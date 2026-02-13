“El INDH no defiende delincuentes”: Tobar desmiente a Kaiser y pone los puntos sobre las íes

La viralización de una noticia falsa sobre el organismo de derechos humanos desató una ola de desinformación que alcanzó a figuras políticas de distintos sectores, incluido el parlamentario de ultraderecha, obligando al INDH a salir a aclarar los hechos y defender su labor institucional.

Una ola de desinformación sacudió esta semana el debate público en Chile, luego de que una noticia falsa sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se viralizara en redes sociales y fuera replicada por figuras de la política nacional. El artículo titulado “Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente”, generó una reacción inmediata del organismo, que no solo desmintió categóricamente su contenido, sino que salió al paso de las críticas formuladas por el diputado Johannes Kaiser (PNL), quien no solo difundió la mentira sino que la utilizó para arremeter contra la institución .

La directora subrogante del INDH, Alejandrina Tobar, se refirió al daño que este tipo de prácticas provoca en la democracia y en la confianza ciudadana, y respondió punto por punto a las acusaciones del parlamentario de ultraderecha.

“Las críticas son válidas, la difusión de hechos falsos no. Porque la confianza institucional se protege con información verificada y transparencia, no difundiendo mentiras”, planteó Tobar.

El origen de la fake news y su propagación

Todo comenzó con una publicación en el sitio “Diario Sur Noticias”, que sugería una postura del INDH respecto al caso de un conductor que, para escapar de una encerrona en la comuna de Quilicura, atropelló a uno de los antisociales. La nota, firmada por Rodrigo Flores, relataba los hechos y solo en su párrafo final mencionaba que “desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos han señalado en situaciones similares que este tipo de casos abre un debate respecto al uso de la fuerza por parte de civiles”, sin consignar declaración oficial alguna sobre el caso concreto.

A pesar de la falta de respaldo, la información fue replicada por al menos cinco portales y rápidamente llegó a las cuentas de personeros políticos. El diputado Johannes Kaiser (PNL), el excandidato presidencial Franco Parisi (PDG), el diputado electo Leandro Kunstmann (Partido Republicano) y el panelista de Sin Filtro, Gabriel Alemparte, fueron algunas de las figuras que compartieron el contenido en sus redes sociales, contribuyendo a su masificación .

La repercusión fue tal que el INDH llegó a convertirse en trending topic en la red social X solo después de Bad Bunny y el Súper Bowl.

“Así de masiva fue la reacción a esta noticia, que es completamente falsa”, señaló la directora (s) Alejandrina Tobar.

Preocupación del INDH por actores políticos que replican fake news

Ante la magnitud alcanzada por la desinformación, el INDH emitió un comunicado público desmintiendo categóricamente la noticia. “La institución no se ha referido al hecho informado en la noticia. Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación”, señaló el organismo en una declaración en la que planteó su preocupación por la falta de rigurosidad .

La institución no se ha referido al hecho informado en la noticia. Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación. Todas las personas tienen derecho a… pic.twitter.com/SoR3ijySKF — INDH Chile (@inddhh) February 10, 2026

En declaraciones posteriores, Tobar hizo una distinción clave entre lo ocurrido en octubre, cuando el instituto ya había enfrentado una situación similar, y lo sucedido en esta oportunidad, en la que se sumaron personeros políticos a la difusión de la fake news.

“Hubo autoridades en ejercicio o electas que replicaron la noticia falsa, lo que agrava aún más la situación porque tienen otro alcance y porque, de alguna forma, oficializan esta información”, explicó la directora subrogante .

Asimismo, describió la mecánica de la desinformación en la era digital: “Hay una secuencia que permite la propagación de hechos que no son reales. Faltan a la verdad, inventan hechos y titulares, hay cuentas que propagan y levantan estos mensajes. Y algunas autoridades, que sin verificar la información lo suficiente, la comparten, emiten juicios y crean opiniones a partir de una mentira”, cuestionó.

Las disculpas de Alemparte y la persistencia de Kaiser

Entre las figuras que compartieron la noticia falsa, hubo reacciones disímiles. Gabriel Alemparte, panelista del programa Sin Filtro, optó por disculparse públicamente a través de su cuenta en X. En su descargo, explicó que “Grok —el asistente de inteligencia artificial (IA) de la red social X— afirmaba que dicha noticia era verdadera” y aseguró que la publicación “fue borrada de inmediato” .

