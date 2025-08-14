Menos discurso, más calle: Jeannette Jara inicia gira ciudadana por Chile

Con un llamado a privilegiar el contacto directo con la ciudadanía por sobre los discursos en foros cerrados, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció una extensa gira nacional que recorrerá diferentes regiones y ciudades del país, entre el 19 de agosto y el 14 de septiembre. La ruta, que comenzará en Valparaíso y culminará en Santiago, busca conectar con lo que la exministra del Trabajo y Previsión Social describe como “la gente de pie que vive y enfrenta el día a día”.

De acuerdo a lo señalado por la carta presidencial del oficialismo, esta nueva etapa en su candidatura recorrerá desde el extremo norte hasta el sur austral, e incluirá paradas en Calama, Antofagasta, Iquique, Arica, Punta Arenas, Concepción, Coyhaique, Chiloé, Copiapó, Valdivia, Temuco, La Serena y Ovalle, entre otras localidades.

Explicó que este despliegue denominado «Jeannette Jara se mueve por Chile», marca un giro estratégico: dejar atrás los foros mediáticos para enfocarse en encuentros cara a cara con vecinos, trabajadores y organizaciones sociales.

“He decidido disminuir mi participación en foros y debates en estructuras formales, porque creo que lo más importante es encontrarme cara a cara con las chilenas y los chilenos de a pie, de las regiones de nuestro país, que viven el día a día, que enfrentan los problemas, que les cuesta llegar a fin de mes, que viven en la inseguridad y que no solamente presentan problemas, sino que también soluciones para que su diálogo vivir sea mejor», sostuvo.

«Mi campaña se da en contacto directo con la ciudadanía, por sobre la presión de foros cerrados y grupos económicos», afirmó, planteando la necesidad de «equilibrar los espacios».

“Vamos a hacer un cambio en el camino que estábamos desarrollando y vamos a ir más a terreno. Creo que los foros son sumamente importantes, pero aquí hay una dificultad concreta, que si nosotros seguimos de foro en foro, la gente que está en las regiones, o en las poblaciones, o en las comunas, no va a poder conocer nuestras propuestas”, argumentó, al tiempo que aclaró que si tiene la disponibilidad de asistir a estos eventos, lo hará.

“Ahora, los foros a los que se pueda seguir asistiendo se va a hacer“, subrayó la militante del PC quien lidera las encuestas y estudios de opinión de cara a las elecciones presidenciales.

«Menos discurso, más calle»

Al anunciar su gira ciudadana Jeannette Jara dejó en claro que su prioridad es desplegarse a lo largo del país.

“Menos discurso, menos política, más calle y pies en la tierra. Eso es lo que haré. Tomamos una ruta distinta con los recursos limitados que tenemos. Súbanse a la ‘Jaraneta’ porque recorreremos Chile”, enfatizó.

Su compromiso, dijo, es dialogar no solo con simpatizantes, sino también con quienes “piensan distinto y se han decepcionado”.

Itinerario de la gira ciudadana por Chile

Desde la próxima semana, la candidata de Unidad por Chile visitará distintos territorios y se reunirá con trabajadores, emprendedores, dirigentes sociales, jóvenes, personas mayores y mujeres.

«Llegó la hora en que me reúna con los chilenos en regiones», afirmó.

El itinerario de la gira ciudadana de Jara es el siguiente: