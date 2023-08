Caso Convenios: Renuncia seremi de Culturas en la RM, Alejandra Jiménez

Una nueva renuncia se ha dado a conocer este martes 1 de agosto por otro caso de convenios suscritos entre entidades oficiales y organizaciones. Durante la jornada, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó que la seremi de la cartera en la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, dejó el cargo.

En una declaración, la institución detalló también que se instruyó un sumario administrativo por unos traspasos de recursos públicos a una ONG en la que fue cofundadora y directora académica, consignó Radio Bío Bío.

Dicha organización es El Circo del Mundo Chile con la que Jiménez suscribió dos convenios por un total de $10.247.128. Este proceder lo criticó incluso el ministro Jaime de Aguirre quien ya se había referido a la situación y había advertido que la continuidad de la exseremi en el cargo era “complicada”.

«Cada caso tiene su propio mérito y tenemos que investigar las cosas en profundidad para no cometer ninguna injusticia y apresurarnos en las decisiones que tomamos. Ella fue honestamente y me comunicó estas dificultades, estamos en el momento de análisis y veremos cómo resolvemos, estamos en la disposición de no aceptar irregularidades como lo que aparentemente ha ocurrido”, dijo el lunes ante la Cámara de Diputados.

