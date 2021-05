El desconocido primer proyecto que aseguraría igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos en parlamentarias

El jueves, el precandidato presidencial del Partido Comunista (PC) Daniel Jadue anunció que su bancada ingresará al Congreso un proyecto de ley para asegurar que candidatos independientes puedan participar en igualdad de condiciones en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre de este año.

Pero esta idea no es nueva: el Consejo Ciudadano de Aysén, una instancia autoconvocada de vecinos y vecinas que buscó levantar candidatos propios para las megaelecciones del fin de semana pasado, ya presentó en diciembre del año pasado un proyecto de ley para establecer igualdad entre partidos e independientes, tanto en listas como en financiamiento.

Dicho proyecto es la primera propuesta popular de ley que ingresa al Congreso Nacional. Así lo explicó Francisco Peñailillo, integrante del Consejo Ciudadano de Aysén en conversación con El Ciudadano: “Nunca antes había ingresado una propuesta de ley redactada por ciudadanos.”

Propuesta presentada por el Consejo Ciudadano de Aysén.

Peñailillo explicó cómo la demora de la tramitación de ley afectó en las elecciones pasadas, de concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes.

“La vecina Rosa Chávez, que era una de las candidatas a concejala del Consejo Ciudadano, sacó la segunda mayoría a nivel comunal, con 674 votos. Y en su lugar, vamos a tener a concejales que sacaron como 230 votos.”, condenó.

“El otro tema que no hay que dejar de lado es el financiamiento”, explicó. “Este proyecto de ley no solamente busca que puedan hacer listas, sino que tengan financiamiento similar al de los partidos políticos.”

De acuerdo al dirigente, la actual disposición con respecto a los independientes vulnera la Constitución Política de Chile, en su artículo 18, que establece que “el Servel tiene asegurar la plena igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos, tanto en la presentación de las candidaturas como en la participación del proceso en sí.”

“La igualdad ante la ley no es solo que podamos hacer listas”, continuó. “A nuestros concejales les pasaron ocho lucas. Ese es el financiamiento que hay hoy para los independientes. Y a los partidos políticos les pasaron cinco millones para una campaña de tres concejales.”

El dirigente comentó que, para ingresar el proyecto de ley que redactaron desde su organización, tuvieron que pasar por el patrocinio de cuatro diputados: René Alinco, Aracely Leuquén, Fernando Meza y Patricio Rosas. “Uno como ciudadano no puede ingresar un proyecto de ley, tiene que ir patrocinado por un parlamentario”, lamentó.

Desde la organización apuntaron a que los partidos políticos no han tenido la voluntad de avanzar en la tramitación del proyecto de ley: “(Matías) Walker estaba en la Comisión de Constitución, y yo tengo su teléfono, pero nunca nos dieron respuesta”, comentó al respecto Francisco Peñailillo.

“Yo creo que el parlamento está lleno de partidos políticos, no tienes ningún independiente, y a ellos no les conviene (el proyecto de ley)”, reflexionó. “Ahora ya se vio con la Lista del Pueblo que los independientes sí son una fuerza política en nuestro país. Nosotros creemos que eso les asusta a los partidos políticos. No quieren abrir los espacios porque la fuerza independiente en la política entró con todo.”

Francisco Peñailillo explicó que están realizando trabajos colaborativos con la Lista del Pueblo. “También están ayudando porque quedó demostrado con ellos que sí hay una fuerza independiente que quiere ser parte de la política y quiere asumir roles en la administración pública de este país.”

El dirigente hizo un llamado a que los medios de comunicación le den más cobertura a este proyecto de ley, olvidado en el parlamento desde que pasó a la Comisión de Constitución el 24 de diciembre del año pasado.

“Ahora vimos en la tele que estaba Jadue anunciando que iba a ingresar un proyecto de ley para que los independientes puedan hacer listas”, reclamó. “Políticos profesionales en la tele, siendo que nosotros como vecinos organizados ya ingresamos esta propuesta de ley el año pasado.”

“Esta ley ya está en la Comisión de Constitución, y es cosa que los parlamentarios le pongan la pata al acelerador no más, y sea Ley de la República”, sentenció.