Cuestionan a ministra Vallejo por viaje a China, pero cuando Piñera viajó con sus hijos nadie dijo nada

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, ha sido objeto de críticas luego de que se conociera que será parte de la comitiva que acompañará al Presidente Gabriel Boric en su viaje a China, que iniciará el próximo 12 de octubre.

Diputados de la oposición e incluso parlamentarios del Partido Socialista como Leonardo Soto, han cuestionado la presencia de la portavoz de La Moneda, algo que dicen se justifica sólo por ser militante del Partido Comunista chileno, e incluso apuntan a una supuesta “agenda protegida” por ser una potencial figura presidencial.

“No tiene absolutamente nada que hacer en este viaje, su rol es cubierto por el ministro de Relaciones Exteriores. Solo se explica por su amor filial al PC. Y por último, creo que cada conflicto político que ha habido en los últimos tiempos, ella desaparece y es reemplazada por el ministro de Justicia, dándole protección solapada a una eventual candidatura presidencial”, dijo el diputado UDI Cristián Labbé cuando se conoció la participación de la ministra en el viaje.

La decisión fue justificada por el canciller Alberto van Klaveren, quien junto con recordar que son seis los ministros que asistirán a la cita en Beijing, sostuvo que “desde el punto de vista de nuestra relación con China eso tiene un valor simbólico importante dado que la ministra Vallejo es la única integrante del comité político del Gobierno que integra esa delegación”.

Junto a la ministra Vallejo, la comitiva está conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de Obras Públicas, Jessica López; de Transportes, Juan Carlos Muñoz; de Economía, Nicolás Grau; y de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Piñera llevó a China a sus hijos durante una gira presidencial

Ante las críticas generadas en contra de la portavoz de La Moneda, cabe recordar el expresidente Sebastián Piñera incluyó a sus hijos dentro de una gira que realizó por China en abril de 2019.

De hecho, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel, participaron de una reunión que el entonces jefe de Estado sostuvo con representantes de empresas tecnológicas de China. Una situación que generó controversia, considerando que ambos formaban parte del directorio de una empresa dedicada a la robótica, constituida apenas un mes del viaje, y que buscaba estrechar lazos con el gigante asiático.

Ante el hecho de que Piñera aprovechara un viaje de Estado para que sus hijos hicieran negocios, algunos parlamentarios y dirigentes políticos de distintos sectores reaccionaron, apuntando a lo inadecuado de la decisión.

En esa oportunidad, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue señaló que “la familia presidencial definitivamente perdió el rumbo y ya ni siquiera les queda un poco de pudor. Mientras en Chile campea la delincuencia, el desempleo y las bajas pensiones, ellos de gira para nuevos negocios personales”.

El ex candidato presidencial Alejandro Guillier expresó sus críticas a través de redes sociales y planteó: “Cientos de jóvenes chilenos talentosos se quedaron en febrero sin becas para terminar sus doctorados, pero los hijos del Presidente Sebastián Piñera acceden a reuniones que generan oportunidades de negocio por el solo hecho de ser sus hijos. ¿Así entiende el mérito la derecha?».

El diputado Pepe Auth, parte de la comitiva que viajó a China, calificó entonces de “imprudente” la presencia de los hijos de Piñera.

“Yo creo que es una imprudencia, porque hay qué decidir en qué calidad tú participas de una delegación presidencial. Y si participas como familia y acompañante vas a determinadas reuniones y si vas como integrante activo vas a otras reuniones”, dijo.

Los parlamentarios, Jorge Brito (RD) y Leonardo Soto (PS), también cuestionaron la presencia de Cristóbal y Sebastián Piñera, así como del empresario Andrónico Luksic, en la gira presidencial por China, en desmedro de algún representante de Codelco Chile.

«Es sabido que Andrónico Luksic, la familia Piñera tienen recursos suficientes para dar la vuelta al mundo con recursos propios, y no necesitan del Estado de Chile y del Presupuesto de la Nación para ir de gira a China. Es irrisorio que el director de Codelco no haya estado en la gira, pero sí sus hijos y Luksic», indicó Brito.

