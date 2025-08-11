Elisa Loncón busca llegar al Senado por La Araucanía con cupo del Frente Amplio

La reconocida lingüista, académica y ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, confirmó su intención de postularse al Senado en representación de La Araucanía y en un cupo del Frente Amplio (FA), en las próximas elecciones legislativas de noviembre.

La también doctora en Humanidades indicó en una entrevista con La Tercera que su regreso a la política tras el proceso constituyente iniciado en 2021, se debe a su interés en atender las demandas de los pueblos originarios

«Yo he estado siempre con un pie en la academia y un pie en la política. Tengo una larga historia vinculada a los movimientos sociales, al trabajo artístico-cultural y académico. Hay una historia mía de búsqueda para instalar dentro de la política estatal demandas que son importantes en materia de pueblos indígenas», indicó.

Explicó que su candidatura al Senado se enfocaría en la Novena Región, donde a su juicio existen «muchos problemas que resolver», entre los que figuran «una pobreza supergrande».

«Yo soy de la región y estoy en condiciones de poder participar en avanzar en soluciones. Por otro lado, la región tiene una base histórica de pueblos originarios y estamos en condiciones de ser parte de la toma de decisión al interior del Parlamento», señaló.

«Se necesita que los pueblos originarios participen, sobre todo las mujeres. Hay que ser perseverante en temas de política y buscar el tiempo adecuado para avanzar», expuso en la entrevista con el medio citado.

Sobre la posibilidad de competir en las próximas elecciones legislativas a través de un cupo del Frente Amplio, la defensora de los derechos de los pueblos originarios indicó que se encuentra «agradecida» con la colectividad y recordó que ha tenido «buenas relaciones con ellos desde la Convención Constitucional».

«La verdad es que mi condición de independiente, que yo he conversado con ellos, la respetan. Estoy esperando la posibilidad de que esto se concrete, sobre todo porque ya tengo una relación de mucho tiempo con Ericka Ñanco y Luis Penchuleo. Como somos de la región, nos conocemos», subrayó.

Para Loncón existen fuertes posibilidades de poder sumar respaldos entre el electorado de centroizquierda ante la vacante que deja en el Senado Jaime Quintana (PPD).

«Por supuesto que sí. Yo soy una persona de la región, soy una persona conocida en la región, en Chile y en el mundo, y valorada también por lo que he hecho», expresó.

Loncón está dispuesta a apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara

Al ser consultada sobre si tiene pensado postularse como candidata a senadora por otro partido, la académica respondió de forma tajante: «Por el momento es donde se me están abriendo las puertas. De todas maneras, mi nombre está a disposición dentro de esta lista única».

Asimismo, destacó su voluntad de respaldar la candidatura presidencial de la carta de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

«Mi nombre también está a disposición para apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara», enfatizó.

En la entrevista, la reconocida lingüista también fue abordada sobre si en caso de resultar electa, la plurinacionalidad podría tener alguna oportunidad en el Senado

«Hay una crisis de representación del pueblo mapuche en las decisiones de la política. En este momento, mi trabajo por el Senado lo quiero impulsar en la línea de necesidades inmediatas. Lo que tú me estás planteando es una política de largo plazo. Y en el corto plazo es muy importante avanzar en políticas para la juventud», respondió.

«Yo quiero ser una contribución: ni en mi historia personal, académica o dentro de la Convención yo he cerrado las puertas al diálogo», subrayó en la entrevista con La Tercera.