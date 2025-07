De formalizado en el Caso Penta a cerebro financiero de Kast: asesor sin sanción hoy gestiona millonarias campañas

Eduardo Montalva Pérez, abogado formalizado en 2015 por su vinculación al Caso Penta —uno de los mayores escándalos de financiamiento ilegal de la política chilena— hoy es un actor clave en las campañas del Partido Republicano y de su líder y abanderado a la Presidencia de la República, José Antonio Kast. A pesar de su historial judicial, Montalva ha asesorado a múltiples candidatos, gestionando rendiciones millonarias sin enfrentar consecuencias penales.

Su rol resurgió esta semana luego de que el Servicio Electoral (Servel) rechazara la rendición de cuentas de la excandidata republicana a gobernadora de la Región Metropolitana y exvocera de Kast, Macarena Santelices.

De acuerdo a la información revelada por Ciper, por motivos de campaña, Santelices había solicitado un reembolso inicial de $740 millones por sus gastos electorales, el cual le fue negado por el organismo, tras determinar que hubo “inconsistencias y omisiones graves”.

La empresa del abogado,el estudio jurídico Abogados Montalva Limitadam era la encargada de elaborar esas cuentas

Entre las irregularidades detectadas se encuentra una factura por $160 millones de The 975 SpA, empresa vinculada a Felipe Costabal, socio del esposo de Santelices. Leonardo Prieto.

Dicha sociedad -Costabal y Prieto SpA- es proveedora de distintos servicios para el Partido Republicano, la candidata buscaba que fuera reembolsada con fondos públicos, pero el Servel aseguró que no existía respaldo suficiente y detectó que la factura había sido anulada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII)

Sien embargo, un nuevo reportaje publicado por Ciper reveló que el principal encargado de asesorar económicamente a José Antonio Kast y a la colectividad en las últimas elecciones, fue formalizado el 1 de octubre de 2015, junto con otros 12 imputados, por emitir boletas ideológicamente falsas a favor del senador Iván Moreira (UDI), financiadas por el grupo Penta.

Según el expediente, «no solo fue emisor de boletas al grupo Penta que, según estableció el Ministerio Público, se extendieron en favor de la campaña a senador del entonces diputado Moreira. En la contabilidad del holding controlada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, figura una por $3,4 millones. Pero la fiscalía detectó otra emitidas a Inversiones Siemel S.A. por un total de $7,9 millones; y a Automotora Gildemeister por $11 millones», consignó el medio citado.

Asimismo, el abogado figuró como asesor del Moreira en la Cámara de Diputadas y Diputados «que también la fiscalía mantuvo bajo sospecha de que fueran recursos para el ahora senador», las facturas por esta asesoría totalizaron $8,7 millones.

«Durante el año 2013, los cinco imputados ya individualizados concertaron previamente con el imputado, el honorable senador Iván Moreira Barros, con el objeto de proporcionarle los medios necesarios para que este último facilitará a Empresas Penta S.A., Inversiones Penta Tres Limitada e Inversiones BanPenta Limitada, nueve boletas de honorarios ideológicamente falsas por un monto total de $38.888.890», declaró el entonces fiscal Carlos Gajardo durante la formalización.

Asesor sin sanción hoy gestiona millonarias campañas

Sin embargo, a pesar de ser uno de los imputados en la trama sobre investigación irregular de la política, a Montalva se le otorgó una suspensión condicional del procedimiento por parte del exfiscal Manuel Guerra, quien actualmente está siendo investigado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick.

El citado medio destacó que Montalva participó de la campaña presidencial de José Antonio Kast en 2021, y que además ha colaborado con ocho candidatos del Partido Republicano en distintas elecciones.

«En las rendiciones de campañas de 2024, aparte de sus asesorías a Santelices, el abogado o su empresa, colaboró con otros tres candidatos que militan en el Partido Republicano o independientes que integraron el pacto de la colectividad de Kast . En total, para las elecciones de octubre de ese año, facturó $116 millones. Asimismo, en 2021, aparte de sus asesorías a Kast, colaboró en las campañas de otros cuatro candidatos, donde se incluye la candidatura del ahora exrepublicano, Rojo Edwards, cuando intentó ser gobernador regional metropolitano. Incluyendo lo de Kast, $36,2 millones fue su facturación total ese año electoral», consignó.

Al ser consultado sobre si se comentó la formalización en su contra por el caso Penta cuando se sumó a la campaña de Kast, Eduardo Montalva señaló que “aquí existe el principio de inocencia, la formalización no significa una condena. Yo fui sobreseído, porque el fiscal a cargo hizo una persecución política porque siempre me quiso vincular a Ariztía. La formalización fue por una boleta de Penta“.

Con relación a los servicios que prestó para Iván Moreira y que fueron financiados por Penta, el abogado sostuvo que “no, porque en ese minuto no. Yo sabía que a mí un tercero me iba a pagar, porque en ese minuto no existía la precampaña (…). El mismo candidato a senador dijo, hizo una declaración pública donde dijo, mire, estas personas trabajaron para mi campaña pero no tienen nada que ver“.