Elecciones en Ecuador: ¿Quiénes aspiran a la Presidencia?

Este martes 13 de junio vence el plazo del Consejo Nacional electoral (CNE) para que las organizaciones políticas de Ecuador inscriban a sus candidatos para las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, que fueron convocadas luego que el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, decretara ‘muerte cruzada’ y disolviera a la Asamblea Nacional.

En estos comicios adelantados se elegirá a los nuevos presidente y vicepresidente del país, así como a los 137 miembros del Parlamento: 15 nacionales, 116 provinciales y 6 por el exterior.

El análisis para estas nuevas elecciones ha bebido mucho de los resultados de los últimos comicios seccionales (de prefectos provinciales, alcaldes y otras dignidades locales), puesto que se celebraron apenas en febrero pasado y dibujó un mapa político nacional para las organizaciones políticas del país.

En esos comicios la agrupación más votada y que se consagró como la principal fuerza política de Ecuador fue el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa; seguido de Pachakutik, brazo político del movimiento indígena ecuatoriano; en tercero quedó el derechista Partido Social Cristiano (PSC), con el que Lasso llegó a la presidencia en 2021 y luego se distanciaron; luego el Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA); y en el quinto lugar se ubicó el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), del actual mandatario.

Justamente CREO no participará en las elecciones anticipadas. El pasado 2 de junio, Lasso anunció que no se presentará como candidato; y cuatro días después, Esteban Bernal, presidente del movimiento, dijo que decidieron no presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Con esa decisión de Lasso, el mandatario pondrá fin este año —posiblemente a finales de noviembre, cuando asuma el nuevo presidente— a su mandato que inició apenas en 2021.

Las autoridades del Ejecutivo y Legislativo que resulten electas en estos comicios adelantados tendrán un mandato corto, puesto que su objetivo es terminar el período que comenzaron en 2021 los funcionarios cesados; es decir, estarán hasta mayo de 2025.

Correísmo va por todo en las elecciones

El sábado pasado, la RC presentó a su binomio para estos comicios, que estará integrado por Luisa González Alcívar, como candidata a la presidencia, y Andrés Arauz, excandidato presidencial por la misma agrupación en 2021 y que aspira a la vicepresidencia. Inicialmente, el exvicepresidente Jorge Glas había sido escogido por el buró nacional del movimiento como su aspirante, pero declinó.

González, quien de ganar sería la primera mujer en ser electa presidenta de Ecuador, es una de los exasambleístas cesados cuando Lasso decretó la ‘muerte cruzada’. Estaba en el cargo desde 2021 en representación de la provincia de Manabí.

La aspirante de la RC, de 45 años, es abogada, y tiene dos maestrías en Alta Gerencia y en Economía Internacional y Desarrollo. Antes de ser parlamentaria, también ejerció otros cargos públicos, principalmente durante la administración de Correa; fue, según el perfil publicado por la Asamblea Nacional, asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia, coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, vicecónsul y cónsul encargada de Ecuador en Madrid, ministra encargada de Turismo y viceministra de Gestión Turística en la misma cartera, secretaria general de Despacho Presidencial, subsecretaria general de la Administración Pública, ministra encargada de Trabajo, entre otros.

Luisa González, Jorge Glas, Marcela Aguiñaga y Andrés Arauz Twitter / @Leoorlandoa

Una de las principales críticas que ha recibido la candidata del correísmo, principalmente por parte de agrupaciones feministas, es su postura en contra de la despenalización del aborto en caso de violación cuando se debatía este tema en la Asamblea Nacional, cuestión que finalmente fue aprobada en febrero de 2022.

En una entrevista el domingo con el programa digital Ingobernables EC, fue abordado este tema y González dejó claro que, en caso de resultar electa, no habrá regresión de derechos y que ahora se debe trabajar para evitar los abusos sexuales a las mujeres.

Invitó a los movimientos feministas y a quienes están en contra de su postura a hablar «del tema de fondo», que es «cómo evitar la violencia a la mujer».

«Discutamos ahora cómo evitamos que esas mujeres sean violentadas, qué políticas vamos a implementar», dijo, al tiempo que señaló que los estratos sociales «más pobres» son los que tienen el índice más alto de violación a niñas y adultas.