Soto, en tanto, agregó que «aquí hay una contradicción que no se logra resolver. Se dice que es un viaje oficial de Chile a China, sin embargo a los que suben al avión son familiares del Presidente, que también son ejecutivos de grupos económicos o también se suben a empresarios del cobre privado, como el señor Luksic».

Tomás de Rementería: “Para Chile es un aporte que vaya la ministra Vallejo

Antes las críticas, el diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, calificó como un aporte la inclusión de Vallejo en la comitiva que acompañará al Presidente Boric en su gira por el gigante asiático.

«Los presidentes deciden a quiénes llevan a las giras. Y vemos acá una diferencia significativa porque cuando el Presidente Piñera fue a China llevó a sus hijos a hacer negocios. Acá el Presidente Boric muestra su altura de estadista y lleva a una líder internacional como Camila Vallejo”, afirmó.

El legislador recordó “que Camila Vallejo cuando era dirigenta estudiantil fue reconocida en todo el mundo como una de las líderes mundiales, reconocida por la Revista Times”.

A su juicio, “para Chile es un aporte que vaya la ministra Vallejo, tiene una relevancia mundial y es muy respetada en China. A mí me tocó hace un par de meses estar ahí y es muy conocida. Y además es una figura muy relevante del Partido Comunista”.

De Rementería agregó que “es un gesto significativo del Presidente hacia que el viaje sea un éxito y no sea un viaje de negocios personal, sino que un viaje para el bienestar de Chile”.

“Muchas veces han viajado ministros de otras carteras y en este caso, la ministra encargada de las comunicaciones en este caso es importantísimo para el Gobierno, es de máxima relevancia”, aseveró el parlamentario.

Además, precisó que “la invitación es de alto nivel, entonces, que en eso esté la vocera con el Presidente me parece significativo que ella pueda dar la vocería de esta situación y además destaco el liderazgo mundial que tiene Camila Vallejo”.

Planteó que “hay que ser generosos y entender que lo que necesitamos acá no son objetivos personales, si alguien va de viaje o no va de viaje, si puedo hacer negocios con mi familia o no, sino que lo importante tenga éxito en este viaje a China y pueda traer las inversiones que tanto necesitamos”.

El diputado del Partido Por la Democracia, Raúl Soto, también defendió la visita de la ministra de la Secretaría General de Gobierno a China en el marco de la gira del Jefe de Estado.

“A la Ministra Vallejo siempre se le critica, por su condición de militante de un partido político”, aseguró.

«Me parece bien que la ministra Vallejo acompañe y es el Presidente de la República quien tiene la decisión de quien lo acompañe, lo ha hecho con personeros de la oposición”, dijo su vez que recordó que Sebastián Piñera viajó China a sus hijos en 2019.

“Recordemos que cuando fue a China siendo Presidente de la República, incluso llevó a miembros de su familia como sus hijos, por lo tanto, creo que esta es una polémica bastante artificial”, dijo.

El legislador llamó a que en lugar de “estar fijándonos de cómo armamos una polémica falsa, yo creo que hay que ver el resultado de esta gira y cómo contribuir a los intereses de nuestro país para seguir fortaleciendo esos lazos económicos y comerciales”.

Vallejo: «El Presidente me ha pedido ir como parte del comité político»

La ministra Vallejo también defendió su participación en el viaje a China, tras ser consultada por las actividades que desarrollará en el país asiático.

“Cancillería es que la organiza esta agenda, además por determinación del Presidente Gabriel Boric, que define su comitiva. Es un viaje muy relevante, no solo porque van siete ministros, sino que va una delegación de 90 personas, entre parlamentarios, del comité de amistad Chile-China, y otros personeros”, explicó.

Vallejo planteó que la visita “tiene que ver con la importancia estratégica que tiene China para Chile, es nuestro principal socio comercial, está la intención de un intercambio más profundo, no solo en ese ámbito, también desde el punto de vista de la experiencia, de conocer su cultura”, “pero también porque el Presidente me ha pedido ir como parte del comité político, por lo que significa eso para China, que asista un ministro de Estado del comité político”, cerró.

