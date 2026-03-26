El bencinazo escala: tras cacerolazos y protesta en el Metro, estudiantes convocan a nueva movilización

El rechazo al «bencinazo» aplicado por el gobierno de José Antonio Kast sigue escalando, tras el multitudinario «cacerolazo» y la protesta que se registró en el Metro de Santiago, estudiantes secundarios y universitarios convocaron a una manifestación para este jueves 26 de marzo frente al ex Congreso Nacional.

La movilización que se desarrollará a partir del mediodía coincide con la entrada en vigencia del alza histórica de los combustibles —que incrementó a $370 por litro el precio de la gasolina de 93 octanos y hasta $580 el del diésel— tras la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Esta medida, que la administración del ultraderechista ha intentado justificar argumentando que “el estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”, ha generado malestar en la ciudadanía y una ola de rechazo en la opinión pública y el escenario político por su impacto en el bolsillo de las familias chilenas.

Durante la jornada del miércoles, distintas agrupaciones sociales hicieron un llamado a un masivo «cacerolazo» que tuvo como escenario en distintos de la capital, y alrededor de las 20 horas, un mientras grupo de estudiantes protagonizó una protesta en la estación Los Leones del Metro.

Estudiantes se movilizan contra medidas de Kast: «Contra el retroceso, marchamos»:

El alza en los combustibles decretado por Kast ha sido debate obligado en todos los recintos educativos y de trabajo con un marcado rechazo popular y una mayor polarización.

En medio de este descontento, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)hizo una convocatoria a marchar desde el ex Congreso Nacional en Santiago en contra de los recortes en educación denunciando que “la falsa austeridad de este gobierno realmente es avaricia, porque mientras los que tienen más siguen ganando, el pueblo sigue perdiendo”

Darling Marchant, vocera de la ACES indicó que la movilización estará acompañada por la consigna “contra el retroceso, marchamos“.

“Rechazamos el discurso permanente de que en Chile no hay recursos para garantizar algo básico como nuestros derechos sociales“, afirmó en declaraciones recogidas por Radio Bio Bío.

“Sabemos que sí hay plata para sus sueldos millonarios de políticos, pero no para nuestra salud, educación o vivienda”, cuestionó.

La Confederación de estudiantes de Chile (CONFECh) se sumó a la convocatoria para ratificar su rechazo a los s recortes en educación, los ataques a la gratuidad y las políticas del gobierno de ultarderecha «que vuelven a poner el ajuste sobre los estudiantes y sus familias».

A través de sus redes sociales, indicaron que ante este escenario, el movimiento estudiantil responde en unidad y organización.

«Como CONFECH, nos sumamos a la convocatoria levantada por la ACES, porque entendemos que la defensa de la educación pública requiere articulación entre estudiantes secundarios y universitarios. Cuando el movimiento estudiantil se articula, puede defender sus derechos y conquistar transformaciones reales», señalaron.

Destacaron que hoy más que nunca, la articulación estudiantil es clave «para enfrentar el retroceso en educación y defender la educación pública, la gratuidad y el derecho a estudiar»

Videos compartidos en redes muestran que tal y como estaba previsto miles de estudiantes salieron este jueves a las calles de Santiago para alzar su voz en contra de las medidas aplicadas por el gobierno de Kast que atentan contra la calidad de vida de las familias de Chile.

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🔴 MILES DE JOVENES se toman el Centro de Santiago, Columnas de Universitarios y Secundarios no paran de llegar a las Cercanias del Ex Congreso Nacional, él cuál se quedo chico#RenunciaKast #Kast https://t.co/cuESno5qoF pic.twitter.com/Ga9dFjDqTo — (FRAPP) ANTIFASCISTA #AntiKast #OrgullosoDel42% (@Informa3Chile) March 26, 2026

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