Sin embargo, Tobar advirtió sobre la asimetría en el alcance de las rectificaciones versus la viralización original de la mentira.

De este modo, mencionó el ejemplo de Alemparte y entregó cifras reveladoras: “la disculpa tiene 7 mil visualizaciones versus las publicaciones defendiendo la noticia falsa, que tenían 5 veces ese número cada una”.

Esta constatación le sirvió para enfatizar la importancia de verificar antes de publicar o compartir, pues “lamentablemente, en redes sociales los tiempos son muy rápidos. Las personas se forman opiniones en muy poco tiempo y las disculpas o aclaraciones no llegan necesariamente a aquellos que sí creyeron que un medio de comunicación hace su trabajo de la manera que debía hacerlo, es decir, comunicando hechos, contrastando fuentes o recabando información” .

El caso del diputado Johannes Kaiser resultó más complejo. El parlamentario de ultraderecha no solo compartió la noticia falsa, sino que la acompañó de un mensaje provocador: “Comparte si crees que el INDH debería desaparecer”, escribió en su perfil de X, utilizando la desinformación como plataforma para promover una campaña contra la institución.

Incluso después de que el INDH desmintiera la noticia y el propio Kaiser reconociera que se trataba de información falsa, el diputado decidió mantener la publicación en su perfil.

Comparte si crees que el INDH debe desaparecer. pic.twitter.com/PEudJaNLKx — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) February 10, 2026

Argumentó que era fácil creer lo que planteaba el artículo de Diario Sur Noticias porque, según su percepción, existe una “defensa histórica de la delincuencia” de parte del instituto .

“El INDH no defiende delincuentes”: la respuesta de Tobar a Kaiser

Frente a las afirmaciones del diputado Kaiser, la directora subrogante del INDH no guardó silencio y salió al paso con una defensa argumentada de la labor institucional.

“Respecto a las afirmaciones del señor Kaiser, él también manifiesta que el instituto sólo defiende delincuentes y eso es algo que en ningún caso es verdad”, respondió.

En su exposición, la autoridad se refirió a los principios fundamentales que rigen el derecho internacional de los derechos humanos: “Los derechos humanos son universales e inherentes. Todas las personas gozamos de ellos sin importar edad, género, nacionalidad, etcétera”.

Acto seguido, destacó que la labor del INDH “ es defender la vida de las personas, procurar que tengamos derecho a acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, a un nombre, a cuestiones elementales. Defiende los derechos de las personas y también educa al respecto” .

Tobar hizo un llamado a que los actores políticos se informen adecuadamente antes de emitir juicios sobre la institución.

“Nos parece relevante que las autoridades opinen en conocimiento del alcance, del rol que tiene el Instituto y la diversidad de su quehacer”, agregó, en una clara alusión a la ligereza con la que se había manejado el diputado Kaiser .

Caricaturas sobre el INDH y el riesgo para la cultura de derechos humanos

La directora (s) del INDH fue más allá en su análisis y advirtió sobre un fenómeno más profundo: la construcción sistemática de una imagen distorsionada del organismo. Tobar señaló que se han “alimentado diferentes tipos de caricaturas” sobre el rol del INDH, lo que genera desconocimiento y debilita la cultura de derechos humanos en el país .

Este proceso de deslegitimación, según explicó, tiene consecuencias concretas que trascienden el debate en redes sociales.

“En la medida en que se deslegitima el Instituto, se baja la cultura de derechos humanos y eso hace que se puedan habilitar espacios en que se discuta, como el mismo diputado Kaiser lo dijo, cerrar el instituto o que ya hace tres años vengamos con problemas en la aprobación de presupuestos”, argumentó, estableciendo una conexión directa entre la difusión de mentiras y las dificultades presupuestarias que enfrenta la institución, consignó Diario U de Chile.

En este sentido, enfatizó que “cuando el rol del instituto se malinterpreta o se deslegitima mediante información inexacta lo que se hace es debilitar la cultura de derechos, y se dificulta que las personas comprendan que estos estándares no son obstáculos, sino condiciones para una sociedad más justa, más libre y más segura”.