Caso «Cuentas Corrientes»: Principal imputado confesó pago de coimas a funcionarios municipales y alcaldes

Nuevas revelaciones han surgido en relación al caso Cuentas Corrientes, que consiste en la suscripción de convenios de forma irregular entre distintas municipalidades y la empresa Gestión Global Spa.

Este caso que partió en municipios de Ñuble, ha venido tomando diversas aristas en otras regiones y sumando una serie de diligencias, que han incluido allanamientos a municipalidades, pericias, prisión preventiva de imputados y arrestos domiciliarios totales, incluidos alcaldes ligados a la UDI.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía han tenido como objetivo establecer si existieron delitos en la forma en que la empresa de Rodrigo Andrés Carmona Olivarez, consiguió adjudicarse procesos de licitación para asesorar a diversos municipios del país.

Carmona, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de estafa, soborno y violación de secreto, y quien se encuentra en prisión preventiva, confesó el modus operandi que empleó para acelerar el trámite de las millonarias licitaciones, el cual incluyó el pago de coimas a funcionarios municipales y alcaldes.

Pago de coimas a funcionarios municipales y alcaldes

Meganoticias reveló este miércoles la transcripción de la declaración voluntaria que ofreció el empresario el pasado mes de noviembre ante la Fiscalía Local de Chillán.

“Quiero partir mi declaración con tres eventos que ustedes no tienen hasta donde tengo entendido, ya que, he revisado la carpeta parcialmente, y estos hechos tienen que ver con lo que se está investigando y tiene relación con el soborno”, afirmó en el inicio de su declaración

Según sus abogados defensores, Giovanni Gotelli y Felipe Polanco, en este caso no habría existido estafa ni fraude al fisco, pues los municipios terminaron ganando dinero al mover sus fondos de banco.

Sobre este punto, la fiscal Nadia Espinoza le preguntó: “¿Usted entiende que la Municipalidad va a ganar esa gran cantidad de dinero producto licitación donde se ofreció una coima a un funcionario público?”.

“Yo entiendo que esta coima es para darle celeridad al proceso”, respondió el propietario de Global Spa.

Corrupción en San Javier, Quintero y Renaico

Según su propio testimonio, Rodrigo Carmona habría contactado a las comunas de San Javier, región del Maule; Quintero, región de Valparaíso y Renaico, región de la Araucanía, para ofrecer los servicios de GlobalSpa.

En el caso del municipio de San Javier, Carmona indicó que en 2019 les ofreció asesoría en materia de cuentas corrientes y que la propia administradora municipal le habría pedido una incentivo extra.

“En esa oportunidad la administradora me dice que tiene que conversar conmigo, yo tenía los aspectos técnicos más o menos claros, y cuando nos reunimos ella me dijo abiertamente si le podía dar una dádiva, es decir, una coima, a lo cual accedí”, afirmó.

Explicó que condicionó esa transacción al momento en el que Global Spa recibiera el primer pago por parte del municipio y que, para inicios de 2020, entregó por intermedio de otro funcionario municipal doce millones en efectivo.

Consultada por el medio citado, la administradora Alejandra Bahamondez negó estos señalamientos.

“Niego rotundamente estar involucrada o tener participación alguna en actividades ilícitas con el Señor Carmona, ya que tengo la certeza que cualquier acusación resulta falsa si consideramos que a la fecha, a un año de iniciada la investigación penal, no he sido notificada, ni hemos tenido conocimiento de ninguna investigación en mi contra», dijo.

El empresario también ofreció detalles sobre el modus operandi empleado en Quintero. El eventual hecho ilícito involucra al alcalde Mauricio Carrasco y el pago de la coima habría sido coordinado por intermedio del exalcalde de Valparaíso Hernán Pinto (PDC).

“Hernán me llama y me dice que el alcalde necesitaba hablar conmigo y quería que le colaborara con cierta cantidad de dinero, el alcalde es Mauricio Carrasco, y yo le consulto a Hernán si eso era para él o para alguien más, a lo que me responde que era para Mauricio y yo mismo se lo tenía que entregar”, afirmó Carmona en su declaración.

“Nos juntamos en la calle con Mauricio Carrasco, él llegó en un auto solo, se subió a mi auto, conversamos un poco, le pasé la plata y se fue. Fue un sólo pago por el monto de $6.000.000”, acotó.

Tras estos señalamientos, el edil de Quintero envió un comunicado negando cualquier nexo con Carmona.

“A título personal, debo señalar enfáticamente que este Alcalde, no conoce al Sr. Carmona, por tanto descarto cualquier vínculo con esa persona”, sostuvo.

En el caso de Renaico, cabe recordar que su alcalde, Juan Carlos Reinao, permanece actualmente en prisión preventiva, tras haber sido formalizado por violación y abusos sexuales.

Según Carmona, le ofreció directamente una coima al edil para acelerar el proceso de un segunda licitación, lo cual incluía el traspaso de los dineros a las cuentas del banco que se la adjudicara.

“Esto fue a fines del 2019, cuando le ofrecí $3.000.000, esto era solo para él y creo que se lo entregué a fines de diciembre”, afirmó representante de Global Spa.

Modus operandi en San Ignacio

El municipio de San Ignacio, región del Ñuble, fue uno de los primeros en donde se dio inicio a las investigaciones por el caso «Cuentas Corrientes». Allí la PDI intervino con allanamientos y detuvo al acalde César Figueroa.

Asimismo, el 14 de abril de 2023, la policía detuvo a Rodrigo Carmona y al jefe de gabinete de San Ignacio, Edgardo Suazo, tras haber recibido un millón de pesos en efectivo por parte del dueño de Global Spa, por el pago de una coima acordada con jefe comunal.

En conversación con Meganoticias, Figueroa desmintió el testimonio de su funcionario de confianza y negó tener conocimiento de para quién era el millón de pesos con el que fue detenido Suazo.

«Aquí nosotros estamos esperando que la Justicia pueda establecer y aclarar toda esta situación, y por supuesto tenemos la confianza de salir libres de todo esto», afirmó Figueroa, quien fue militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el año 2019.

Sin embargo, el propio Carmona reconoció haber acordado el pago de dos millones de pesos en una conversación que tuvo con el edil.

“Me llamó la atención porque el alcalde me pide que apague el teléfono y lo gire, entonces me dijo que estaba pasando por un momento complejo en el ámbito económico y me dijo que necesitaba que le hiciera un préstamo, yo entendí de inmediato que se refería a una dádiva porque yo no soy banco, entonces le dije que sí, pero que necesitaba que agilizara la etapa dos”, declaró el empresario.

** Esta nota da cuenta de un proceso judicial que se encuentra actualmente en tramitación y son los tribunales quienes determinan la culpabilidad e inocencia de los involucrados.

