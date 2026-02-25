Camila Vallejo desarma el relato de la “aprobación”: el decreto era el paso 1 de 13 y el cable chino sigue sin luz verde

La ministra vocera Camila Vallejo planteó que cuando el Gobierno ha señalado que proyecto de cable submarino de fibra óptica Chile-China Express, se encuentra en proceso de evaluación, «está apegado, total y absolutamente, a la verdad».

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de la controversia generada por el Chile–China Express, un proyecto de cable submarino de fibra óptica que busca conectar directamente Valparaíso con Hong Kong, asegurando que el decreto firmado y luego anulado por el ministro Juan Carlos Muñoz era solo el primer eslabón de una cadena de trece pasos administrativos.

En una entrevista con Radio Sonar, la secretaria de Estado defendió la soberanía nacional para tomar decisiones conforme a la institucionalidad chilena y calificó como «unilateral, arbitraria e injustificada» la sanción aplicada por la administración del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a altos funcionarios del Gobierno nacional.

El 26 de noviembre de 2025, un consorcio conformado por los gigantes tecnológicos chinos —China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group y China United Network Communications Group— ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) una solicitud formal para obtener una concesión que les permitiera construir el cable submarino con una inversión cercana a los US$500.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de evaluación, desató la ira de Washington. El pasado viernes el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que podría “minar la seguridad regional” y anunció la revocación de las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

La administración del magnate republicano indicó que los funcionarios “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

En medio de la tormenta diplomática desatada por esta medida, el Gobierno del presidente Gabriel Boric ha salido a dejar en claro que el proyecto del cable submarino sigue en evaluación “siguiendo la institucionalidad”.

El propio jefe de Estado señaló que instruyó a las autoridades sectoriales a recabar antecedentes “para tomar una decisión fundada”, pero dejó en claro que esa decisión “excede en plazos a nuestro mandato” y deberá ser “continuada o desechada por las próximas autoridades”.

El mandatario enfatizó que su gobierno decide “en función del mejor interés de Chile y su gente”, defendiendo la neutralidad tecnológica y el multilateralismo como ejes de política exterior.

Vallejo: el decreto era el paso 1 de 13

Para clarificar el estado real del proyecto de cable submarino Chile–China Express, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, desmontó este miércoles punto por punto lo que calificó como una interpretación errónea de los hechos.

En conversación con Radio Sonar, abordó con detalle el meollo de la controversia: la firma y posterior anulación de un decreto relacionado con la iniciativa. Vallejo explicó que lejos de tratarse de una aprobación definitiva, como han sugerido actores políticos y medios de comunicación, este acto administrativo representa apenas el punto de partida de un largo proceso de evaluación.

La ministra fue enfática al contextualizar el procedimiento, señalando que «el decreto firmado y posteriormente anulado constituye el «primer paso en el sistema de evaluación de un proyecto como este, el primero de 13».

La secretaria de Estado profundizó en esta idea, subrayando que el proceso de evaluación recién comienza y que la opinión pública debe comprender la complejidad del mecanismo.

«Estamos, hoy día, incluso, en la primera etapa de los 13 pasos», explicó detalladamente, enfatizando que el proyecto no ha recibido un visto bueno ni una negativa definitiva.

En ese sentido, la ministra salió al paso de las acusaciones que ponían en duda la transparencia del Ejecutivo respecto al estado de la iniciativa y argumentó que cuando el gobierno ha señalado que el proyecto se encuentra en evaluación, lo ha hecho con base en los hechos.

Sostuvo que cuando el Ejecutivo ha señalado que la iniciativa se encuentra en proceso de evaluación, «está apegado, total y absolutamente, a la verdad».

Ministra Vallejo: «Somos soberanos para tomar nuestras decisiones»

Uno de los puntos más álgidos abordados por la ministra fue la interrogante sobre si la decisión de retrotraer la firma del decreto respondió a presiones o advertencias provenientes de la embajada de Estados Unidos. Frente a esta consulta, Vallejo reafirmó la autonomía del Estado para conducir sus procesos internos.

«Nosotros, en Chile, a diferencia de lo que señala el embajador de Estados Unidos (Brandon Judd), tenemos una institucionalidad, tenemos una legislación, y somos soberanos para tomar nuestras decisiones, recogiendo los antecedentes que nuestra institucionalidad tiene», afirmó.

De este modo, respondió a los señalamientos emitido por el representante diplomático de EE.UU. en Santiago, quien siguiendo la línea de la administración del ultraderechista Donald Trump, instó al gobierno chileno a adopte «mecanismos de evaluación de inversiones».

Aunque en declaraciones a la prensa, Udd aseguró que Washington respeta «el derecho de Chile a ejercer intercambios comerciales que traigan prosperidad y oportunidades a su pueblo», planteó que las «amenazas a la infraestructura crítica que arriesgan o que impiden la soberanía – especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones – nos afectan a todos».

Al respecto, la ministra Vallejo enmarcó la postura de la Casa Blanca en un contexto más amplio, sugiriendo que existen intereses geopolíticos en juego que trascienden la iniciativa específica del cable submarino.

«Sabemos hace mucho tiempo que a Estados Unidos no le gusta este proyecto», señaló la vocera, agregando que existe un trasfondo vinculado a la doctrina Monroe y a la influencia en el hemisferio.

La ministra insistió en que el proyecto «está en una etapa de evaluación, dentro de un procedimiento que es largo», insistiendo en que el Estado chileno actúa conforme a su institucionalidad y no bajo presiones externas.

La sanción estadounidense es «unilateral, arbitraria e injustificada»

Ante la sanción aplicada por Washington al ministro Juan Carlos Muñoz y a los dos otros altos funcionarios, quien vieron revocadas su visa, la secretaria de Estado indicó que se trata de una medida «unilateral, arbitraria e injustificada».

«Estados Unidos aplica una sanción a nuestro juicio totalmente unilateral, arbitraria e injustificada porque acusa y imputa a nuestra autoridad, un ministro de Estado de Chile, de afectar o poner en riesgo la seguridad de la región», aseveró, en declaraciones recogidas por El Mostrador,

«Ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación»

La gravedad de la imputación estadounidense contrasta, según Vallejo, con la naturaleza de las acciones realizadas por el ministro Muñoz, por lo que defendió la trayectoria y el proceder del jefe de la cartera de Transportes, descartando cualquier acción que pudiera haber comprometido la seguridad regional.

«El ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación», aseveró.

«Básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es sancionar a un ministro de Estado por evaluar un proyecto. Este proyecto está en evaluación».

Vallejo fue aún más lejos en su defensa del titular de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones , argumentando ni en el escenario más extremo las gestiones de Muñoz podrían representar el riesgo que Estados Unidos alega.

«Ni siquiera el ministro podría eventualmente haber puesto en riesgo la seguridad del país por haber firmado y tramitado el decreto», sostuvo.

Vallejo insistió en que el secretario de Estado “actuó de manera adicionalmente prudente” y afirmó que desde La Moneda han gestionado la situación “con extrema prudencia y responsabilidad”.

La ministra también abordó el frente diplomático, revelando que Chile ha hecho valer su postura por los canales formales establecidos y envió una carta a Washington a través de la Cancillería, dando cuenta de la molestia del gobierno por los términos utilizados por el embajador Brandon Judd en sus recientes declaraciones.

«Los adjetivos que ha aplicado el embajador, obviamente, creo que están fuera del lenguaje diplomático que esperaríamos nosotros como país», concluyó.