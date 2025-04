EEUU retira visa al presidente colombiano Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, reveló que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa, impidiéndole la entrada al país norteamericano. La declaración fue hecha de manera informal durante un consejo de ministros, sin que se ofrecieran detalles oficiales sobre las razones detrás de esta medida.

«Ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa… Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas», comentó el mandatario colombiano, en tono sarcástico, al referirse al viaje del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en EEUU.

Hasta el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha emitido ningún pronunciamiento público que confirme o desmienta la cancelación del visado. Tampoco la Cancillería colombiana ha hecho declaraciones al respecto, lo que aumenta la incertidumbre sobre el trasfondo de esta decisión.

El anuncio de Petro ocurre en medio de una serie de tensiones bilaterales. Por un lado, el mandatario ha sido crítico de políticas migratorias y judiciales de EEUU, incluyendo una reciente decisión de la Corte Suprema relacionada con la deportación de venezolanos a El Salvador.

Un precedente preocupante en la región

De confirmarse esta medida, Petro sería el segundo presidente colombiano en ejercicio al que se le retira la visa estadounidense. El primero fue Ernesto Samper en 1996, luego de que se denunciara financiamiento del narcotráfico en su campaña electoral.

La retirada de la visa a un jefe de Estado es un acto inusual y de gran carga diplomática, que podría interpretarse como una forma de presión o castigo político por parte de Washington.

¿Castigo político o represalia ideológica?

La medida podría ser leída como una represalia ante la postura crítica de Petro hacia la hegemonía estadounidense en América Latina, un gesto que encajaría con una política exterior norteamericana que históricamente ha sancionado a gobiernos progresistas o de “izquierda” en la región.