Otros candidatos

En estos comicios los binomios de candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben estar conformados por un hombre y una mujer, de acuerdo con una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dispuso la paridad de género. También aplica para las listas a asambleístas. González es la única mujer que aspira a la primera magistratura, en el resto de las fórmulas las féminas acompañan como candidatas a vicepresidentas.

Daniel Noboa Azin, candidato a la Presidencia de Ecuador Twitter @DanielNoboaOk

El primero en acercarse al CNE para inscribir su candidatura fue Daniel Noboa Azin, de 35 años, que se presenta con la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, de Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno) y Mover, lo que antes era Alianza PAIS. Tiene como acompañante de fórmula a Verónica Abad, excandidata a la alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones de febrero.

Noboa es otro de los asambleístas cesados con el decreto de ‘muerte cruzada’ de Lasso. Es hijo del empresario y excandidato a la presidencia en seis ocasiones Álvaro Noboa —quien también había anunciado en redes que se presentaría en esta oportunidad, pero el video fue borrado posteriormente—. Estudió Administración de Negocios y también obtuvo el titulo de Administración Publica, además de una maestría de Gobernanza y Comunicación Política.

Con el auspicio del PSC, el partido que se distanció de Lasso, inscribió su candidatura Jan Topic, ecuatoriano-francés de 40 años que se pinta como el ‘outsider’ de estos comicios. Se trata de un economista que se define como experto en seguridad internacional y asegura haber combatido en Ucrania, Siria y África.

Actualmente es presidente de Telconet, empresa de telecomunicaciones fundada por su padre, Tomislav Topic, y de Cajamarca, compañía de seguridad de su propiedad. Su compañera de fórmula es la periodista, presentadora de televisión y abogada Diana Jácome.

A la lista de candidatos se suma el economista Otto Sonnenholzner Sper, de 40 años, quien fue vicepresidente de Ecuador entre diciembre de 2018 y julio de 2020, durante el mandato de Moreno. Irá respaldado por la alianza Actuemos, conformada por los partidos SUMA y Avanza.

Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador (2018-2020) Gabriela Mena / NurPhoto

Sonnenholzner estará acompañado en la papeleta por Érika Paredes Sánchez, graduada en Estudios Internacionales y con maestría en Administración Pública, quien durante 10 años trabajó en varias oficinas y agencias de las Naciones Unidas.

A la contienda también va Fernando Villavicencio, de 59 años, otro de los parlamentarios cesados con la decisión de Lasso. El binomio lo completa Andrea González y están respaldados por el movimiento Construye, antes llamado Ruptura, que lidera la exministra de Gobierno de Moreno María Paula Romo.

Otro de los que contenderá en estos comicios adelantados es Yaku Pérez, de 54 años, quien fue candidato en los comicios de 2021 y quedó en tercer lugar en la primera vuelta, vencido por Arauz y Lasso. Su compañera de fórmula es Nory Pinela Morán.

Pérez es auspiciado por la alianza Claro que se Puede, que integran las organizaciones Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. En 2021 este candidato estuvo apoyado por el partido indigenista Pachakutik, que en esta oportunidad, luego de problemas internos, intentó volver a respaldarlo, pero el CNE le negó la posibilidad, por haberla solicitado fuera de tiempo.

Al tren de candidaturas se ha subido Xavier Hervas, de 50 años, quien también estuvo en los comicios de hace dos años, quedando en cuarto lugar en la primera vuelta, auspiciado por Izquierda Democrática (ID). En esta ocasión recibe el respaldo del Movimiento Renovación Total (RETO) y va acompañado de Luz Marina Vega, una médica kiwcha, oriunda de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, y es graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana (Cuba).

Además, está el binomio de Bolívar Armijos y Linda Romero, que se inscribió con el auspicio del movimiento Amigo, fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza, quien fue sentenciado por un caso de corrupción.

Proceso de elecciones

De momento las candidaturas no están en firme, puesto que el CNE debe revisar que los postulantes y sus estructuras políticas hayan cumplido con los requisitos y que no existan objeciones. Recién el 6 de agosto se conocerá el listado oficial de los aspirantes, una vez resueltos todos los recursos.

La campaña electoral será de pocos días, pues se estableció entre el 8 y el 17 de agosto; y se incluyó un debate para el día 13 de ese mes, una semana antes de que la ciudadanía acuda a sufragar.

En caso de no resultar electo ninguno de los aspirantes el 20 de agosto, los dos más votados irán a balotaje el 15 de octubre.

