Celedón reprocha a Poduje freno a expropiación de Colonia Dignidad y advierte que “las víctimas no pueden ser ignoradas”

El diputado Roberto Celedón (Ind.) reprochó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, por la decisión de frenar la expropiación de terrenos en Colonia Dignidad, y advirtió que “las víctimas no pueden ser ignoradas”.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado argumentó que la medida responde a la falta de recursos disponibles. “Solo la parte urbana se estima en $47 mil millones. No los tengo», afirmó.

Según Poduje la decisión tomada por el gobierno de José Antonio Kast no responde a un criterios ideológico, sino de supuesta «prioridad social», y planteó que proyectos de alto costo —como la expropiación— deben ser revisados.

“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”, dijo, descartando continuar con el proceso.

Cabe recordar que en julio de 2025, la administración del expresidente Gabriel Boric oficializó la medida que afecta a 117 hectáreas del enclave alemán, marcando un hito en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de crímenes contra los derechos humanos.

En la ocasión, los entonces ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Vivienda, Carlos Montes; y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, concretaron la firma del decreto expropiatorio de la ex Colonia Dignidad, con la finalidad de convertirla en un sitio de memoria y responder a una larga demanda por parte de agrupaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

Diputado Celedón: «Las víctimas no pueden ser ignoradas»

Ante estas declaraciones del ministro Poduje, el diputado Celedón señaló que el enclave fue uno de los centros más brutales de tortura y desaparición en la historia de Chile, por lo que calificó de «inaceptable» que el actual gobierno deje sin efecto su expropiación, «mediante una decisión adoptada sin consulta y comunicada por la prensa».

Planteó que «las víctimas no pueden ser ignoradas» y que con la medida «no solo se compromete una política pública, sino una demanda histórica y reparación».

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales enfatizó que «no se trata solo de recursos, sino de memoria, justicia y dignidad».

El parlamentario acompañó el texto con un video en el que cuestionó que «sin consulta a nadie», Poduje anunció que se iba a reversar la expropiación, dejando a un lado una decisión del gobierno del presidente Boric.

«Este señor (Poduje), ministro de Vivienda, comunica que va a dejar sin efecto eso por razones presupuestarias, pero lo correcto es primero informar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas de Colonia Dignidad de tal decisión, porque esto es una demanda colectiva, en un segmento de Chile que fue colonizado por personas de origen alemán, que fue el centro de las torturas y de la desaparición de personas más brutal que haya conocido nuestra patria en toda su historia,

«Extranjeros aliados con lo peor del Estado de Chile, como fueron los organismos de seguridad como la DINA y la CNI, que se apropiaron de miles de millones de pesos a través de la venta de armas de manera clandestina. ¿Cuánto dinero entregó a través del Ministerio de Defensa a esta gente del Estado de Chile?. Hay muchas cosas que son completamente injustificadas», argumentó el diputado Celedón en el registro.