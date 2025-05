“Chile debe romper todo vínculo con el Estado terrorista de Israel”: FA y PC piden ir más allá del retiro de agregados militares

La decisión del Gobierno de Chile de retirar los agregados militares, de defensa y aéreo, que se encontraban cumpliendo funciones en Israel, ha generado una serie de reacciones dentro del escenario político.

La medida fue anunciada durante la mañana del miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a «la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza«, como producto «de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino».

En horas de la tarde, el presidente Gabriel Boric se pronubció a través de su cuenta de X, para ratificar su condena a la tragedia que enfrenta el pueblo palestino y que el retiro de los agregados militares responde al «genocidio en Gaza» perpetrado por el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Para quienes cuestionan la posición que como jefe de Estado he tomado respecto al genocidio en Gaza cometido por el gobierno de Netanyahu, les pido escuchen el testimonio de Feroze Sidhwa, cirujano estadounidense voluntario en Gaza”, publicó la máxima autoridad, junto a un video donde se relata la tragedia en el enclave palestino.

FA y PC piden ir más allá del retiro de agregados militares

La decisión de La Moneda fue valorada por los partidos de la alianza de gobierno. Sin embargo desde el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) señalaron que se que se debe ir más allá y romper las relaciones con Israel.

El jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, afirmó que el retiro de los agregados militares “es un mínimo”, y que “Chile debe romper todo vínculo diplomático con el estado sionista, terrorista y genocida de Israel”.

La diputada Ericka Ñanco (FA), quien preside la Comisión de Relación Exteriores de la Cámara, planteó que “si esta situación persiste, el Estado de Chile deberá considerar pasos adicionales que reflejen con mayor claridad su condena frente a estos hechos”.

Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, planteó que el gobierno del presidente Boric» ha sido particularmente coherente en su posición en política internacional» y que su condena categórica al «genocidio que está cometiendo Israel en Palestina dan cuenta de esa visión y perspectiva coherente”.

La carta presidencia del FA, Gonzalo Winter, sostuvo que “no caben vacilaciones ni medias tintas frente a algo de esta magnitud. El gobierno debe hacer un embargo de armas a Israel, debe terminar con todo tipo de importación de productos de Israel”.

Asimismo, planteó que «debe articularse internacionalmente para enfrentar al criminal de guerra Netanyahu».

Por su parte, la exministra del Trabajo y actual candidata presidencial del Partido Comunista (PC) Jeannette Jara, indicó que Chile debe avanzar hacia la suspensión de sus relaciones diplomáticas con Israel.

“Una vez más, el presidente Gabriel Boric ha mostrado mucha coherencia en la política internacional tomando estas medidas de retiro de nuestros agregados militares en Israel. Sin embargo, creo que la situación es tan crítica que amerita medidas más radicales“, expresó la exministra del Trabajo.

En conversación con Mesa Central, Jara indicó que “si yo fuera gobernante creo que el estado de la guerra de Israel con Palestina, lo que está pasando en Gaza principalmente, amerita soluciones más radicales. Yo estaría disponible para suspender relaciones diplomáticas con ellos”.

“Creo que la situación es demasiado grave. No tomar medidas también es complejo, porque hay muchos niños que están en riesgo de inanición, los mismos organismos internacionales denunciaron esto. (…) Esto va agarrando un cariz en el cual la posibilidad concreta de un genocidio, que es lo que se ha estado denunciando, se va configurando de una forma mucho más clara”, señaló la abanderada del PC.

“Creo que no es posible hacerse como que nada ha pasado”, afirmó.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Jara reiteró su postura y volvió a apuntar a “suspender relaciones diplomáticas con Israel es un hecho que, en mi mandato, se consideraría a cabalidad”.

La diputada Ana María Gazmuri expresó su respaldo a la postura de Jeannette Jara, de que las medidas adoptadas por Chile deben ir más allá y que el gobierno debe romper relaciones con Israel .

«Frente a los actos criminales perpetrados por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, valoramos las declaraciones de hoy emitidas por el gobierno de Chile. Sin embargo, consideramos que no es suficiente. Se necesita recurrir a señales más profundas y la principal, sin duda, es romper relaciones con Israel. De hecho, es algo que hemos venido solicitando hace tiempo diferentes parlamentarias y parlamentarios, integrantes de los grupos de amistad con Palestina, líderes sociales y figuras también del mundo político», indicó.

«Lo que estamos presenciando, a vista y paciencia de todos, en tiempo real, es un genocidio que la comunidad internacional ha sido incapaz de detener. Por eso, valoramos profundamente que figuras como Jeannette Jara hayan sido tan claras en señalar que suspender relaciones diplomáticas con Israel y comerciales también es una decisión que ella tomaría. Una postura firme y coherente frente a una catástrofe humanitaria de proporciones extremas, donde miles de personas, familias completas, han sido asesinadas brutalmente. Hoy se requiere ir más allá de declaraciones, se requiere actuar con decisión», sostuvo.

Gazmuri reiteró que la postura de Chile frente al genocidio en Gaza debe estar a la altura del momento histórico. «No basta con palabras. Es hora de adoptar acciones concretas que den cuenta de un compromiso real con los derechos humanos y con la paz», enfatizó.

