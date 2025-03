Carpetazo rápido de la SCJN a quejas de aspirantes excluidos del proceso judicial

En una sesión bastante breve, de menos de cuatro minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió dar por concluidos los ocho recursos presentados por aspirantes que se quejaban de su exclusión del proceso de selección para las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Los ministros del tribunal determinaron que los recursos carecían de relevancia y que no había necesidad de analizar los detalles del asunto, ya que el proceso de selección ya había finalizado.

Véase también: Lenia Batres alerta sobre la influencia de magnates en el Poder Judicial de México

La decisión llegó en un momento en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había comenzado a preparar las boletas con los nombres de los candidatos, lo que hizo que los ministros concluyeran que los recursos ya no tenían validez. Aunque se discutieron las quejas de los aspirantes que habían sido excluidos de las listas de candidatos, los ministros en su mayoría acordaron que no cabía un análisis profundo, pues las afectaciones que estos señalaban no podían ser reparadas debido a que la selección ya estaba cerrada.

Sin embargo, hubo una disidencia importante. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña consideró que los recursos debieron ser desechados por motivos formales, porque ya no era posible subsanar las afectaciones que los aspirantes mencionaban.

La sesión se celebró con la ausencia de tres ministros, quienes no participaron debido a diversas razones personales y vacacionales. Esto no impidió que el resto de los miembros del tribunal tomaran una decisión unánime en cuanto al fondo del asunto.

Los recursos fueron presentados por diversos aspirantes, quienes se quejaban de problemas como la omisión de la publicación de listas de candidatos idóneos, o su exclusión del proceso de selección para las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La SCJN resolvió que estas quejas ya no tenían sentido, ya que el proceso de selección estaba en su fase final.

Con esta resolución, el proceso para la elección de jueces y magistrados sigue su curso. A pesar de los desacuerdos y las impugnaciones, el camino parece despejado para que las elecciones judiciales se realicen como estaba previsto, sin que las quejas de los aspirantes excluidos puedan alterar el resultado final.

Foto: El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com