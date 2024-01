«Debiera estar en prisión preventiva (…) No compartimos la decisión»: Fiscal Valencia cuestionó medida de arresto domiciliario de Cathy Barriga

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este jueves a las medidas cautelares dictaminadas por la justicia contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Pese a que la Fiscalía había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva, finalmente el juzgado decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Con respecto a esta decisión, el Fiscal manifestó su disconformidad con la sentencia, afirmando que no se ajussta a las normas establecidas en el país, especialmente con respecto a los casos de corrupción.

«Conforme al derecho chileno, la señora Barriga debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento, en una cárcel y no en arresto domiciliario en su vivienda. No compartimos la decisión, no se ajusta a derecho», comentó Valencia, citado por 24Horas.

De igual forma, anunció que los fiscales apelarán la decisión tomada por el juzgado ante la Corte de Apelaciones y espera que se revoque la sentencia.

«Los fiscales del caso nos han informado que van a apelar de esa resolución, esperemos que la Corte de Apelaciones la revoque y decrete conforme a derecho. La señora Barriga tiene que estar en prisión preventiva», recalcó.

Durante la jornada, el fiscal Valencia comparó otros casos que han logrado tener resoluciones diferentes, por lo que espera que se revierta la medida.

«En Chile no pueden la prisión preventiva para algunos, sino que para todos cuando el derecho corresponde», enfatizó Valencia al tiemp que destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público con respecto al caso.

Cabe recordar que la defraudación de la cual se acusa a Cathy Barriga supera los 30.000 millones de pesos, cifra que equivale a 55 veces el fraude de Democracia Viva, 28 veces el fraude del alcalde Raúl Torrealba (RN) en Vitacura, 20 veces el del alcalde José Yáñez (UDI) en Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se fugó a Europa para evitar ir a la cárcel, pero fue capturada y está a la espera de su extradición a Chile.

Junto con Barriga, estaban siendo formalizado otros cinco exfuncionarios de la municipalidad, quienes enfrentan cargos similares por su complicidad durante la gestión alcaldicia de la exchica Mekano.

Se trata de Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control.

