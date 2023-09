Boric presentó proyecto de ley que limita funerales narcos: «No es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero o suspender clases»

El presidente Gabriel Boric presentó este miércoles un proyecto de ley que limita los denominados funerales de alto riesgo o funerales narcos.

El proyecto fue anunciado en su Cuenta Pública 2023 cuando aseveró la necesidad de «restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos, entre otras medidas».

#MásSeguridad | Presidente @GabrielBoric presenta proyecto de ley que limita funerales narco https://t.co/dSrg5OhxxM — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 27, 2023

En un punto de prensa de este miércoles, el presidente Boric firmó dicha iniciativa, la cual también apunta a la demolición de los conocidos «narcomausoleos».

«Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles para el tránsito de vehiculos o personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que genera este tipo de actos. No lo podemos permitir», expresó Boric durante su discurso.

Presidente @GabrielBoric: "Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es tolerable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero. No queremos más colegios cerrados" #MásSeguridad pic.twitter.com/VcAF9tYboc September 27, 2023

El proyecto —detalló Boric — acota los plazo para realizar estos funerales, con un lapso no mayor a 24 horas, así como se explica que estas ceremonias fúnebres solo podrán realizarse en las instalaciones del cementerio o crematorio donde se haya registrado el fallecido.

«No queremos más disparos al aire, no queremos más pirotecnia en plaza, no queremos más interrupciones violentas en estadios deportivos», puntualizó el mandatario chileno.

Todas estas acciones —indicó el Presidente— serán realizadas de manera conjunta con el delegado Presidencial de la región junto con el cuerpo de Carabineros, quienes serán los encargados de emitir el informe.

De igual forma, recalcó que con estas acciones, «se pone a prueba la eficacia del Estado».

Esta ley, además, impondrá penas más gravosas de «quienes comentan determinados delitos en un funeral de este tipo, a quienes obstaculicen la vía pública, saqueen local comercial, quienes participen en riñas o porten armas, o hagan uso de armas fuegos y fuegos artificiales».

Otro punto clave, es que la iniciativa establece como máximo 24 horas para llevar a cabo este proceso funerario lo que permitirá —según el mandatario— «optimizar los recursos humanos y económicos que las policías asignan para resguardar y fiscalizar este tipo de funerales».