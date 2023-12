Detenida por delito de atentado contra la autoridad mujer que lanzó vaso con café a ministra Vallejo en Rancagua

Este martes, fue detenida una mujer por el delito de atentado contra la autoridad, luego de que le lanzara un vaso con café a la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, en una vista que realizó la secretaria de Estado a Rancagua.

El hecho —señala 24Horas—, se registró en la Plaza de Los Héroes, cuando la vocera realizaba una actividad de cara al plebiscito del próximo domingo para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Carta Magna, elaborada por el Consejo Constitucional.

En la jornada, la ministra estaba entregando las copias del texto constitucional a la población de la zona.

Me encuentro en la Plaza de Los Héroes en #Rancagua junto a la seremi de @VoceriaOHiggins, Patricia Torrealba Pino, y al equipo de la @dos_segegob, entregando la propuesta de texto elaborado por el Consejo Constitucional. ¡Recuerda! Este domingo 17 de diciembre… pic.twitter.com/et4B2Tyxwo — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 12, 2023

El capitán de Carabineros, Roberto Araya, indicó que, hasta los momentos, se desconoce los motivos por lo que la detenida lanzó el vaso con el café que le quedaba a la secretaria de Estado.

Ante esta situación, los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para que realice las diligencias correspondientes.

🔴 Mientras la ministra Camila Vallejo estaba repartiendo el texto constitucional en la plaza de los Héroes de Rancagua una adherente de la ultra derecha y de los republicanos de José Antonio Kast le lanzó un café hirviendo.



🔴 Estos niveles de violencia deben parar, la ultra… pic.twitter.com/MiM8DjZlK6 — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) December 12, 2023

Por su parte, la ministra Vallejo indicó que no se dio cuenta de lo sucedido.

A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), la ministra Vallejo indicó que las personas que estaban con ella fueron los afectados.

«Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante. Gracias por la preocupación!», escribió en la red social.