Crisis en Amarillos: Sergio Micco es forzado a renunciar a la presidencia del partido por «pérdida de confianza» en su figura

75 días duró en la presidencia de Amarillos por Chile el abogado y exdirector del INDH Sergio Micco, quien anunció su renuncia al cargo durante la noche de este lunes. Ahora será el diputado Andrés Jouannet quién tomará la posta y se convertirá en el tercer presidente de la colectividad a menos de cuatro meses desde su formación.

«Estos días he constatado que ya no cuento con la confianza de muchos dirigentes del partido, quienes me pidieron que asumiera esta desafiante y hermosa tarea, por lo que se hace inentendible mi permanencia en la directiva (…) Es evidente que por múltiples razones ya no existe el consenso en mi entorno», dice la carta de renuncia de Micco.

La dimisión de quien fuera el sucesor de Cristian Warnken en la cabeza de la colectividad ocurre tras una crisis que ya había provocado la salida del vicepresidente y el secretario general en los días previos. La polémica se desató tras una carta redactada conjuntamente por Amarillos y Demócratas -el partido liderado por Ximena Rincón-, la cual instaba al Partido Republicano a buscar acuerdos en el Consejo Constitucional para «no caer en los errores del proceso anterior».

¿El problema? La misiva no fue firmada por el presidente de Amarillos por Chile, sino por el secretario general, Sergio Solís. Si bien el hecho podría haber quedado en una mera descoordinación, la firma de Solís terminó por evidenciar las rencillas internas que existen al interior de la colectividad.

De hecho, Micco ya había amenazado con renunciar en ocasiones anteriores acusando la falta de confianza en su persona por parte del resto de la directiva. Sin embargo, durante una reunión telemática sostenida el viernes pasado, fue Solís quien presentó su renuncia, seguido por el vicepresidente Gonzalo Rojas-May, quienes reconocieron «desavenencias personales insalvables» con Sergio Micco.

Nada de esto logró parar la crisis: la tarde de este martes, Micco escribió una carta al diputado Andrés Jouannet -primer vicepresidente de Amarillos- comunicando su renuncia a la presidencia para evitar una mayor división al interior del partido. Tras su dimisión, el diputado Jouannet fue nombrado presidente de la colectividad por unanimidad de su mesa directiva.

«El nacimiento es un proceso complejo, lleno de temores. No esperábamos que fuera diferente en Amarillos por Chile, en especial cuando aquí convergen tantas miradas y tantos sentires diferentes. Pero lo que tenemos claro es que nuestro compromiso es con Chile, su democracia, su gente y con las reformas que el país se merece (…) Valoramos la actitud tanto de Sergio Micco como de Sergio Solís, quienes prefirieron dar un paso al costado por el bien del partido», señalaron desde la directiva.