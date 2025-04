Defienden a Allende en San Miguel: denuncian maniobra de la derecha para borrar su nombre

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), lleva a cabo una maniobra para cambiar el nombre de la Avenida Salvador Allende Gossens por el de Salesianos, que tenía anteriormente. Así lo denunció la concejala Carla Santana (PC).

Santana indicó que para llevar a cabo este cambio, la jefa comunal está implementado una encuesta que será aplicada a los vecinos de esta comuna ubicada en el sector sur de Santiago.

Cabe recordar que en septiembre de 2023, durante la gestión de la anterior alcaldesa, Erika Martínez, el Concejo Municipal de San Miguel, aprobó el cambio de nombre de la avenida Salesianos por Salvador Allende.

“Con este hito, nuestra comuna realiza un acto de justicia con la memoria del expresidente Salvador Allende y de todas las víctimas de la dictadura cívico-militar”, indicó la ex edil en esa ocasión, destacando que la propuesta de nombre había sido entregada por el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), según indicó la edil.

La avenida, ya llevaba el nombre de Salvador Allende en San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, las cuales colindan con San Miguel. Por lo que con ese cambio, quedó nombrada de forma uniforme en las tres comunas.

Al respecto, la concejala Santana destacó que esa decisión fue parte del mejoramiento del plan regulador metropolitano en favor de la conectividad, por tratarse de una arteria vial que atraviesa además a las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, y donde San Miguel se encuentra al medio de las otras dos.

«Si tu lo miras desde poniente al oriente, desde Pedro Aguirre Cerda a San Joaquín, pasando por acá por San Miguel, era dar una continuidad que fue lo que se expresó principalmente como una observación que había señalado el plan el mejoramiento del plan regulador metropolitano en la gestión anterior entonces ese era uno de los argumentos, esta conectividad», explicó en conversación con Radio Nuevo Mundo.

Según la concejala, la intención de restituir el nombre de Salesianos se argumentaría en la supuesta molestia que algunos vecinos de San Miguel habrían expresado por el cambio que se adoptó hace menos de dos años, ya que ellos preferirían volver al antiguo nombre de la avenida.

No obstante, aclaró que no hay información oficial ni pública de la encuenta que impulsa la alcaldesa Brown, pese a haber hecho consultas a través de las facultades del Concejo Municipal:

«Sin embargo, yo he consultado en el Consejo Municipal cuál ha sido el costo, la alcaldesa me dice que no mucho. porque se han ocupado Respa, e impresiones para hacer esta consulta, pero la consulta como tal no la conocemos, yo no la conozco. Consulté si a través de la facultad de varios del Concejo Municipal o incidentes que llaman en otros lados para tener esta información en cuanto a cantidad, pero esa información no se nos ha entregado», relató a la radio.

“Es importante tener transparencia de este mecanismo, pues solo lo hemos sabido por grupos de whatsapp”, acotó.

«Hito político» en el marco de los 50 años del golpe de Estado

En conversación con el citado medio, la concejala comunista subrayó que el Concejo como instancia del gobierno local, tiene la capacidad “de hacer este cambio o denominación del bien nacional de uso público”. De este modo, la Municipalidad de San Miguel, en la que existe una mayoría de derecha gobernando, podría retirar el actual nombre de la avenida que rinde homenaje al expresidente y líder de la Unidad Popular y que tuvo el carácter de un “hito político”, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973.

«Por supuesto, como esto fue en el marco los cincuenta años de la conmemoración del golpe cívico militar, significaba un hito político. Entonces desde ese punto de vista tiene un componente político cambiar esta calle», planteó.

Santana recordó que hubo muchos sectores y organizaciones que estuvieron de acuerdo con renombrar una de las avenidas principales que recorre la comuna en homenaje a Allende.

«Y no solo la administración anterior sino otros gobiernos locales como el de Palestro, cercanos a la figura de Salvador Allende. Es algo que hace mucho tiempo se estaba queriendo dar este cambio”, indicó, destacando el amplio apoyo que suscita el nombre del ex mandatario.

La concejala planteó que ampliar la consulta podría significar gastos de recursos que podrían no ser prioridad para la comuna y advirtió que podría tratarse de “un tema político de una administración que ni siquiera vive en la comuna”.

Asimismo la representante comunal, destacó la trascendencia histórica del expresidente Salvador Allende, cuya figura “está representada en calles, escuelas, museos y en distintas partes del mundo”.

«Cambiar esto también significa borrar una parte de nuestra historia, de nuestra memoria, de lo que también significó para una parte de nuestro país, de la cual yo también soy parte y represento, que es mucho dolor. Ha significado mucho tiempo para alcanzar justicia, reparación y que aún, a pesar de los 50 años que van, falta mucho por hacer», afirmó.

La concejala Carla Santana informó que han abierto una encuesta virtual en la plataforma chance.org, para convocar a la población en general a respaldar la conservación del nombre de Salvador Allende de la avenida en San Miguel.

«Llama la atención que la alcaldesa Carol Bown ponga tanto énfasis en los recortes de recursos municipales, pero desperdicie esos mismos recursos que se podrían estar destinando a salud, a educación o al emprendimiento local con el único fin de cuestionar el legado del ex presidente Salvador Allende», plantea la encuesta.

«La memoria de Salvador Allende no se borra por una consulta, ni por un intento de la derecha de relativizar su legado. Esta calle es un acto de reparación simbólica para quienes sufrieron la violencia de la dictadura», señala la petición que tiene como objetivo recolectar 5.000 firmas.

Además, Santana señaló que buscan sumar apoyos en el mundo progresista, tal como ya lo han hecho saber parlamentarios representantes en dicho territorio.

Revisa la petición de Change aquí:

https://chng.it/mkRVcV4xbW