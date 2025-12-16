El nuevo dardo de Petro: “Pinochet representa a los Nazis en la historia latinoamericana” y con Kast vuelven al Cono Sur “las ideas de Hitler”

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, lanzó un nuevo dardo en contra de la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile para el periodo 2026-2030 y aunque señaló que no cuestiona el triunfo del ultraderechista, advirtió que con su llegada a La Moneda vuelven al Cono Sur» las ideas de (Adolf) Hitler».

«Nadie cuestiona el resultado electoral del señor Kast en Chile, su triunfo es contundente, pero no es triunfo para la vida y la humanidad. Y no nos pueden llevar, en aras de las buenas maneras, a confundir que la facción de Kast no sea verdaderamente fascista. Y con el fascismo no se congenia», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en respuesta a los planteamientos sobre la victoria de Kast que compartió Alejandro Gaviria , quien se desempeñó como ministro de Educación durante la primera etapa de su gobierno.

“Análisis bien tonto e insípido que no mira la historia de los pueblos. Como si la historia fuera un traspaso de modas superficiales y mercantiles. La corriente fuertemente ideológica que han seguido el economista Alejandro Gaviria y sus socios de aventura intelectual y financiera tiene su origen precisamente en el régimen de Pinochet y los Chicago Boys”, expresó Petro.

El jefe de Estado colombiano expuso sus críticas a sistema neoliberal y la desigualdad que afecta tanto a Chile como a su país.

“Creyeron que la sociedad se podría guiar simplemente por instrumentos de mercado libre y punto. Y que solo la teoría del libre mercado es científica en economía, cuando simplemente es una estafa crematística hecha para hacer buenos negocios y nada más. Chile es, por tanto, hoy una de las sociedades, con Colombia, más desiguales del mundo”, planteó.

“Y ahora, sin pena ninguna, como si no hubiera pasado nada, como si la crisis climática no hubiera ocurrido y como si estuviéramos aún en el nefasto 11 de septiembre de 1973, nos devuelven a revivir el neoliberalismo anacrónico y sin salidas para la sociedad democrática”, recalcó.

“Pinochet representa a los Nazis en la historia latinoamericana”

El líder progresista ratificó sus críticas contra José Antonio Kast y su elección, argumentando que representa un retorno de las ideas de Augusto Pinochet, quien instauró una dictadura cívico militar en Chile (1973-1990) tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.

“Es un simple cambio dentro de las formas republicanas, dicen, que se le entregue el poder al señor Kast la presidencia por parte de una sociedad que aún añora a Pinochet. Es lo normal, el péndulo vuelve al lugar correcto de la historia, dicen. Era necesario matar al presidente Allende, dicen”, señaló.

A juicio de Petro, Pinochet «representa a los nazis en la historia latinoamericana».

«Inicia la era del terrorismo de Estado y de la violencia en la política latinoamericana, la idea de normalizar simplemente que la izquierda debe ser extirpada, torturada y asesinada; no importan las razones sociales e históricas de su existencia», manifestó el presidente colombiano.

Y agregó: “De eso no ha abjurado el fascismo latinoamericano. Por tanto, disfrazar los acontecimientos no sirve para nada. En el cono sur, como antaño, se han instalado de nuevo las ideas de Hitler y anida el liberticidio de las Américas allí, como en el pasado”.

El mandatario colombiano advirtió que la llegada de Kast a la presidencia de Chile no significa «el retorno tranquilo al neoliberalismo, no».

«Es el paso del fin del neoliberalismo a la época de la barbarie suicida. Y los pueblos deben declararse entonces en resistencia, hasta que una mayoría trabajadora y juvenil vuelva a instalarse en la historia”, recalcó.

Análisis bien tonto e insípido que no mira la historia de los pueblos. Cómo si la historia fuera un traspaso de modas superficiales y mercantiles.



La corriente fuertemente ideológica que ha seguido el economista Alejandro Gaviria y sus socios de aventura intelectual y… https://t.co/ULepfPesq3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

José Antonio Kast, quien defiende la continuidad de ideas pinochetistas, será el primer mandatario con esa postura en La Moneda desde el fin de la dictadura. Investigaciones periodísticas de 2021 apuntaron que su padre fue miembro del Partido Nazi en Alemania; Kast sostiene que su progenitor fue un conscripto forzado y niega el apoyo ideológico al nazismo.

Gobierno envía de nota de protesta a Gustavo Petro

Cabe recordar que tras conocerse el resultado del balotaje presidencial en Chile, el mandatario colombiano expresó su rechazo al avance del fascismo en América Latina con la llegada al poder de Kast de Kast, señalando su ascendencia nazi, su afinidad pinochetista y sus posturas ultraconservadoras.

«El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano», afirmó, al tiempo que lamentó que el pueblo chileno haya votado como presidente al republicano, a quien comparó con el dictador Pinochet.

«Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir», afirmó.

A raíz de estos dichos, el Gobierno de Chile tomó la decisión de enviar una nota de protesta. tal y como como confirmó el ministro del Interior.

«El llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo, por parte de todas las autoridades», indicó el secretario de Estado.

En esa línea, manifestó que «el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado, en eso consiste la democracia».

«Quienes luchamos por la recuperación de la democracia lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo y eso es un principio básico que entre todos tenemos que cuidar y respetar», subrayó.

Posteriormente, el canciller Alberto van Klaveren informó que por instrucción del presidente Gabriel Boric se entregó una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, para manifestar «nuestra molestia por los inaceptables dichos del Presidente de Colombia».

Acerca de las declaraciones emitidas por Petro, indicó que «constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denuestan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones».