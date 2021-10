Caterina Simoncelli (DA!), candidata a senadora por la Región de Coquimbo: «Tejiendo dignidad»

Tejiendo Dignidad es uno de los slogan de campaña de la candidata a senadora por la región de Coquimbo, Caterina Simoncelli. “La vida siempre me ha hecho encontrarme con el tejido, levantando dignamente a mi familia, a mí misma y a mi entorno. Siempre he trabajado con mujeres en este rubro porque me gusta mucho las redes que desde allí se tejen”