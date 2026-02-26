Denuncian a Kast ante Contraloría y piden frenar la impresión de su foto oficial “para evitar mal uso de recursos públicos”

Una controversia de carácter legal, política y simbólica se instaló en la antesala del cambio de mando. El abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, presentó el miércoles una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra del presidente electo José Antonio Kast, con el objetivo de impugnar la fotografía oficial difundida por su equipo.

La acción judicial busca, en primera instancia, detener cualquier proceso de impresión, reproducción o enmarcado de la imagen «para evitar el mal uso de recursos públicos», bajo el argumento de que la banda presidencial utilizada en el retrato oficial no se ajusta a lo estrictamente dispuesto por la ley vigente desde 1912.

En la imagen dada a conocer por la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast aparece mirando directamente a la cámara y portando la banda tricolor. Sin embargo, el elemento que ha desatado la polémica es la inclusión del escudo nacional bordado en el centro de la banda.

Según expuso Rendón en su libelo, esta acción «viola lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597», un cuerpo legal que data de principios del siglo XX y que establece de manera pormenorizada las características que debe tener el emblema presidencial .

El artículo segundo de la citada ley es claro al señalar que «la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior».

La norma, en su redacción original, no contempla la inclusión del escudo nacional ni de ningún otro tipo de adorno o emblema adicional sobre las franjas de colores .

Para Rendón, esta omisión legislativa no es un simple detalle estético, sino un mandato que debe ser acatado rigurosamente por la máxima autoridad del país.

«Es importante que desde el primer día el presidente Kast esté preocupado de cumplir estrictamente la ley», argumentó el abogado, seún consignó Diario U de Chile.

Planteó que si el legislador de la época estimó necesario regular estos aspectos, es porque existe una razón de fondo que apela al respeto institucional, y más aún considerando que «el señor Kast y el sector que representa han sido muy celosos en relación al correcto uso de los símbolos nacionales».

El gesto político y el fantasma de la dictadura

La denuncia no solo se sostiene sobre una interpretación restrictiva de la ley, sino que también abre un debate sobre la intencionalidad política del gesto. La decisión de Kast de recuperar el escudo en su banda lo convierte en el primer presidente desde el retorno a la democracia en hacerlo, rompiendo una práctica sostenida por más de tres décadas. El último gobernante en utilizar este distintivo en su retrato oficial fue el dictador Augusto Pinochet, quien lo incorporó durante su régimen.

En opinión de Luis Mariano Rondón, la incorporación del escudo en la banda presidencial por parte del ultraderechista constituye un «gesto político» a tomar en cuenta.

«Es un evidente gesto político, desde 1958 ningún presidente de la República utilizó el escudo nacional en la banda presidencial. Ni Jorge Alessandri Rodríguez, ni Eduardo Frei Montalva, ni Salvador Allende Gossens. Solamente el escudo fue instalado en la banda presidencial por el dictador Pinochet. Luego, a ninguno de los presidentes después de la recuperación de la democracia se les ocurrió ponerle el escudo nacional a la banda, la lucieron simplemente con los tres colores establecidos,

«Entonces cuando Kast aparece con esta banda con el escudo es un obvio cierto político hacia la dictadura, es un evidente gesto político», enfatizó el presidente de la Fundación Memoria Histórica en declaraciones ofrecidas a Radio Usach.

🔴Conversamos con Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, sobre la denuncia contra José Antonio Kast por mal uso del escudo nacional en su fotografía oficial: "es un obvio gesto político hacia la dictadura”.



🎙️#ExtensiónLíneaUno junto a @soygonespinoza pic.twitter.com/vEIHfqUGt8 — Radio Usach 94.5 FM (@radiousach) February 26, 2026

«Guiño directo a la dictadura»

El pasado martes 24 de febrero, la OPE reveló el retrato oficial de José Kast, una imagen que deberá ser exhibida en todas las instituciones públicas, municipalidades y reparticiones del Estado a partir del 11 de marzo.

La fotografía generó una reacción inmediata al confirmar el retorno del Escudo Nacional al centro de la banda, un detalle que no se utilizaba desde que Pinochet dejó el poder en 1990.

Retrato Oficial del Presidente electo, José Antonio Kast. pic.twitter.com/wu8ziulc0y — OPE (@OPE_Chile) February 24, 2026

En esa línea, el diputado Tomás Hirsch, (Acción Humanista), fseñaló que la imagen tiene una carga simbólica ineludible.

«Yo creo que en lo que él hace hay un gesto, hay una señal evidentemente. Si él sabe perfectamente, él mira las fotos que hay para atrás, y él sabe perfectamente que el que tuvo el mismo sistema, digamos con el escudo, fue Pinochet. Por lo tanto yo creo que hay ahí un guiño directo a lo que fue la dictadura, y me parece lamentable por lo demás», afirmó.

La justificación del equipo de Kast

Frente a las acusaciones y la denuncia formal, el equipo del presidente electo salió a defender la decisión y a través de un comunicado argumentaron que el uso del escudo en la banda responde a una «tradición republicana más amplia» y que busca reafirmar el carácter institucional del cargo.

Según la OPE, el emblema «no pertenece a un sector político, ni a una época específica, sino que representa la continuidad histórica del Estado» .

A la par la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, señaló que la controversial fotografía busca proyectar la identidad del próximo gobierno de ultraderecha.

«Este retrato efectivamente es diferente, es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del presidente y también de lo que va a ser su gobierno; un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante», aseguró.

En cuanto a la polémica específica del escudo, Sedini indicó que es un emblema que le «pertenece a todos los chilenos»

«Han habido múltiples presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial; el presidente Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio», afirmó .

Sin embargo, Sedini no hizo mención a que la medida rompe con la práctica de todos los presidentes democráticos desde el fin de la dictadura.

Tras el plebiscito, los mandatarios de la transición optaron por retirar el escudo para distanciarse de la simbología del régimen militar.

De hecho, el medio de comunicación Fast Check se dio a la tarea de revisar los retratos oficiales de los ocho presidentes que han ejercido desde el retorno a la democracia en 1990 y pudo constatar que ninguno de ellos incluyó el escudo en sus respectivas bandas presidenciales.

Carga simbólica y admiración al dictador

Mientras el equipo de Kast insiste en la lectura republicana y de continuidad histórica, la denuncia del abogado Rendón introduce una variable práctica que deberá ser resuelta por la Contraloría: la del uso de los caudales públicos.

La decisión de retomar el diseño de la banda que Pinochet entregó en el Congreso en 1990 instala una tensión política a días de asumir el mando, dejando en manos del órgano contralor la decisión sobre la legalidad de la imagen que acompañará al mandatario durante los próximos cuatro años en cada oficina pública de Chile.

Mientras tanto, la carga simbólica de la banda presidencial volvió a poner el foco en la admiración del republicano hacia figuras dictatoriales.