Fiscal regional de Los Lagos emana información falsa sobre nueva Constitución

La jefa del Ministerio Público de la Región de Los Lagos, Carmen Wittwer, criticó el borrador del texto constitucional elaborado por la Convención Constitucional, aludiendo a un artículo que nunca fue aprobado por el pleno del órgano redactor.

El cuestionamiento lo realizó la fiscal, en una charla que dio en la Universidad San Sebastián, donde se refirió al rol de la entidad que dirige en la nueva Carta Magna.

“Nos preocupa que a nivel constitucional se pueda establecer la regla general de que las actuaciones sean públicas. Esto puede, por un lado, entorpecer significativamente investigaciones de envergadura, por ejemplo criminal, organizaciones, narcotraficantes, etc. Además, pone en peligro la privacidad de las víctimas y el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”, acusó la fiscal durante su charla, citada por La Red.

Esto, haciendo referencia haciendo referencia a un artículo, que supuestamente está en el borrador.

No obstante, la norma a la que hizo referencia fue rechazada – tras no obtener los 93 votos necesarios – por el pleno de la Convención el pasado 17 de febrero, motivo por el cual no ingresó al borrador del texto constitucional.

Dicho articulado estaba establecido en el primer informe de la Comisión de Sistema de Justicia, sin embargo, solo logró 72 votos a favor, refiere La Red.

Los cuestionamientos realizados por la representante del Ministerio Público fueron rechazados por varios colegas, entre ellos el exfiscal, Carlos Gajardo, y el abogado y convencional Mauricio Daza.

Daza – en su cuenta en la red social Twitter – cuestionó que se siga desinformando sobre el borrador – que consta de 499 artículos – sin leerlo.

«Fiscal Regional del Ministerio Público de los Lagos desinformando al cuestionar duramente el proyecto de nueva constitución por una norma que fue rechazada y no incluida en su texto. Parece que tampoco lo leyó», escribió en la red social.

Gajardo, por su parte, instó a la ciudadanía y a los actores políticos a dejar «de criticar sin haber leído mínimamente lo que se propone».