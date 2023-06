Coordinadora No+AFP convoca movilización para el 23 de julio ante la decisión del Gobierno de mantener el sistema

La Coordinadora No+AFP convocó para el próximo 23 de julio a una movilización ante la decisión del Gobierno de renunciar al proyecto de reforma previsional que presentó en noviembre pasado, y mantener el sistema de AFP.

«En menos de seis meses el gobierno cede a las presiones y entrega lo poco favorable que tenía su propuesta de pensiones. Cede a la presión de las AFP, de las Cías. de Seguros, del gran empresariado y a la derecha. En síntesis, cede a la presión de quienes por 42 años se han beneficiado de un sistema de negocios que no es seguridad social», comienza el texto publicado en su cuenta en la red social Twitter.

En este sentido, apuntaron directamente contra el argumento de solo «mejorar las pensiones», cuando esto significaría un «nuevo embuste a la ciudadanía».

«Pueden subir las pensiones; y a pesar de ello, la mayoría de los montos de las pensiones quedaran muy por debajo del ingreso mínimo ($410mil)», expresan en la declaración pública.

«Lo que el país necesita con urgencia es un sistema de previsión público, solidario, universal y sustentable que garantice pensiones suficientes y dignas para todos y todas las habitantes del país.

Seguir manteniendo el negocio y el lucro en la Seguridad Social es inaceptable», añaden.

Ante estos hechos, la Coordinadora No+AFP presentaron una serie de propuestas:

Reajuste inmediato de la PGU a $250 mil tal como prometió el presidente y garantizar la universalidad del beneficio. Entregar la PGU a las mujeres a partir de la edad legal de jubilación, es decir a los 60 años y no hacerlas esperar a los 65 como en la actualidad. Permitir el retiro total de sus ahorros a quienes al momento de pensionarse el monto de su pensión sea inferior al ingreso mínimo.

Manifestaron que estas propuestas y la presión al Gobierno vendrá acompañado de una gran marcha, por lo que convocaron a la ciudadanía a participar.

«Conscientes de que sin movilización no habrá cambios importantes, CONVOCAMOS a una GRAN MARCHA para el domingo 23 de julio para decir una vez más NO+ AFP. Participa, todo seguirá igual si tu no estás dispuestos a jugártela para que las cosas cambien», concluyen en el texto.

