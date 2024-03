Daniel Manouchehri (PS) carga contra Evelyn Matthei: «Se le paga para ser alcaldesa, no para ser candidata»

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió este lunes a su posible candidatura presidencial, asegurando que en caso de que llegue a asumir la responsabilidad de representar a su sector, “está preparando equipos buenos”.

A diferencia de otras ocasiones, en las que evitó abordar directamente sus aspiraciones presidenciales, la jefa comunal reconoció que asumir ese desafío es una posibilidad.

“En política pueden pasar muchas cosas que pueden cambiar en cualquier minuto. En este minuto estoy muy bien en las encuestas, pero falta un año y medio para las elecciones”, indicó en diálogo con el programa Tú Día de Canal 1.

Aunque no confirmó que se postularía para las elecciones presidenciales, aseguró que se está preparando de manera seria y responsable por si se presenta la oportunidad.

“Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata, ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio (…) Pero por un lado tengo que ser responsable, porque veo que hay una posibilidad y no puedo hacer como que esto no existe, y me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”, expresó.

“ Veo que hay una posibilidad y, por lo tanto, responsablemente me tengo que preparar lo mejor posible por si eso sucediese (…).Si no llega, no llega no más, que tanto, yo no estoy haciendo ni codazos, ni rodillazos, pero si me toca lo voy a asumir con una responsabilidad total”, reiteró.

El diputado Daniel Manouchehri, jefe de la Bancada PS, se refirió a los dichos de Matthei, señalando que de confirmarse su candidatura presidencial, debe renunciar a su cargo como alcaldesa de Providencia.

«La alcaldesa Matthei tiene un legítimo derecho a postular a ser Presidenta de Chile, pero sí ella está anunciando hoy día esta decisión lo correcto sería que renunciara al municipio de Providencia, porque a ella se le paga un sueldo para ser alcaldesa y no para ser candidata presidencial», expresó.

