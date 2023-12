Evelyn Matthei tras baja en las encuestas: «No sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más»

Tras las encuestas publicadas luego del plebiscito que dio como ganadora la opción de “En Contra”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), optó tomar distancia de la carrera presidencial.

Según la encuesta Plaza Pública de Cadem, Matthei y José Antonio Kast cuentan con un 14% las preferencias presidenciales. Sin embargo, en la medición de noviembre la edil tenía un 19% y el líder del Partido Republicano un 17%.

Al ser consultada sobre estos resultados, Matthei llamó este lunes a preocuparse de los problemas que enfrentan en la actualidad las familias chilenas y dejar de lado anticipadas carreras presidenciales, asegurando que es un tema que en la actualidad no es importante.

«No sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más. Hoy es Navidad y estamos en otra y falta tanto tiempo», afirmó la jefa comunal, que participó durante esta jornada de una actividad en el Hospital Luis Calvo Mackenna.

“Realmente a esta altura estamos pensando en otras cosas. Yo creo que Chile tiene demasiados problemas. Muchas familias tienen muchos problemas. Preocupémonos de eso”, agregó Evelyn Matthei, dijo poniendo paños fríos sobre el tema.

Cabe recordar que la semana pasada durante una entrevista con Radio Infinita, a la edil se le preguntó sobre la posibilidad de que se repitiera un escenario como el de 2013, en donde compitió en la papeleta con la expresidenta Michelle Bachelet.

Matthei respondió: “Ese es un tema de la izquierda, no tengo problemas (en competir con ella)”.

Por su parte, el pasado 21 de diciembre, José Antonio Kast confirmó que será candidato presidencial para las elecciones de 2025.

Aunque el líder republicano aseguró que está preparado para postularse en su tercera candidatura a La Moneda, pero señaló que no le gustaría participar en las primarias con Chile Vamos.

“Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no decido solo. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”, sostuvo.

Tras ser consultado si competiría contra la expresidenta Michelle Bachelet, aseguró que no tienen problemas: “Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos“.

No obstante, aseguró que “es más fácil“ competir con la ex mandataria, ya que tiene que dar explicaciones por su último “muy mal Gobierno“.

