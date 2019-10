“Es una demanda legítima”: Trabajadores del Metro respaldan protestas de los estudiantes

Durante esta jornada los sindicatos de Trabajadores, de Cajeras y de Profesionales del Metro entregaron su respaldo a las manifestaciones que los estudiantes están llevando a cabo a través de evasiones masivas, esto con el objetivo de expresar su malestar por el alza en el costo del pasaje que ha afectado a la población permanentemente.

“Los trabajadores y trabajadora del Metro no somos enemigos de los estudiantes y entendemos que los estudiantes no son enemigos de nosotros”, comenzaron diciendo los dirigentes.

Dicho esto, señalaron su posición respecto a la evasión masiva de parte de los usuarios. “La demanda por el alza del pasaje es una demanda legítima (…) Ellos ven que a sus padres en sus casas ya no les alcanza para pagar el arancel universitario, para llegar a fin de mes, ni tampoco para cubrir esta alza del pasaje”, enfatizaron.

Agencia Uno

Los trabajadores se refirieron igualmente a la reacción del Ejecutivo frente a las protestas. “La legítima movilización de los estudiantes no se resuelve con más represión, no se resuelve cerrando las estaciones (…) Vemos que el Gobierno solo está respondiendo con represión. No estamos de acuerdo con la militarización que está sufriendo el Metro”, espetaron.

Junto con ello, explicaron que durante este mandato de Sebastián Piñera “la tarifa ha crecido mucho más que durante el gobierno pasado (Bachelet), dado que se han cometido errores como contratar y comprar buses eléctricos sin bases de licitación, lo que evidentemente sube el valor del pasaje”.

Por último, explicaron que “de los $810 que los usuarios pagan en el Metro, la empresa no recibe más de $490. El resto, la diferencia del alza, va a financiar el fracasado plan de transporte del Transantiago”.