular existente en el lugar”. Se le condenó al pago de 1 UTM por su participación en calidad de autor.

Mismo resultado y sanción recibió a mediados de ese mismo año. A las 6:10 de la mañana del 19 de septiembre de 2009 junto a otras tres personas atacaron a un menor de edad.

Zvonimir Lucic Fouere, Martín Sánchez Cavieres, Román Aros Arias y el propio Izquierdo pillaron a R.A.S.J -de entonces 16 años de edad- en la intersección de las calles Avenida Matta con Roberto Espinoza en Santiago y entre los cuatro lo golpearon con pies y puños.

El joven terminó en el hospital con lesiones leves, según se informó mediante la atención de urgencia del médico de turno, mientras que el líder de Capitalismo Revolucionario pasó dos días privado de libertad.

Lucic Fouere y Sánchez Cavieres iban premunidos con armas cortantes.

Lo que no queda claro es el móvil de estos últimos dos hechos y si es que tienen relación con la participación en el grupo neonazi Legión 38 en el que se involucró Izquierdo.

Esa organización protagonizó el asesinato del joven punk Isaac Araya Herrera durante una “barrida”, crimen por el que fue condenado Christopher Andrés Hidalgo Castro -apodado El Bestia-, quien burló a las policías al estar 900 días prófugo.

Varios años después Izquierdo se autoapodó Tati Swing, nombre artístico con el que se presentaba en shows callejeros y uno que otro casamiento. De hecho, su firma consiste en las iniciales “TS”.

“Anima tu fiesta, tu matrimonio, tus bodas de Plata y de Oro, o el evento que quieras al ritmo del Rock and Roll con Tati Swing. Sebastián Izquierdo, exvocalista de ‘Patiperros Banda’, en el año 2014 decide emprender su carrera como solista, recorriendo los mejores escenarios para el Rock and Roll… Las calles, clubes y bares de la ciudad (…) Hasta el más tímido no se resistirá a salir a bailar! (sic)”, versa su presentación en un sitio de ofertas especializado.

La relevancia que no alcanzó en el mundo artístico sí la obtuvo en su canal de YouTube. La cuenta de Capitalismo Revolucionario alcanzaba más de 40.000 suscriptores y esa fama -en parte- lo terminó convirtiendo en líder de la “Vanguardia” (conocida también como la Primera Línea del Rechazo).

Por otro lado, en 2020 la UDI intentó desligarse de los hechos de violencia encabezados por Izquierdo, ocurridos durante una marcha por el Rechazo a redactar una nueva Carta Fundamental con miras al plebiscito de aquel año. Existen pruebas suficientes para establecer que el lugar donde se fabricaron los escudos del grupo de Izquierdo funciona como sede comunal de la UDI Santiago, en Bulnes 80.

El panfleto del diputado gremialista, Jorge Alessandri, que apareció en un video de la confección de escudos de “Vanguardia”, activó las alertas y luego fueron apareciendo nuevos detalles en artículos que la prensa difundió profusamente.

Entre los antecedentes aparecen la investigación que inició la tienda política para determinar quién dejó entrar al activista al local de Bulnes, junto a los innumerables afiches que llaman a actividades del partido a ese lugar y que fueron publicados en las redes sociales de la UDI Santiago, cuya página web fue bajada tras el escándalo. Lo que no desapareció fue una fotografía del entonces parlamentario Juan Antonio Coloma Álamos, en que se le ve al interior de la sede de Bulnes 80, horas antes de la confección de los escudos, mismo lugar donde podrían haber estado almacenados los elementos.

Por otra parte, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió en 2021 dejar en prisión preventiva a Roberto Belmar, también integrante del grupo “Vanguardia”, por sus actos violentos y agresiones, tanto en marchas a favor del Rechazo, como las que pedían libertad para los presos del estallido social. La Fiscalía, además, había solicitado reformalizar tanto al citado individuo como a Sebastián Izquierdo, a quienes se les imputó el delito de lesiones graves contra una mujer agredida con bates y bastones retráctiles, en una manifestación de marzo de 2020.

Johannes Kaiser

El sábado 9 de abril de este año se desarrolló la marcha por el Rechazo a la nueva Constitución Política, encabezada por el diputado ultraderechista Johannes Kaiser y por el exlíder de la Garra Blanca, Francisco Muñoz, alias Pancho Malo. El parlamentario, en dicha instancia, señaló que el trabajo desarrollado por la Convención Constitucional está vulnerando los derechos humanos de los y las chilenas, y afirmó que en caso de ganar la opción Apruebo en el plebiscito de salida, hay que generar una “resistencia civil”. En base a lo anterior, también indicó que “si no se respetan nuestros derechos, no veo la razón por la cual haya que someterse a un resultado electoral en esa materia”.

