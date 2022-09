Boric durante encuentro de la Sonami: “¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades?”

Durante la noche de ayer martes, el presidente Gabriel Boric participó en la Cena Anual de la Minería que organizó la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Durante el evento, el mandatario pronunció un discurso en el que respondió a los dichos de Diego Hernández, presidente de la Sonami, quien había intervenido previamente criticando la reforma tributaria y el royalty.

En la instancia, Hernández expresó sobre el proyecto de la nueva constitución, redactado por la Convención “no se consagra el régimen de concesiones, se corre el riesgo que las concesiones queden a disposición de los gobiernos de turno”. Además, cuestionó la reforma tributaria y el royalty minero.

En respuesta, el mandatario comentó al inicio de su discurso -que se extendió poco más de 25 minutos- “me hubiese avisado Don Diego que tenía que venir con traje de combate y hago otro discurso”.

En esa línea, valoró la instancia destacando la posibilidad de “tener distintas visiones políticas y miradas desde puntos de vista distintos de cómo enfrentar la actual coyuntura en nuestro país”.

Además, aseguró haber “modificado su discurso” para “poder hacerme cargo también de algunos puntos que me parecen interesantes”. “Independiente del resultado de la elección del próximo domingo, tengo el mandato de ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de los que aprueban, de los que rechazan, de los que se abstengan y no vayan a votar”, comentó.

Fuerte y claro.



Pdte Boric en plena cena de Sonami modifica su discurso tras las palabras del pdte d la sociedad minera



"Diego dijo q son contrarios a disminuir las utilidades en periodo d bajo precio. Le pregunto ¿cuándo han sido partidarios d entregar parte d las utilidades?" pic.twitter.com/l1PKauoLoW — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 31, 2022

“Decía Don Diego que son contrarios de disminuir las utilidades en períodos de bajo precio. Yo le pregunto ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración de ‘ahora sí este es el momento de hacer y avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza’?”, expresó el presidente Boric, por lo que recibió algunas pifias por parte de los presentes.

En ese sentido, continuó diciendo “creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente, en donde nos pongamos de acuerdo respecto a los datos y en donde entendamos que cada uno de quien está hablando está buscando lo mejor para Chile”.

“A partir de ese reconocimiento no cabe ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo, tanto en el royalty como en la reforma tributaria”, señaló.

Por otra parte, el mandatario se refirió a la situación de Tierra Amarilla, comuna de la Región de Atacama, afectada precisamente por la actividad minera.

“Piensen en Tierra Amarilla, con una población menor a las 18 mil personas y en donde alrededor hay dos o tres relaves y tres socavones. Se nota que se ha extraído riqueza del sector, pero hay más pobreza que en el promedio de Chile”, manifestó.

Queremos un Chile cohesionado socialmente y para eso debemos distribuir de manera más justa la riqueza que es de todos. Es posible crecer, desarrollarnos y avanzar en mayor justicia y equidad. Para allá vamos! pic.twitter.com/jRsBtOGImU August 31, 2022

Por último, criticó: ¿por qué se produce eso? No quiero decir que esto es la culpa de… No me cabe ninguna duda de que cuando uno hace su labor lo hace de la mejor manera posible, de buena fe, pero esa realidad nos debe llevar a la reflexión”, concluyó.