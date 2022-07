Camilo Escalona (PS) responde a Ricardo Lagos: «Se equivocó y yo espero que rectifique, el Apruebo y el Rechazo no son lo mismo»

El exsenador y secretario General del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, instó al expresidente Ricardo Lagos Escobar, a rectificar por sus dichos sobre la propuesta de la nueva Carta Magna, que será sometida el próximo 4 de septiembre al Plebiscito de Salida.

En una carta, el expresidente chileno planteó que tanto el Apruebo como el Rechazo al texto están «lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana», en un contexto donde «Chile merece una Constitución que suscite consenso».

Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los 2 textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría https://t.co/RQ6WNiAZ65 pic.twitter.com/IkR3pz6Ese — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) July 5, 2022

«El Presidente Lagos se equivocó y yo espero que rectifique», dijo enfático Escalona, complementando que «se equivocó porque el Apruebo y el Rechazo no son lo mismo».

El dirigente socialista, que a inicios de esta semana advirtió que «en el caso nefasto de que gane el Rechazo, la derecha más dura no querrá cambiar nada», sostuvo este miércoles que «el Apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, de una Estado social y democrático de derecho que enfrente los temas que están pendientes, que incluso llevaron a un estallido social del 2019», refiere Cooperativa.

Por contraparte, «el Rechazo es el pasado, es la Constitución de Pinochet», aseguró.

Subrayó que «el presidente Lagos se pone en un sitio que no tiene piso, no tiene base. Él, seguramente mirando una perspectiva compleja que tiene el país, trata de estar por encima del Apruebo y del Rechazo, pero al final no tiene un piso, un pilar desde el cual proyectar una acción política futura», agregó.

«Nosotros estamos convencidos que el proceso continuo de perfeccionamiento de la democracia en Chile depende del Apruebo, de establecer un pilar democrático para, desde ahí, construir cambios en democracia, pluralismo y libertad» sentenció, citado por 24Horas.

Las declaraciones de Escalona se dieron en el marco de la reunión de esta mañana entre representantes de la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), y el Partido Socialista (PS), con motivo de analizar el proceso constituyente.

El timonel DC, Felipe Delpin, reconoció que la interna está tensionada, sobre todo luego de que algunas figuras del partido – como Ximena Rincón y Matías Walker – hayan anunciado que votarán Rechazo, pero afirmó que se debe ser demócrata y comentó que no le gustaría ver a un militante promoviendo una postura distinta a la que fije este miércoles la colectividad.