El timonel del PC, Lautaro Carmona, indicó a través de sus redes sociales que valora la decisión del gobierno de retirar los agregados militares en Israel. Sin embargo, señaló que hacen un llamado «a que esta no sea la única medida, porque la actuación unida de la comunidad internacional debe incluir todo tipo de acciones para preservar la viday la existencia misma del pueblo, palestino, especialmente de quienes sufren un verdadero exterminio en la franja de Gaza».

Tohá cuestiona efectividad de cortar relaciones con Israel

Carolina Tohá, precandidata presidencial del Socialismo Democrático, valoró que el Gobierno retirara a los agregados militares de la embajada en Tel Aviv.

“Es una buena decisión en el sentido de decir que no se puede tener colaboración militar con un Estado que está cometiendo las atrocidades que está cometiendo Israel”, dijo.

“Lo que está haciendo el Estado de Israel de tener población desplazada forzosamente de manera cotidiana; tener niños que caen víctimas de los bombardeos; tener familias que están pasando hambre; tener obstáculos para la llegada de la ayuda humanitaria (…), es algo inadmisible, totalmente condenable”, planteó la exministra del Interior.

Sobre la posibilidad de cortar las relaciones con Israel planteó que “nuestra postura y la postura del Estado de Chile y la del actual Gobierno ha sido que en general romper relaciones no es un instrumento efectivo, solo hay que ocuparlo en casos muy particulares, muy extremos”.

“Yo confío en ese sentido en la evaluación que está haciendo el Presidente de la República, y ojalá encontremos una manera de tomar medidas que tengan un impacto directo en el conflicto”, acotó.

Aunque señaló que la situación del asedio de Israel a Gaza “quizás ha llegado a un extremo en que uno no puede descartar ese instrumento, «en general no hay que poner ahí el acento, porque su efectividad no es mucha, y lo que necesitamos son cosas que ayuden a resolver el asunto», consignó Bio Bío Chile,

“Entonces, no es algo que se pueda descartar, pero no es un tipo de medida que en general en la política exterior de Chile se haya priorizado, precisamente por su poca efectividad”, cerró.

Desde el Partido Socialista (PS),e ldiputado Marcos Ilabaca, quien preside el Grupo Interparlamentario Chileno Palestino, también valoró la decisión de La Moneda, apuntando que “el presidente Gabriel Boric ha sabido interpretar con claridad el profundo rechazo que gran parte del pueblo chileno siente frente a las atrocidades que se cometen en Gaza”.

Indicó que espera que “esta medida sea sólo el inicio de una serie de acciones más firmes y decididas, desde las suspensiones de relaciones diplomáticas hasta la promoción de sanciones internacionales y un firme respaldo a la causa palestina en todas las instancias, porque no se trata de geopolítica, se trata de humanidad y Chile no puede estar al margen”.

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (PH), destacó que el hecho de que «el gobierno dé una señal clara de repudio a lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, es una medida correcta”.

Sobre la posibilidad de cortar relaciones señaló que “siempre hay que buscar mecanismos de mantener un vínculo que permita justamente dar las señales claras, realizar las gestiones y acciones a nivel internacional que permitan cambiar esas situaciones. Nunca he sido favorable cortar relaciones en ninguna situación de este tipo”.

¿Presidente Boric anunciará corte de relaciones diplomáticas con Israel?

Ante la ola de reacciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ratificó que la decisión del Gobierno chileno de retirar a sus agregados militares en Tel Aviv responde directamente a la crítica situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza y al firme rechazo del país ante lo que calificó como una “masacre”.

“La medida responde al rechazo de nuestro país y de nuestro gobierno a la masacre que se está cometiendo en Gaza. Creemos que efectivamente estamos frente a una situación muy grave como consecuencia de la acción sostenida del ejército israelí”, declaró.

El canciller recalcó que si bien Chile reconoce el derecho de Israel a defenderse frente a los ataques del grupo Hamás, “nada justifica las muertes que han ocurrido de manera tan masiva en el territorio de Gaza”. En esa línea, cifró en 54 mil las víctimas fatales, aludiendo también a la destrucción casi total de la infraestructura en el enclave palestino y a la pérdida de vidas de civiles inocentes.

“Creemos que el costo de estas operaciones es gravísimo”, sostuvo el canciller, quien además criticó duramente la negativa del gobierno israelí a permitir el ingreso de ayuda humanitaria. “Israel no ha otorgado la asistencia humanitaria que la comunidad internacional, y sobre todo la agencia de la ONU para refugiados, quiere entregar a la población civil en Gaza”, expresó,

En sus declaraciones, Van Klaveren fue enfático al señalar que en Gaza “se están cometiendo crímenes de guerra”, por lo que a juicio del Ejecutivo chileno “hay que adoptar medidas enérgica

Consultado sobre la posibilid de que el presidente Gabriel Boric anuncie próximamente el corte de las relaciones diplomáticas con Israel, Van Klaveren indicó que “una medida como esa obviamente no se ha anunciado, y como les dije anteriormente, nuestra embajada sigue funcionando normalmente».

“Es una medida bien específica, precisa, y la verdad es que no quisiera especular sobre medidas eventuales a adoptar”, subrayó.