“Estoy profundamente orgulloso de ser de izquierda, y no dejaré mis ideas en las puertas del Congreso”: Cristian Cuevas, histórico dirigente sindical y Presidente del Partido Popular, es candidato a diputado por el Distrito 7 

El histórico dirigente sindical y Presidente del Partido Popular, Cristian Cuevas Zambrano, anunció su candidatura a diputado por el Distrito 7, reafirmando su compromiso con una izquierda “sin complejos ni vergüenza”.

“Nos hemos propuesto ser la voz de las y los trabajadores, las disidencias sexuales y los sectores populares”, afirma Cuevas, quien busca que el Parlamento recupere su vínculo con la realidad del país.

Hijo de un obrero del carbón y de una madre evangélica y socialista, Cuevas reivindica con orgullo su origen popular: “Si volviera a nacer, desearía nuevamente ser hijo del pueblo. Vivíamos con carencias, pero con una riqueza enorme en solidaridad y amor”. Su compromiso político se forjó en dictadura, organizando centros culturales y espacios de defensa de los derechos humanos.

Reconocido por su liderazgo sindical en Codelco, fue fundador y primer presidente del Movimiento de Trabajadores Contratistas del Cobre, y hoy encabeza la Federación de Trabajadores de la Minería (FETRAMIN). “El corazón de Chile son sus trabajadores. Mi compromiso es seguir defendiendo los derechos de quienes construyen este país: las y los trabajadores, la comunidad LGBTIQ+, las mujeres y todos los sectores históricamente excluidos”, señala.

Respecto a las necesidades del Distrito 7, Cuevas subraya tres prioridades: vivienda, trabajo y seguridad. “Vivimos una crisis habitacional que exige poner fin a la especulación del suelo. En el ámbito laboral, es urgente terminar con la precarización y la informalidad, especialmente en el sector portuario. Y en materia de seguridad, urge invertir en la protección de nuestros puertos, principales puntos de entrada y salida de drogas”, advierte.

Con un discurso sin ambigüedades, el dirigente plantea que el país necesita representantes coherentes: “Nunca más candidatos que olviden sus promesas al cruzar las puertas del Congreso para arrodillarse ante los empresarios”.