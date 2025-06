Diputado Sáez acusa trato “negligente y cruel» de la Municipalidad de Puerto Montt en desalojo a exonerados políticos

El diputado Jaime Sáez (FA) sostuvo una reunión en el Sitio de Memoria Egaña 60 de Puerto Montt, Región de Los Lagos, con los integrantes de la Agrupación de Pensionados, Exonerados y Adultos Mayores, quienes denunciaron haber sido víctimas de un grave atropello por parte de la Municipalidad, tras haber sido desalojados de manera irregular del inmueble que ocupaban en calle San Felipe #13. Una situación que dejó sus pertenencias y archivos históricos expuestos a la lluvia, registrando daños severos.

El espacio era arrendado por el municipio de Puerto Montt y facilitado a un conjunto de 18 organizaciones sociales. Sin embargo, la actual administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt (RN), decidió no renovar el contrato de arriendo, lo que derivó en desalojo del recinto el pasado 28 de mayo.

Los dirigentes de las agrupaciones afectadas señalaron como responsable de la expulsión arbitraria al administrador municipal, Fernando Orellana, ya que desde marzo pasado le estuvieron solicitando reuniones para abordar el tema y buscar una solución de traslado, lo cual no se concretó.

Sin embargo, plantearon que existió un compromiso verbal por parte del propio funcionario para poderlas reubicar en una oficina situada en calle Urmeneta #214, donde anteriormente funcionaba Deportes Puerto Montt. Sin embargo, este acuerdo no se habría cumplido.

De acuerdo con los dirigentes, el desalojo fue ejecutado sin una coordinación adecuada con ellos, ya que en principio se les indicó que se llevaría a cabo el 29 de mayo, pero en realidad tuvo lugar el día anterior, por lo que no pudieron estar presentes ni realizar un inventario de sus pertinencias.

Relataron que el operativo se llevó a sin una orden judicial y sin la presencia de un ministro de fe y que adicionalmente, los funcionarios de la Municipalidad habrían ingresado a la fuerza al recinto, rompiendo puertas y ventanas.

Señalaron que aunque la secretaria del administrador municipal se comprometió con que ellos a que sus pertenencias, mobiliarios y archivos serían retirados de manera ordenada y resguardados apropiadamente, finalmente fueron llevados a una bodega del municipio donde solo los cubrieron con bolsas negras y estuvieron a la intemperie y expuestos a la lluvia en pleno invierno.

Esto ocasionó que fotografías con gran valor sentimental y más de 1.700 carpetas con documentación de exonerados políticos, recopiladas desde el año 2000, resultaran destruidas en su gran mayoría por la exposición al agua y la humedad, lo que representa una pérdida irreparable de memoria histórica y archivos clave para cientos de personas que por décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos.

Diputado Sáez acusa trato «negligente y cruel» por parte de la Municipalidad de Puerto Montt

Ante la gravedad de esta denuncia, el diputado Jaime Sáez, se reunió con parte de los afectados y emplazó a la Municipalidad de Puerto Montt, dirigida por el alcalde Rodrigo Wainraihgt a ofrecer una respuesta por lo que consideró un actuar «negligente y cruel» contra los exonerados políticos.

«Hemos llegado hasta el Sitio de Memoria Egaña 60 acá en Puerto Montt para reunirnos con la Agrupación de Exonerados Políticos y poder constatar de primera fuente el lamentable estado y la pérdida casi total de sus archivos, de un trabajo de más de 25 años haciendo rescate de las personas que fueron violentadas en sus derechos laborales, en este caso durante la dictadura», indicó el parlamentario por el Distrito N° 26 de la Región de Los Lagos.

«Esto ocurrió por parte del del Municipio y hacemos un emplazamiento directo a la administración municipal, principalmente, a que se hagan responsables por el actuar negligente y cruel del administrador municipal, el señor (Fernando) Orellana, que ha sido el responsable administrativo de que todo este patrimonio finalmente esté prácticamente perdido, junto con equipos como máquinas fotocopiadoras, todas cuestiones que fueron dejadas a la a la intemperie en pleno invierno», señaló.

El legislador del FA, aprovechó la visita a este recinto para poder constatar de primera mano las mejoras realizadas en algunos de sus pisos.

«Hay un salón multiuso que además rinde homenaje a don René Droppelmann Añazco (fallecido en marzo pasado). Así es que están pasando cosas en el Egaña 60, se está respetando el patrimonio cultural y está cobrando vida a un sitio de memoria que es muy importante para el fortalecimiento de la democracia y para el respeto de los derechos humanos», destacó.

Informe sobre los daños a los archivos históricos dañados

Los integrantes de la Agrupación de Pensionados, Exonerados y Adultos Mayores de Puerto Montt también sostuvieron un encuentro con la conservadora del Archivo Regional de Los Lagos, Muriel Solís Verdugo, para evaluar el daño que registran sus archivos históricos, luego de haber sido expuestos a la lluvia tras el desalojo.

«La conservadora del Archivo Regional se enteró porque nosotros dimos un punto de prensa. Entonces, salió en el diario, salió en la radio y ella nos llamó y preguntó qué tipo de documento era. Entonces la invitamos a que nos fuera a visitar, y naturalmente, cuando vino a visitarnos, quedó sorprendida del estado en que se encontraba todo. Entonces, ella hizo un primer informe para la Seremi, de Cultura y Patrimonio, y pidieron que asista una conservadora profesional de la Universidad Austral para que haga otro informe», indicó en conversación con El Ciudadano, el presidente de la agrupación, Rudy Carrasco.

«Ese informe todavía no llega al día de hoy, pero la conservadora quedó muy preocupada porque nos dijo que hay muchos documentos que no se pueden recuperar. Es muy difícil organizar una oficina grande como la de nosotros, porque no solo somos exonerados, hay adultos mayores que no son exonerados y encontrar los papeles de ellos nuevamente es una cosa difícil. Hay un Comité de Vivienda que tiene muchos socios, y nuevamente hay que ubicar las escrituras, por ejemplo. Existen muchos documentos individuales que hay que ir a las oficinas públicas y sacar copias nuevamente», explicó.