Devolución de las Isapres desata indignación: Montos van desde los $5 mensuales y con plazos de hasta 13 años

El pasado sábado 30 de noviembre venció el plazo para que las Isapres comunicaran a sus afiliados la modalidad en que realizarán las devoluciones que mandató la Corte Suprema tras detectarse cobros excesivos en los planes de salud. Sin embargo, usuarios del sistema han denunciado montos «irrisorios» y plazos «indignantes» en la forma en que han procedido las aseguradoras privadas.

A través de redes sociales, cientos de afiliados compartieron los documentos que les enviaron sus Isapres, en los que se informa de pagos mensuales de menos de $1.000 a lo largo de 13 años.

«La Isapre me robó 320 UF, hablamos de 12 palos en cuatro años, y me las van a pagar en 13 años y como excedente. O sea, la puedo retirar una vez por año. ¡Qué indignante!», denunció una usuaria en Twitter.

«No sé cómo invertir los $56 mensuales que me devolverán durante 13 años. Qué generosidad», ironizó otro usuario en la red social.

Devolución depende de la edad de los afiliados

Respecto a esta situación, el superintendente de Salud, Víctor Torres, recordó que la Ley Corta de Isapres aprobada por el Congreso no estableció un monto mínimo para el pago, y que la deuda total del sistema ascendía a 1,2 billones de pesos.

«Nos encontramos con una coyuntura que finalmente generó un problema, que podía llevar a que no pudieran continuar las isapres. Por lo tanto, no sólo que no se pagara la deuda, porque eso eventualmente podía haber ocurrido, sino que, además, se generara un problema en la continuidad de las coberturas de las personas», señaló.

En tanto, desde la plataforma QuePlan.cl han explicado que los plazos de devolución están segmentados de acuerdo a la edad de los afiliados.

«Para los menores de 65 años hay hasta trece años de devolución, para los que tienen 65 años y 80 años hay cinco años de devolución, y para los mayores de 80 años hay dos años para la devolución», explicaron desde QuePlan.cl a The Clinic.

«Este plazo de devolución se produce porque las isapres presentaron un plan de devolución a la Superintendencia de Salud, donde la Superintendencia, y debido a la Ley Corta, estableció los plazos máximos de devolución», agregaron.