De El Cortijo a La Moneda: llega “Jeannette”, la biografía de Jara

A pocas semanas de una de las elecciones presidenciales, llegó a las librerías “Jeannette”, la biografía de la candidata de la coalición Unidad por Chile, Jeannette Jara.

El volumen, publicado por el Grupo Planeta narra la vida y trayectoria de la exministra del Trabajo y Previsión Social y carta presidencial de la centroizquierda.

La obra, que fue presentada oficialmente el pasado martes 14 de octubre en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano es el resultado de una colaboración entre la propia Jara y la periodista Alejandra Carmona López.

A lo largo de 142 páginas, el texto ofrece una mirada íntima, social y política sobre la vida de una de las figuras más relevantes del progresismo chileno.

“Jeannette” combina un relato autobiográfico junto con el análisis periodístico, lo que permite explorar los desafíos que ha enfrentado una mujer que irrumpió en un espacio político históricamente dominado por hombres.

La biografía fue construida a partir de largas conversaciones entre ambas autoras y abarca los orígenes populares de Jara en El Cortijo, así como su trayectoria como dirigente estudiantil, militante comunista y ministra de Estado, hasta su consolidación como candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile.

Relato íntimo de Jeannette Jara

La candidata presidencial destacó la singularidad y el valor personal de este ejercicio en el que le permite a los lectores conocer partes íntimas de su vida y su historia,

“Este libro relata una parte íntima de mi vida, que tiene que ver con quién soy y qué proyectos tengo para el país. Es extraño escribir sobre mí misma, pero creo que puede aportar porque no se trata solo de mi historia, sino de la de muchas mujeres”, señaló Jara.

La publicación conecta de manera explícita las vivencias de precariedad de los años setenta y ochenta con los problemas actuales que aquejan al país: la inseguridad, la desigualdad persistente y la desafección política, por lo que describe un condensado de medio siglo de transformaciones sociales en Chile, vistas a través de los ojos de una de las protagonistas de esos cambios.

El desafío periodístico: Retratar la vida de Jara mientras compite por la presidencia

Para la coautora, Alejandra Carmona, el principal reto fue intentar fijar en el papel la vida de una dirigente mientras compite por la presidencia de Chile.

“Condensar la vida de una candidata en medio de una carrera presidencial siempre es complejo. Pero logramos destacar sus hitos, sus dolores y su inocencia infantil, que alimenta su conciencia social y su manera de hacer política”, afirmó la periodista, con una vasta trayectoria en medios como La Nación Domingo, El Mostrador y Revista Paula, quien es autora de El negocio del agua y ejerce profesora en la Universidad de Chile.

El enfoque de «Jeannette» que incluye una mirada periodística y narrativa, permite que la biografía se entrelace con la historia reciente de Chile.

El texto profundiza en sus años de formación, su temprana militancia comunista –que inició a los 14 años–, su vida familiar y su rol clave en el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde impulsó reformas emblemáticas como la de las 40 horas laborales, el aumento del salario mínimo yl a agenda previsional.

Trayectoria forjada en la lucha y la administración pública

La figura de Jeannette Jara Román (1974) se despliega en el libro mostrando todas sus facetas, la de administradora pública, abogada, magíster en Gerencia de Políticas Públicas, pero también la dirigente estudiantil y militante comunista desde los 14 años, que ha sido subsecretaria de Previsión Social y ministra del Trabajo, impulsando reformas laborales y sociales emblemáticas y la candidata que ganó las primarias presidenciales de Unidad por Chile con un 60% de los votos.

Texto clave en la recta final electoral

Con su lanzamiento apocas semanas de las elecciones presidenciales, “Jeannette” se posiciona como una lectura clave para comprender la raíz ideológica y humana de la candidata de Unidad por Chile, así como sus convicciones políticas y su visión de país