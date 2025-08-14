Con respaldo de Puente Alto: Jara incorpora a Matías Toledo a su comando

En un movimiento estratégico para fortalecer su campaña presidencial, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció la incorporación del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, a su comando.

Desde esta semana el edil asumió el rol de coordinador de voluntarios, figura clave para articular el trabajo territorial en todo el país.

Se encargará de coordinar a aquellas las personas que se han inscrito como voluntarias en distintos puntos del país, desde la proclamación de Jara como candidata del oficialismo.

El anuncio se realizó durante un encuentro que tuvo lugar a casa de la familia del jefe comunal donde la exministra del Trabajo y Previsión Social llegó para compartir una “once” y formalizar la invitación.

«Entre risas y conversaciones, le dimos la bienvenida al comando, porque su aporte —y el de Puente Alto— será clave para seguir trabajando desde el territorio, en la calle, junto a voluntarios y voluntarias, buscando soluciones para Chile», indicó la abanderada del pacto Unidad por Chile en un mensaje c compartido en su cuenta en la red social Instagram, que acompañó con un video de la reunión.

“Va a ser muy bueno tu aporte y el de la gente de Puente Alto y también de tu familia. Vamos a organizar buenas cosas para Chile”, le expresó Jara a Toledo, mientras compartían en la mesa, a lo que él le respondió: «Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas».

Toledo: «Si estamos dispuestos a trabajar en Puente Alto, vamos a estar dispuestos por Chile»

Con relación a su labor dentro del comando de campaña, el alcalde sostuvo que “vamos a estar trabajando desde el territorio, con las voluntarias y los voluntarios, como nos gusta a nosotros, trabajar en la calle. Si estamos dispuestos a trabajar en Puente Alto, vamos a estar dispuestos por Chile y por su candidatura».

Cabe destacar que con un llamado a privilegiar el contacto directo con la ciudadanía por sobre los discursos en foros cerrados, Jeannette Jara anunció que llevará a cabo una extensa gira nacional que recorrerá diferentes regiones y ciudades del país, entre el 19 de agosto y el 14 de septiembre.

La ruta, que comenzará en Valparaíso y culminará en Santiago, busca conectar con lo que la exministra del Trabajo y Previsión Social describe como “la gente de pie que vive y enfrenta el día a día”.

Explicó que este despliegue denominado «Jeannette Jara se mueve por Chile», marca un giro estratégico: dejar atrás los foros mediáticos para enfocarse en encuentros cara a cara con vecinos, trabajadores y organizaciones sociales.

Al anunciar su gira ciudadana, Jara dejó en claro que su prioridad es desplegarse a lo largo del país.

“Menos discurso, menos política, más calle y pies en la tierra. Eso es lo que haré. Tomamos una ruta distinta con los recursos limitados que tenemos. Súbanse a la ‘Jaraneta’ porque recorreremos Chile”, enfatizó.

Su compromiso, dijo, es dialogar no solo con simpatizantes, sino también con quienes “piensan distinto y se han decepcionado”.

Los voluntarios coordinados por Toledo jugarán un papel clave en esta gira nacional de la militante comunista cuya candidatura deberá estar inscrita formalmente en el Servicio Electoral antes del 18 de agosto a las 23:59.