“Es un riesgo para el país”: Jara fustiga a Kast por evitar los debates y no aclarar qué pretende hacer en el gobierno

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, fustigó al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusándolo de eludir deliberadamente los debates programados de cara al balotaje y de no aclarar lo que pretende hacer en caso de llegar a La Moneda, lo que calificó como «un riesgo para el país».

“Cuando en Chile hay una segunda vuelta, el debate público no es un favor, sino la forma en la que los chilenos y chilenas se enteran del país que quieren construir los candidatos”, afirmó en un punto de prensa.

La candidata del oficialismo instó a Kast a “no evitar las preguntas” y dejar atrás las “propuestas clandestinas” para enfrentarse en un debate “con coraje” en el marco de la segunda vuelta.

Según Jara, el republicano “está evitando no solo los debates, sino que está evitando decirle a Chile qué es lo que pretende hacer cuando esté en el gobierno”, consignó El Mostrador.

Asimismo, planteó que su decisión de restarse «es un riesgo para el país, para la economía y los mercados con asesores coludidos»

«Es un riesgo para los derechos sociales con rebajas de presupuestos clandestinas», apuntó.

Asimismo, destacó que la negativa de Kast “pone en riesgo el derecho de los chilenos a votar informados”.

Jara: «Voy a todos los lugares donde me invitan»

La carta de Unidad por Chile criticó que candidato de la ultraderecha se haya negado a participar del debate de Mega y que aún no confirme su asistencia al de Chilevisión, pese a que ambos fueron convocados anticipadamente.

“Lamento que hoy día use excusas para no asistir… estos sí son los foros en los cuales la ciudadanía va a poder escucharnos de frente”, dijo, destacando que ella confirmó su participación en los cinco debates programados.

«Yo confirmé mi presencia en los cinco debates desde el primer día. Él usa excusas. Chile no se merece candidatos que rehúyan las preguntas», declaró.

Jara señaló que si el republicano considera «que sus ideas son las mejores, debería ser capaz de defenderlas de frente».

«La soberbia es mala consejera”, enfatizó.

El caso se extendió incluso al llamado «debate de los Bad Boys», donde el candidato Franco Parisi (PDG)—quien obtuvo casi un 20% de los votos en primera vuelta—advirtió que no participaría si Kast seguía ausente. Ante esto, Jara pidió que la instancia se mantuviera

“Voy a todos los lugares donde me invitan. Lamento que por decisión de Kast algunos medios estén bajando debates”, expresó, en declaraciones recogidas por Radio Agricultura.

Dos modelos de campaña, dos visiones de país



En el punto de prensa, Jeannette Jara defendió su estilo de campaña, caracterizado por el despliegue territorial y la presencia en medios: “Yo no me corro… siempre respondo de frente”. Y contrastó abiertamente con la estrategia de Kast: “Por eso se arrancó para las regiones” .

La ofensiva también incluyó una advertencia que conectaba la actitud en campaña con las posibles capacidades de gobierno, particularmente en el tema de seguridad, eje central de la propuesta del ultraderechista: “El coraje para enfrentar un debate es algo básico. Si se quiere enfrentar después con coraje al crimen organizado… no andar escondidos”, planteó.

En el cierre de su intervención, Jara reforzó su mensaje central: “Kast es un riesgo para el país”. Y anunció que para el viernes sumaría nuevas figuras al “Comando Jara 2.0”, con incorporaciones desde el mundo social, cultural, científico y artístico.