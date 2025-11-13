CIPER: mensajes vinculan a Iván Poduje (comando de Kast) con cuentas troll que atacaron a Jara y Matthei

Una investigación de CIPER reveló evidencia de comunicaciones privadas entre Iván Poduje, integrante del comando de campaña del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y varias cuentas «troll» de la red social X que se han caracterizado por difundir información falsa, mensajes de odio contra las candidatas presidenciales Jeannette Jara (Unidad por Chile) y Evelyn Matthei (Chile Vamos), así como contra el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Los mensajes directos, a los que tuvo acceso el medio de investigación, muestran que Poduje –quien participa desde agosto en el equipo programático de Kast– mantuvo intercambios con val menos cuantro cuentas entre las que figuran: Dress (@DRESTRUM__Pl), TOKY (@canserbero73), Politica2 (@Politica2chile) y Camilo (@camilo_anania), entre 2024 y 2025.

Además, se corroboró que el usuario @Patitoo_Verde, identificado por un reportaje de Chilevisión como el exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, también se comunicó con el arquitecto, ofreciéndole ayuda para difundir contenido .

Los mensajes de Poduje con las cuentas troll

La investigación de CIPER detalló varios intercambios entre Iván Poduje y estas cuentas:

En junio de 2024, mientras Poduje preparaba su campaña a alcalde por Viña del Mar, la cuenta Dress le advirtió en un mensaje privado que lo iban a atacar «con todo», asegurando contar con personas infiltradas en «grupos frenteamplistas». Poduje agradeció el comentario y le respondió: «Tenemos un café pendiente» .

El 28 de mayo de 2024, Poduje publicó en X una orden de compra del Ministerio de Agricultura, acusando al gobierno de financiar medios que «se dedicaban a denostar a sus opositores». Horas después, la cuenta @DRESTRUM__Pl publicó el mismo documento con un mensaje similar. La publicación de Poduje superó las 63 mil visualizaciones, mientras que la de la cuenta troll alcanzó casi 94 mil. En agosto, la misma cuenta le envió por privado una segunda orden de compra, a lo que el arquitecto respondió: «gracias por la info!» .

A inicios de septiembre de 2025, tras un reportaje de Chilevisión sobre cuentas troll, comenzó a circular la información falsa de que Sergio Jara, hermano de la candidata Jeannette Jara, era el jefe de investigación periodística de ese canal, ya que trabaja en el matinal de este medio y no en el equipo de prensa. La cuenta TOKY, que es una las más agresivas con los adversarios de Kast, le expresó apoyo a Poduje respecto al reportaje, y él respondió: «Gracias Profesor. Están pegando harto los de CHV (Chilevisión)». TOKY luego le afirmó que «el hermano de (Jeannette) Jara está detrás de nosotros».

En septiembre de 2024, la cuenta @Politica2chile le comentó a Poduje— quien en ese momento se encontraba en plena campaña para liderar el municipio de Viña del Mar—que dos parlamentarios de Chile Vamos no habían retuiteado sus propuestas. La respuesta del entonces candidato a alcalde fue: «Son un par de mierdas».

Poduje reconoce «interacciones» con trolls

Frente a las consultas de CIPER, Iván Poduje reconoció que mantiene «interacciones» con estas cuentas, pero minimizó el alcance de los intercambios. Aseguró que «siempre uno tiene conversaciones coloquiales con los trolls, obvio que sí, con trolls de todos lados». Sin embargo, aseguró que no los conocía personalmente. «Nunca he visto a ninguna de estas personas», enfatizó.

Respecto al «café pendiente» con el administrador de @DRESTRUM__Pl, Poduje aseguró que se trató solo de un «un decir».

También afirmó haber recibido «muchas» amenazas de muerte a través de la plataforma, aunque aclaró que no ha interpuesto denuncias porque, en su opinión, «es una estupidez», ya que «el 99% de las amenazas que uno recibe por Twitter son falsas» .

También señaló que no tenía idea sobre quién es Patito Verde, aunque sí reconoció estar al tanto de la publicación que lo expuso.

Sobre el conocimiento que podrían tener los miembros del equipo programático de Kast sobre estas comunicaciones, Poduje declaró a CIPER: «No, nadie sabe. Es totalmente secreto. Todo lo que hago en esto es totalmente secreto» .

El medio digital destacó que esta es la primera información que revela interacciones entre un integrante del comando de campaña del candidato republicano y este grupo de cuentas troll. En un reportaje anterior, había revelado que la cuenta @neuroc reconocía intercambiar mensajes con el community manager del ultraderechista.

Lo cierto es que mientras salen a la luz las conexiones entre Iván Poduje y la red de cuentas trolls que atacan y difunden información falsa sobre contendientes de Kast en la carrera presidencial como Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, lleva actualmente una investigación sobre la publicación de este tipo de contenido en redes sociales.