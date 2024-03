Entrevista a Iván Tapia, precandidato a alcalde de Peñalolén (CS): «La primaria es una alternativa para contener a la derecha»

Entrevista a Iván Tapia, precandidato a alcalde de Peñalolén por Convergencia Social, Frente Amplio.

¿Cuál es su opinión sobre la actual administración municipal?

Es innegable que en 12 años de administración se han hecho avances en la comuna, pero tengo la sensación de que la gente comparte la necesidad de un cambio, de un giro de timón de cómo hacer ciertas cosas. Veo en la disminución del número de votantes que respaldan a la actual alcaldesa este desgaste.

Creo que a la comuna le hace falta una candidatura que surja desde el Peñalolén profundo, que sea capaz de representar el trabajo constante y permanente de las organizaciones sociales del territorio y que cuyo mayor capital político sea el respaldo comunitario, no el hecho de ser la persona designada a dedo como sucesora dentro de los pasillos municipales o de algún ministerio.

Sin los partidos y los acuerdos políticos no vamos a llegar a ningún lado, por eso soy un orgulloso militante del Frente Amplio y jamás pensaría en esconderlo, pero sé también que los partidos viven una etapa en la que no basta con los acuerdos entre ellos para ganarse la confianza de las personas. Es imposible que las fuerzas progresistas tengan un buen resultado municipal en Peñalolén, si la candidatura que se presente no cuenta por una parte con el respaldo de los partidos, y por otra parte con el respaldo de los vecinos y vecinas de la comuna. Veo con preocupación la tentación de ciertos sectores políticos de definir candidaturas desde las cúpulas de los partidos, en condiciones que perfectamente podría hacerlo la ciudadanía.

La inseguridad, la desigualdad, las carencias de salud o vivienda son problemas de primera preocupación de la gente, cuya resolución exige fuerza, legitimidad y unidad. No hay dudas de que el Gobierno del Presidente Boric ha avanzado con determinación en la materia y que existe una extensa lista de acciones que se han realizado en torno a estos temas. Estos son problemas profundos con soluciones de mediano y largo plazo, por lo que más temprano que tarde será muy evidente el legado de este gobierno en términos de seguridad o vivienda, por ejemplo, pero es real que actualmente la derecha ha tenido una capacidad importante de capitalizar esta crítica contra el oficialismo.

Como concejal y vecino de toda la vida de la comuna, siempre he aspirado a una forma de gobierno local distinta a cómo lo han realizados los últimos alcaldes, pero hay un riesgo mayor en que si no somos capaces de construir una mayoría política y social sólida para ganar en Peñalolén, no veo por qué no podríamos perder la elección ante la derecha.

Es legítimo y creo que hasta un tanto inspirador saber de que desde el oficialismo y dentro del mismo Frente Amplio hay distintos nombres con la pretensión de disputar la alcaldía. Lo positivo es que nuestro país cuenta con una herramienta para lograr que estas aspiraciones terminen con un efecto virtuoso y no autodestructivo para la izquierda, la cual es la primaria. Creo que no hay mejor mecanismo para sumar energías, esfuerzos colectivos y unidad, así como no veo otra forma en que las y los vecinos representados por nuestro sector política puedan libremente decidir quién sería la mejor opción para competir con la derecha.

¿Y por qué no encuestas para definir el candidato?

Antes de la elección presidencial de 2021 todas las encuestas ponían primeros a Joaquín Lavín y a Daniel Jadue y Boric perdía.

El problema es que las encuestas reflejan un conocimiento momentáneo de los candidatos, pero no necesariamente su capacidad de convocatoria a las urnas.

Además, omiten completamente a quienes no han podido realizar una campaña declarada para el cargo, por lo que no necesariamente captan a quien puede tener mayor crecimiento electoral .Pero también hay una tema de los valores que queremos representar. Yo creo en el Frente Amplio porque veo que no sólo hay un compromiso férreo por una sociedad más justa e igualitaria, sino que también más democrática. Así como contamos con la herramienta de las primarias, no veo por qué nuestro proyecto no dirigiría su voluntad política a que las y los vecinos definan quién sería mejor candidato para las elecciones de fin de año mediante una primaria.

Si eso va en la línea de lo que siempre ha propugnado el Frente Amplio. ¿Por qué existe tanta resistencia a las primarias?

Pienso que tenemos que combatir las presiones de ciertas cúpulas, no solo porque designar candidaturas desde arriba me parece que no va en la línea de la democracia comunal que queremos avanzar, sino también porque nos puede llevar a inclinarnos por un candidato que no tenga todo el potencial electoral que necesitamos para ganar. A esta primaria debemos concurrir todas las organizaciones progresistas, las sociales, las políticas que no son partido, pienso en por ejemplo Solidaridad u organizaciones como los Shishigang en Puente Alto, así como también todos los partidos a nivel comunal que crean que no hay progreso posible sin justicia social y que la mejor candidatura debe definirlo la gente.

