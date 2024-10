Escritora Marcela Serrano critica fuertemente a Mario Desbordes: “Nada de lo que ha comenzado lo ha terminado”

La destacada escritora y periodista nacional, Marcela Serrano, criticó fuertemente al candidato a la alcaldía de Santiago, el RN Mario Desbordes, a través de una mordaz y bien informada columna de opinión.

Serrano, vecina de la comuna capital, dio cuenta de su especial preocupación por el futuro de la comuna de Santiago, pues “la historia de Desbordes es una de irresponsabilidad e inconsistencia con la ciudadanía. Nada de lo que ha comenzado lo ha terminado. Santiago se merece una autoridad comunal que no abandone sus cargos a los 6 meses para asumir otros desafíos. Nuestra comuna no es un trampolín político, es la comuna capital”.

De la misma forma, continúa dando cuenta de la limitada experiencia laboral del candidato de la derecha y extrema derecha que pretende liderar el municipio capital. “Desbordes inició su carrera en Carabineros en 1987, pero su permanencia en la institución fue breve, retirándose en 1994. Durante este período, la mayoría de sus funciones fueron administrativas, sin mayor relevancia operativa”.

Otro aspecto que señala, son las asesorías jurídicas que Desbordes realizó en los años 2000 y 2001, a pesar de haberse titulado como abogado recién en 2018. Como bien indica Marcela Serrano, “este desfase temporal genera dudas sobre la legitimidad y eficacia de sus asesorías previas a su titulación”.

Corrupción en Cerro Navia

Sin duda, es de especial preocupación el paso de Mario Desbordes por el municipio de Cerro Navia entre 2008 y 2009, cuando ejerció como jefe de gabinete del ex alcalde de esa comuna Luis Plaza, quien se vio involucrado en el caso basura, siendo acusado en conjunto con Christian Vittori y Marcelo Torres, ex alcalde y ex concejal de Maipú respectivamente, de recibir coimas por la empresa KDM para adjudicarle las licitaciones de basura. Desbordes en esa oportunidad fue imputado de manera directa por la abogada Paula Díaz por dinero mal habido. Su breve e inconcluso paso por el mundo municipal estuvo marcado por acusaciones de corrupción.

La autora suma y sigue desglosando la trayectoria laboral del candidato. “Su historial empresarial tampoco es prometedor, ya que ha tenido varios emprendimientos que terminaron en quiebra. Además, su paso por la política local y nacional ha estado marcado por derrotas electorales y cargos efímeros. En 2008, fue candidato a alcalde de Lo Prado, sin buenos resultados, y en 2013 no logró ser electo como diputado en el distrito 27. En 2017, fue elegido diputado por el distrito 8 con solo el 3% de los votos, arrastrado por Joaquín Lavín León, y abandonó el cargo a los seis meses para asumir como ministro de Defensa, donde solo duró cinco meses”.

Prosigue señalando que “luego de que abandonara el Ministerio de Defensa ingresó a Cisternas & Cia., sin un trabajo o representación verificable de manera pública, llamando la atención que aquel Estudio Jurídico es el mismo que ha sido cuestionado por los honorarios profesionales que fueron transferidos al ex fiscal Manuel Guerra, investigado en el caso Hermosilla y sepulturero del caso Penta”.

La autora también destaca que Desbordes tuvo una débil participación como candidato presidencial, obteniendo el cuarto lugar con menos del 10% de los votos en las primarias de Chile Vamos. Es decir, es un candidato que ha logrado baja adhesión hacia su exigua figura.

Desbordes no es vecino de Santiago

Otro aspecto que preocupa a Marcela Serrano es la falta de arraigo y conocimiento de la comuna de parte de Desbordes.

“Actualmente Mario Desbordes reside en Chicureo y no ha vivido nunca en la comuna a la que aspira liderar, lo que demuestra su falta de conexión, conocimiento e interés por la comunidad. Sus constantes críticas a la gestión de Irací Hassler contrastan con su propia falta de experiencia y logros en gestión pública. Su carrera está marcada por la inconstancia y una ausencia de resultados concretos que respalden su capacidad para administrar una comuna tan compleja”, señaló Serrano.

Finalizó indicando que “Sumemos a todo esto que queda pendiente para los vecinos de Santiago las explicaciones que Desbordes debe dar por el tráfico de influencias con el señor Hermosilla y la jueza Vivanco que dañan el poder judicial, el principio de igualdad ante la ley y la fe pública no solo de las y los santiaguinos, sino de toda la ciudadanía”.