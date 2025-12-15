“Triste que los pueblos elijan su Pinochet”: Petro acusa avance del fascismo en Chile y dice que jamás dará la mano “a un nazi”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el avance del fascismo en Chile, tras el resultado del balotaje donde resultó electo el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast.

Tras conocerse los resultados oficiales, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta en la red social X en el que el que expresó públicamente su molestia por lo que calificó como el bloqueo de un trino en el que advertía sobre un giro ideológico en América Latina, sin detallar si se trató de una decisión de la red social o de una falla técnica.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, escribió el líder progresista en alusión al hecho de que el ultraderechista presidente de Argentina, Javier Milei, compartiera un mapa de la región en el cual se muestra en qué países gobierna la derecha y la izquierda.

En respuesta, el jefe de Estado colombiano hizo un llamado a la movilización política interna y en especial a los herederos del ideario bolivariano.

“Atenti, grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, indicó.

«Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi»

Posteriormente, el mandatario colombiano siguió comentando sobre la elección de Kast como presidente de Chile para el periodo 2026-2030 respondiendo a una publicación de Hassan Nassar, integrante del Partido Centro Democrático, que señaló que el péndulo regresa a su lugar después del resultado en los comicios chilenos.

«El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles», planteó Petro.

Asimismo, expresó su rechazo al avance del fascismo en América Latina con la llegada al poder de Kast de Kast, señalando su ascendencia nazi, su afinidad pinochetista y sus posturas ultraconservadoras.

«El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano», afirmó, al tiempo que lamentó que el pueblo chileno haya votado como presidente al republicano, a quien comparó con el dictador Augusto Pinochet.

«Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir», afirmó.

«Que cuiden la tumba de (Pablo) Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada», cerró.

Kast, de 59 años, fundador del Partido Republicano y férreo opositor a los gobiernos de izquierda, se convertirá en el primer dirigente abiertamente pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. Recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo, de manos del actual mandatario, Gabriel Boric.

Con el resultado del balotaje, el tablero político sudamericano vuelve a reacomodarse. Actualmente, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile conforman el bloque de países gobernados por fuerzas de derecha.

En contraste, Colombia, Brasil, Uruguay, Guyana, Surinam y Venezuela integran el grupo de gobiernos de izquierda.