Cambio de gabinete: Estos son los cinco nuevos ministros que designó el Presidente Boric

El Presidente Gabriel Boric concretó este miércoles un nuevo cambio de gabinete, el tercero desde que asumió la administración del país el 11 de marzo de 2022,

En concreto, se realizaron modificaciones en cinco ministerios sectoriales: Educación, Cultura, Minería, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, La decisión fue tomada a poco más de cinco meses del último ajuste.

«Son cambios que tienen mucho que ver con las demandas de la ciudadanía, con la agenda de Gobierno, que tienen que ver con cómo seguimos realizando de la mejor manera posible nuestro programa de Gobierno», adelantó durante la mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Los ajustes al gabinete fueron los siguientes:

Minería: Aurora Williams sustituye a Marcela Hernando.

Culturas: Carolina Arredondo sustituye a Jaime de Aguirre.

Educación: Nicolás Cataldo sustituye a Marco Antonio Ávila.

Desarrollo Social: Javiera Toro ocupa el cargo luego de la renuncia de Giorgio Jackson.

Bienes Nacionales: Marcela Sandoval en sustitución de Javiera Toro.

Durante su alocución, el presidente Boric llamó a impulsar la unidad y el trabajo en conjunto de las fuerzas políticas del país.

“Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones donde ya están claros los diagnósticos hace años. Si no avanzamos en acuerdos que, por ejemplo, pongan fin al drama de las pensiones indignas, porque estoy seguro de que nadie gana con eso, ni Gobierno ni oposición. Pero por sobre todo, pierden los chilenos y chilenas, y gana el pesimismo y el hastío. Y podemos revertirlo, tenemos condiciones para darle vuelta”, indicó.

“Tengo la convicción que con las diferentes personas que están en política, pero por sobre todo con el pueblo de Chile, compartirnos el propósito común de avanzar en soluciones para las personas, y hoy es un momento de enfrentar respetuosamente esas diferencias y encontrar los puntos en común”, sentenció el mandatario.

Noticia en desarrollo…