Diputados PPD y PS condenan rechazo a veto de infraestructura crítica: «Se opusieron para hacer caer el proyecto y hacerle un punto político al Gobierno»

Un duro revés sufrió el Gobierno este miércoles al rechazarse el veto sustitutivo presentado al proyecto de Resguardo de Infraestructura Crítica en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El veto necesitaba 93 votos favorables, sin embargo, la iniciativa obtuvo 61 votos a favor, 69 en contra y siete abstenciones, y no avanzó por la decisión tanto de parlamentarios de derecha como también del oficialismo.

De hecho, 13 diputados de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no lo respaldaron.

⭕️AHORA: Cámara rechaza el veto presidencial al proyecto que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Por lo tanto, no habrá ley en la materia. pic.twitter.com/ghOjvimatR — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 20, 2022

El diputado PPD, Jaime Araya, criticó duramente a los parlamentarios de Chile Vamos por haber rechazado el veto sustitutivo e indicó que esta decisión demuestra que la “derecha no es creíble”.

“Lo que ha hecho la derecha es impresentable y lo fundamental es cómo uno les va a creer, que tienen voluntad de cambio, ofrecen reformas constitucionales, llegar a los 4/7, que son democráticos, si a la hora de dar respuesta a la gente que está sufriendo, anteponen sus intereses personales. La derecha no es creíble en materia de seguridad, y tampoco es creíble ni confiable respecto a reformas constitucionales”, señaló el parlamentario, citado por Infogate.

Al respecto, Araya dijo que “el presidente de la Cámara le ha pedido al Presidente de la República que visite La Araucanía, y en la situación de angustia e incertidumbre que tiene hoy día la gente de La Araucanía es urgente que el Presidente vaya y transmita tranquilidad”.

El parlamentario explicó que “nos hemos quedado con una herramienta complementaria que era muy importante, si el estado de excepción en su tradición conceptual actual funciona como corresponde, la infraestructura crítica permitía suplir algunas de estas falencias”.

“Hay una responsabilidad innegable de quien conduce las relaciones con el Parlamento, el ministro Jackson, y no solo en este episodio, sino que ha sido una constante lamentablemente en temas que son relevantes para la tranquilidad de la ciudadanía, costo de la vida, delincuencia, tanto en la macrozona sur como lo que está pasando en la macrozona norte”, condenó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), atribuyó principalmente a la derecha del rechazó al veto presidencial al proyecto de infraestructura crítica.

«Cuando hay un resultado negativo, evidentemente que las estrategias no fueron las mejores; probablemente se pudo haber hecho más para alcanzar un acuerdo y salvar este proyecto, que yo creo que era muy, muy importante», dijo.

Para Soto, «visto desde la perspectiva post-votación, y el resultado que tuvo, creo que sin duda alguna, la mayor responsabilidad recae en Chile Vamos, que se opuso solamente para dejar caer el proyecto y hacerle un punto político al Gobierno, y creo que esa es una actitud tremendamente irresponsable. El resultado práctico es que han dejado sin esta herramienta, que permite entregar mayores condiciones de seguridad en la Macrozona Sur, al Estado de Chile».

«Cuando hay sectores políticos que, para hacerle un daño al Gobierno, están dispuestos a dejar caer una iniciativa que sirve para mucha gente, y para dar protección a una zona que está especialmente afectada por la violencia, me parece que es irresponsable, y se los dije personalmente», aseveró el líder de la Cámara, en declaraciones consignadas por Cooperativa.

No obstante, indicó que espera el nuevo plan del Ejecutivo: «Lo razonable sería que se vea la forma de reponer infraestructura crítica, o prorrogar nuevamente el estado de excepción, porque las cifras demuestran que la mayor presencia policial y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas han ayudado a bajar los índices de violencia, delincuencia y terrorismo», remarcó.

PS condena rechazo al veto sustitutivo

Desde el Partido Socialista (PS) también criticaron que se rechazara el veto presidencial , el parlamentario, Marcos Ilabaca, quien apoyó la iniciativa indicó que «hay algunos que prefieren hacerle un gallito político pequeño e inmaduro al Gobierno».

«Lo que hizo la derecha hoy día es una vergüenza. Una vergüenza no entregar mayores herramientas para que el gobierno pueda enfrentar con fuerza el narcotráfico y la delincuencia. Creo que en definitiva hoy es un día negro para la seguridad que no podemos además retrotraer», manifestó.

Sobre los diputados del oficialismo que no apoyaron las modificaciones al proyecto, afirmó que «no es posible que un veto presentado por nuestro Presidente de la República sea rechazado. No es posible porque se le da la espalda al Presidente. El Presidente hoy día más que nunca requiere el apoyo de todos y todas y ahí tenemos que estar al lado de él apoyando en sus iniciativas»..

Su par Jaime Naranjo (PS), calificó el resultado como «lamentable» y aseguró que «los socialistas en estos meses hemos sido los más leales en las votaciones».

