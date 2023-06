Catalina Pérez suspende participación en la mesa de la Cámara de Diputados para «proteger nuestro proyecto político»

En medio de la polémica que rodea a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, la militante por el partido Revolución Democrática anunció este martes en horas de la mañana la suspensión de su participación en la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La parlamentaria dijo que “han sido días duros” y que no puede asumir responsabilidad “por actos de terceros, por lo que sostuvo que “el daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir se infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar (…) necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones”.

“No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones. Vamos a seguir trabajando firmemente para que este Congreso Nacional esté a la altura de lo que ciudadanía demanda”, remarcó.

Asimismo, la política destacó que “si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo porque acá tenemos un objetivo mayor que es proteger al oficialismo, nuestro proyecto político y dar respuesta”.

Recientemente, diferentes parlamentarios pidieron la renuncia de Pérez tras la polémica por la adjudicación de un millonario convenio de $400 millones a la Fundación Democracia Viva, ligada a su pareja.

Ante esto, el lunes la diputada aclaró que no tiene “absolutamente ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, ex funcionarios de la administración del Estado”.

En este sentido, resaltó que no está “disponible a tolerar ni a aceptar que se busque endosarme a mí, responsabilidades por actos que cometen terceros. Yo he construido una carrera política que todos ustedes pueden revisar”.

“Esto no se trata solamente de responsabilidades legales o administrativas, sino que también se trata de responsabilidades políticas. Aquí hubo un error de juicio político grave, aquí hubo un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde (…)”, explicó.

