Contralor Bermúdez sobre las enmiendas constitucionales: «Debilitan la democracia»

El contralor Jorge Bermúdez se refirió este jueves a las enmiendas que se están presentando en el Consejo Constitucional, especialmente a aquellas que apuntan contra las atribuciones de la Contraloría General.

En concreto, Bermúdez fue invitado al Consejo Constitucional para debatir las enmiendas que han sido presentadas tanto por el oficialismo como la derecha, en cuanto a las atribuciones del contralor.

«Lo digo con este énfasis, porque entiendo que esto va a quedar en un acta y quiero que quede así para la historia. Estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del estado de Derecho y por lo tanto debilitan la democracia», expresó Bermúdez, citado por Cooperativa.

Para el contralor, el texto presentado por la Comisión Experta —integrada en su momento por 12 senadores y 12 diputados— está bien diseñada y no necesita que se le incluya enmiendas.

Esto, debido a que —según Bermúdez— existen enmiendas que hay «que ver con mucho cuidado», así como aseveró que las enmiendas no es «lo que espera la sociedad chilena de un control administrativo».

«No se hubiese podido responder a los casos que estamos vivenciando si hubiésemos tenido estas enmiendas vigentes. A mí me parecen que estas enmiendas hay que mirarlas con mucho cuidado y si a mí me hicieran elegir como contralor general, y no estaría en este puesto si no fuera capaz de decirlo, me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena de un control administrativo», añadió.

Cabe recordar que este jueves se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de coordinación para facilitar el debate de las más de mil enmiendas presentadas al texto, en la que participaron los seis jefes de bancada, cada uno con un acompañante.

Se prevé que la próxima semana, inicie la revisión de las enmiendas en general; desde el 14 de agosto, el debate en particular, y a partir del día 21, las votaciones.