«En estas decisiones difíciles se ve la lealtad con el gobierno. La lealtad no es sólo de palabra, se manifiesta mucho mejor en momentos difíciles. Una vez más algunos no tienen el compromiso de entender qué significa ser gobierno. Cuando se es gobierno se está en las buenas y en las malas. Para los aplausos y las pifias. Ojalá algunos adquieran la responsabilidad política de ser gobierno con seriedad», sostuvo.

En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) también lamentó la situación ya que a su juicio «el proyecto era necesario y muy bien complementado, permitía resguardo de infraestructura crítica sin conculcar ninguna libertad individual, con límites claros a su ejercicio. Por otra parte, es un proyecto que fue aprobado hace un par de semanas por la misma Cámara y es inaceptable que no hayan apoyado una mejora planteada por el propio Presidente a través del veto. Al gobierno no sólo se le debe apoyar en proyectos populares, la lealtad se mide justamente en temas complejos como este, que entregaba nuevas herramientas para apoyar la seguridad, tema prioritario para nuestra sociedad».

El legislador socialista Tomás de Rementería coincidió en estas apreciaciones y planteó que: «Me parece que es una irresponsabilidad (…) que se den el gustito ideológico de ir en contra del gobierno y rechazar un proyecto que era de toda importancia y donde el gobierno se había jugado el todo o nada con un veto firmado por el Presidente de la República, que lo habían puesto con suma urgencia (…) algunos diputados por razones que no logro entender y desconozco, tomen esa decisión en contra del Presidente, de sus ministros, del ministro Jackson, me parece que fue un acto de total deslealtad».

A juicio del legislador del mismo partido, Leonardo Soto, la decisión constituye «una gravísima señal de inestabilidad y división para nuestro gobierno que parte de la izquierda haya unido sus votos a toda la derecha para rechazar un proyecto de ley que el mismo gobierno había solicitado para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los chilenos».

Mientras que el parlamentario, Daniel Melo manifestó que «el PS ha sido completamente leal con el Presidente Boric y lo seguirá siendo. Uno esperaría que lo mismo hicieran los partidos que dan sustento al gobierno y lo respaldaran siempre, en las buenas y en las malas. En temas de seguridad debe existir una sola posición, velar por el orden público y entregar seguridad a la población».

Aunque desde el PS hubo un apoyo general al veto del gobierno, la diputada Emilia Nuyado, de origen mapuche, fue la única de esa colectividad que votó en contra.

Al respecto argumentó, «he votado siempre en contra de los estados de excepción y de infraestructura crítica porque la historia y la relación que ha tenido el Estado chileno con el pueblo mapuche ha sido de represión, de militarización y desde la propia formación del Estado chileno esta exclusión, esto de hacernos sentir personas de segunda clase, hace que finalmente nunca se haya generado un diálogo serio, seguro para avanzar en la restitución territorial, avanzar en un plan de inversión que pueda permitir el desarrollo de las comunidades del pueblo mapuche».

Por parte del PC, se registró una abstención y 3 que votos en contra del veto, entre ellos el de María Candelaria Acevedo.

«He sostenido desde el momento que he votado los estados de excepción el condicionamiento de mi voto que espero que la solución a los problemas que se están dando en La Araucanía, provincia de Arauco y Biobío, no se solucionan con este tipo de acciones de parte del Gobierno. Ratifico mi posición con respecto a los estados de excepción, estaré votando en contra y a su vez hoy de la misma manera voté en contra de la infraestructura crítica. La solución no son los militares en la calle» , afirmó, citada por Emol.

El diputado PC Matías Ramirez, explicó que «rechacé el veto sustitutivo porque considero que las FF.AA. no son las destinadas a labores de Orden y Seguridad . Este proyecto es más parecido a la propuesta de estado de excepción intermedio, que también fue rechazado y que no da garantías de soluciones de fondo».

«No fue un punto jurídico, fue un gallito político»

Desde el Gobierno lamentaron el rechazo al veto sustitutivo. Al respecto, la ministra del Interior, Izkia Siches, indicó que «la discusión en la Cámara de Diputados en particular no fue jurídica, sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento».

«Llama la atención aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto de infraestructura critica pero que posteriormente no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso».

Tras ser consultada por algunos votos en contra y de abstención del propio oficialismo, la secretaria de Estado indicó que «los voto en contra que hicieron que este proyecto se cayera finalmente son los votos de oposición que en una primera instancia habían apoyado y levantado este proyecto. Eso es algo que el Ejecutivo hoy día no termina de entender».

El ministro Sepgres, Giorgio Jackson coincidió en estas apreciaciones y aseguró que «los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica y que apoyaron el proyecto y que nos criticaron por nosotros no estar decididamente patrocinando este proyecto, fueron exactamente los mismos parlamentarios que el día de hoy lo terminaron votando en contra».

Panteó que «genuinamente todavía no lo logramos entender sino como un intento de punto político, de gallito político, que intenta realizar en este caso los diputados de oposición». Según ambos ministros, los parlamentarios de oposición intentaron hacerle «daño al gobierno».

«(Esto) finalmente daña a las personas porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan no solo en la actualidad, sino que en el futuro», acotó Siches.