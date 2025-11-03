“Cuidaron toda la vida y el Estado hoy no las cuida a ellas”: Marco Enríquez-Ominami presenta propuesta previsional para mujeres dueñas de casa y cuidadoras

El candidato propone una reforma que beneficiaría a más de 1,2 millones de mujeres al 2030, reconociendo el trabajo de cuidados como trabajo previsionalmente válido.

“Cuidaron toda la vida y el Estado hoy no las cuida a ellas”: Marco Enríquez-Ominami presenta propuesta previsional para mujeres dueñas de casa y cuidadoras
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentó una de las propuestas centrales de su programa: una reforma previsional con enfoque de género, orientada a reconocer laboral y previsionalmente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado históricamente por mujeres en Chile.

La iniciativa fue anunciada junto a la vocera de campaña, Consuelo Martínezquien expuso los fundamentos técnicos y sociales de la propuesta. “El 92% de las labores de cuidado en Chile —niños, adultos mayores, personas con dependencia— son realizadas por mujeres. Y al menos 4 de cada 10 mujeres mayores de 60 años nunca cotizó en un sistema previsional porque dedicó su vida al cuidado de otros”, señaló Martínez. “Ese trabajo representa al menos el 20% del PIB según el Banco Central, pero no genera derechos. No hay compensación previsional. Eso es lo que queremos cambiar”, enfatizó.

El corazón de la propuesta: reconocer el trabajo de cuidar como trabajo real

La reforma contempla tres pilares fundamentales:

– Cotización previsional estatal para cuidadoras registradas, o mujeres que acrediten labores de cuidado no remunerado, equivalente al 10% de una renta de referencia entre $400.000 y $500.000 mensuales, financiada por un fondo solidario intergeneracional.

– Reconocimiento retroactivo de años de cuidado, otorgando hasta cinco años de cotizaciones previsionales a mujeres que hayan dedicado su vida al trabajo doméstico o a cuidar personas dependientes, sin remuneración ni contrato formal.

– Ampliación del bono por hijo y por cuidados, extendiéndolo a madres adoptivas y cuidadoras legales, y aumentando el beneficio en un 10% a 20% sobre la cotización base.

El impacto estimado permitiría beneficiar a más de un millón doscientas mil mujeres al año 2030 y reducir la brecha previsional entre hombres y mujeres desde el actual 35-40% a menos del 15%.

“Las mujeres han sido las más castigadas de la historia. No se reconoció su trabajo y siguen sosteniendo este país sin derechos. Esta propuesta está financiada. Es justicia para ellas”, aseguró Enríquez-Ominami.

Un país envejecido, una deuda pendiente

Chile es hoy uno de los países con mayor envejecimiento poblacional acelerado en América Latinay con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Para el comando de Enríquez-Ominami, reconocer el trabajo de cuidados no es solo una medida de equidad previsional, sino una respuesta al momento demográfico actual: un país que necesita más cuidados, más justicia y menos desamparo.

“La economía del cuidado ha sido invisibilizada por décadas. Pero lo que no se paga, no se valora. Y si no se valora, no se protege”, concluyó el candidato. “Nuestro compromiso es claro: quien cuida, también debe ser cuidada”.