Kaiser es partidario del libre porte de armas; alega, asimismo, que el juicio que recibieron algunos militares por violaciones a los derechos humanos (actualmente recluidos en el penal de Punta Peuco) no serían legítimos ya que fueron hechos “con apenas un testimonio como prueba”. Además, fue contrario al cierre del penal Cordillera. Es partidario también de la liberación de Miguel Krassnoff.

De acuerdo a su biografía, Kaiser terminó sus estudios de enseñanza media en la Escuela Militar en 1995, luego ingresó a la carrera de derecho en la Universidad Finis Terrae, estudios que interrumpió para viajar a Europa. En Austria decidió cursar asignaturas de distintas carreras en la Universidad de Innsbruck. En su biografía enumera seis: ciencias políticas, filosofía, sociología, economía, historia y derecho. The Clinic señaló que a fines de enero el parlamentario destacó su currículum en sus redes sociales, indicando que tuvo 20 años de educación universitaria y que contaba con siete carreras en el cuerpo (en la lista incluyó teología). El Departamento de Estudios de la Universidad de Innsbruck indicó que el diputado estuvo matriculado solo en tres carreras: Historia (2001-2004), Derecho (2014-2019) y Ciencias Políticas (2001-2015). La universidad recalcó que Kaiser no ha terminado ninguno de estos programas y, por ende, no tiene un título académico.

Este reaccionario diputado cuenta en su poco afortunado bagaje público con otras “perlas”, como las siguientes:

-Inserto en El Mercurio: en 2019, previo al aniversario del golpe de Estado de 1973, Johannes Kaiser reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas en un inserto pagado en el diario El Mercurio titulado “El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como hoy es Venezuela”,​ generando polémica y controversia ante familiares de detenidos desaparecidos y torturados durante la dictadura.

-Pisagua: en videos viralizados se recoge la opinión de Kaiser sobre los fusilados en Pisagua durante la dictadura cívico-miltar, indicando: “Que lo escuchen bien en la Suprema. Estaba bien fusilada esa gente en Pisagua. Bien fusilados (..) Esto no es cualquier cosa, porque les voy a decir una cosa: de toda esa gente que fue fusilada en Pisagua, que las mandó a fusilar tras el Consejo de Guerra el general Forestier, la inmensa mayoría o estaba metida en grupos subversivos o era parte de los carteles de droga que tenían los laboratorios en el norte. O sea, o eran narcos, o eran izquierdistas o eran una mezcla entre las dos cosas”. Ante sus dichos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua emitió un comunicado de prensa cuestionando sus dichos, además de anunciar el derecho a reservarse el emprender acciones legales en contra de Kaiser.

-Afiche antiinmigrante: durante su candidatura a diputado en 2021, Kaiser presentó un afiche antiinmigrante con la frase “el que no aporta se deporta”. Este cartel fue tachado de racista y, además, considerado un plagio a un afiche del Partido Popular Suizo, calificado de xenófobo y de extrema derecha.

-Cuestionamiento del sufragio femenino y dichos misóginos y xenófobos: el 23 de noviembre de 2021, días después de las elecciones parlamentarias donde resultó electo, se viralizó un registro audiovisual de una transmisión en vivo por YouTube del año 2016, en donde Kaiser, dentro del contexto de las agresiones sexuales perpetradas en Alemania, realizó declaraciones xenófobas tratando a los inmigrantes de “violadores”; además de cuestionar el derecho a sufragio femenino, argumentando que “lo que pasa es que tienen una especie de esquizofrenia, las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto [a las mujeres] fue una buena idea”. Horas después, resurgieron tweets de Kaiser descritos como misóginos en su cuenta personal, indicando que “por mujeres como usted, no les querían dar el derecho a voto”; “me preguntan por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia, ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido, y para mantener a una weona empoderada prefiero volverme maricón”; “un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada”; o “la única razón por la que las feministas querían derecho a voto, es porque como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían”.

Existe un registro donde Kaiser declara: “Chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que Chile es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial – (interrumpido por su interlocutor) y violadas – claro, y violadas, sobre todo las más feas (…) Porque si te habrás dado cuenta ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas donde yo realmente diría que si el violador eres tú entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los EE.UU. por valor ante el enemigo”.

