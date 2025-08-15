CUT formalizó respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) oficializó su respaldo a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, con miras a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Como parte de sus actividades de campaña, la carta presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) se reunió el jueves con el Comité Ejecutivo de la organización gremial quienes le presentaron una serie de propuestas laborales para su programa de gobierno.

Tras el encuentro, el presidente de la CUT, Manuel Díaz, confirmó el respaldo de la multisindical a la candidatura de la candidatura de la exministra del Trabajo y Previsión Social,

“Es natural que las y los trabajadores voten por la compañera Jeannette Jara y es anti natural que los trabajadores voten por la ultraderecha”, afirmó.

Explicó que entre las propuestas que le entregaron a Jara figuran, entre otras iniciativas, el llamado salario vital.

“Nosotros no somos como los empresarios que emplazan a través de la prensa, a través de insertos del Mercurio, traemos propuestas concretas y ella se comprometió a estudiarlas para incorporarlas a su programa de Gobierno”, indicó Díaz, según consignó Diario U de Chile.

Jara por propuestas de la CUT: «Creo que faltaba este equilibrio»

Por su parte, Jeannette Jara agradeció el respaldo de la CUT, así como la entrega de propuestas programáticas por parte de la organización.

“Hasta ahora habíamos recibido tanto las propuestas de los partidos que competimos en las primarias como de los grupos empresariales que han hecho foros, pero creo que faltaba este equilibrio. Da cuenta un poco más de la realidad de Chile, de un equilibrio en el cual hay distintos sectores, distintas miradas y distintos intereses que deben confluir hacia un bienestar común”, planteó.

Luego de ganar las primarias del oficialismo, Jara quedó automáticamente legalizada como candidata presidencial para los comicios del 16 de noviembre.

No obstante, el próximo lunes 18 de agosto, día del cierre de inscripciones, acudirá al Servicio Electoral (Servel) para registrar su programa de gobierno.

Al día siguiente, la canidata de Unidad por Chile y quien lidera las encuestas, emprenderá una extensa gira nacional a través de la cual recorrerá diferentes regiones y ciudades del país, hasta el 14 de septiembre.

La ruta, que comenzará en Valparaíso y culminará en Santiago, busca conectar con lo que la exministra del Trabajo y Previsión Social describe como “la gente de pie que vive y enfrenta el día a día”.

Explicó que este despliegue denominado «Jeannette Jara se mueve por Chile», marca un giro estratégico: dejar atrás los foros mediáticos para enfocarse en encuentros cara a cara con vecinos, trabajadores y organizaciones sociales.

Al anunciar su gira ciudadana, Jara dejó en claro que su prioridad es desplegarse a lo largo del país.

“Menos discurso, menos política, más calle y pies en la tierra. Eso es lo que haré. Tomamos una ruta distinta con los recursos limitados que tenemos. Súbanse a la ‘Jaraneta’ porque recorreremos Chile”, enfatizó.

Su compromiso, dijo, es dialogar no solo con simpatizantes, sino también con quienes “piensan distinto y se han decepcionado”.