-Dichos transfóbicos: durante una emisión de su programa en YouTube, mientras Kaiser compartía emisión con la diputada electa Gloria Naveillán y la excandidata a diputada Verónica Welkner, ambas militantes del Partido Republicano; Naveillán instó a la audiencia a adivinar con quién le tocaría compartir oficina en el Congreso, ante lo cual un usuario respondió “Tú y Joe (Kaiser)”. Ante esto, Kaiser interrumpe a Naveillán indicándole que “pero, ¿sabes cuál va a ser la gracia?, tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider”, quien es actualmente la primera congresista transexual de la historia de Chile, lo que generó las carcajadas en sus invitadas, inclusive Welkner agregó “yo exigiría baño de mujeres”.

Tras la viralización de los dichos, la propia Schneider indicó en su cuenta de Twitter que “repudio transfobia que exudan representantes de ultraderecha de Kast en este video. No porque se refieran a mí, sino porque humillan a la comunidad. Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo #LaCarasDeLaMoneda. Nuestros derechos peligran!”. Incluso José Antonio Kast declaró que los dichos del transfóbico diputado eran inaceptables, burdos, chabacanos y que rebajan el nivel de la discusión.

-Declaraciones sobre las vacunas: en marzo de 2021, a través de su cuenta de Twitter, Kaiser insinuó que la inoculación con la vacuna Coronavac (del laboratorio Sinovac), sería el factor de aumento de casos de COVID-19, al hacerse un examen PCR, el que saldría positivo, lo cual fue determinado como falso, puesto que el mecanismo de la vacuna funciona con el virus inactivado, por lo tanto, este no se mueve, reproduce ni infecta el cuerpo bajo ninguna circunstancia. En enero de 2022, nuevamente a través de su cuenta de Twitter, expresó “vacuna no reduce transmisión (de Sars-Cov-2)”, lo cual fue desmentido mediante diferentes estudios científicos que han demostrado que el porcentaje de transmisibilidad se reduce merced a las inoculaciones.

Nuevamente en el mes de marzo de este año refrendó su ignorancia manifestando que no se pondría las dosis de refuerzo de la vacuna por falta de debate científico y técnico; todo lo anterior a pesar de que la evidencia científica expresa lo contrario.

-Fabiola Campillai: el pretérito mes de noviembre, Kaiser, aseguró en un registro audiovisual que la senadora Fabiola Campillai merecía quedar ciega, diciendo literalmente, “la lacrimógena está bien recibida”.

Axel Kaiser

Hermano del diputado Johannes Kaiser. Idólatra del mercado y muy famoso por su comentario (ante Mario Vargas Llosa), en el foro “Qué es ser liberal”, de que “hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti: ¿en el liberalismo…?” En ese momento, con un rostro evidentemente descompuesto, Vargas Llosa frena y cuestiona a su interlocutor: “Esa pregunta yo no te la acepto”.

Apareció hace algún tiempo tratando de propalar 17 mentiras contra el nuevo texto constitucional. Aquel embuste fue desmentido en el artículo: https://www.elciudadano.com/politica/las-17-necesades-de-axel-kaiser-respecto-a-la-nueva-constitucion/05/19/ (Fe de erratas: necedades).

Felipe Kast

El 16 de noviembre de 2018, dentro del contexto del asesinato de Camilo Catrillanca, Kast aseguró haber visto en un video que la muerte del comunero mapuche fue el resultado de un intercambio de disparos entre Fuerzas Especiales de Carabineros y el malogrado joven mapuche. Lo anterior lo expresó en una entrevista radial con Fernando Paulsen, hecho que fue desmentido al día siguiente. Ante las recriminaciones, el congresista ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por su mentira. Además, debió prestar declaración como testigo en la causa penal que intentaba determinar cómo ocurrieron los hechos de ese día. En 2022 indicó que el video del supuesto enfrentamiento se lo había entregado Luis Mayol, quien en ese entonces ejercía como Intendente de la región de La Araucanía.

Este año, concretamente el 17 de mayo, mediante sus redes sociales, Kast difundió un video en el cual se apreciaba al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro apoyando el borrador de la Nueva Constitución de Chile, con las palabras «Apareció el jefe de campaña del Apruebo«. Sin embargo, aquel registro audiovisual resultó ser del año 2020, en donde Maduro se refería a los hechos del estallido social. Tras ser acusado de promover fake news, Kast borró la publicación. Tras esta nueva falacia, el senador de la región de Coquimbo y miembro del Partido Comunista Daniel Núñez informó que llevaría a Kast a la Comisión de Ética del Senado, sindicándolo como “El rey de las fake news”.

Finalmente, y a la luz de estas resumidas biografías de los cabecillas del Rechazo, queda más que demostrado que esta opción es el caldo de cultivo de las cortaplumas, los bastones retráctiles, la ignorancia y las mentiras… De rigurosidad y densidad teórica, ni hablar.