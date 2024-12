Frente Amplio convoca «volanteo masivo» y movilización por mejores pensiones

El Frente Amplio (FA) convocó a la ciudadanía a movilizarse y participar en un «volanteo masivo» que se llevará a cabo este jueves 19 de diciembre para promover una reforma de pensiones con un enfoque más solidario.

La actividad se desarrollará a las 18:00 horas en todas las capitales regionales y en diversos puntos del país, en apoyo a la campaña #MejoresPensionesAhora.

La presidenta del partido, Constanza Martínez, destacó la importancia de avanzar hacia un sistema previsional más justo, con pensiones dignas para toda la población.

«Para que tengamos políticos que escuchen, necesitamos que la ciudadanía esté presente, así que este jueves, a las 18 horas, en todas las capitales regionales del país, y ojalá en todos los lugares, que tengan alerta ciudadana por las pensiones, volanteos masivos y ojalá que la militancia del FA también se despliegue. No basta sólo con tuitear, es necesario poder desplegarnos en el territorio», indicó durante el programa «Hablar de Frente» del FA.

Explicó que la convocatoria busca aumentar la presión sobre los políticos para lograr una reforma que responda a las necesidades de las y los ciudadanos.

“Estamos en alerta, en alerta ciudadana, para que podamos lograr esta reforma de pensiones. Lo decían las personas en sus declaraciones, este es un sistema que ha resultado ser una estafa, que ha dado pensiones miserables”, señaló.

Durante la transmisión del programa, Martínez criticó el actual sistema de pensiones, calificándolo como una “estafa” que ha generado pensiones “miserables”.

Aseguró que solamente un sistema con un pilar solidario podría garantizar una mejora en las pensiones, especialmente para las mujeres que ejercieron labores de cuidado.

“Sólo con un pilar solidario y contributivo es posible tener mejores pensiones para mujeres que ejercieron labores de cuidado”, dijo, al tiempo que planteó que este cambio es fundamental para corregir las inequidades del sistema actual.

La presidenta de FA, expresó su preocupación ante la discusión en curso sobre la reforma al sistema de pensiones que se desarrolla en la Comisión de Trabajo del Senado.

“Es importante que bajemos esta discusión. Cuando hay personas que dicen la barbaridad de que, por ejemplo, los pensionados tienen que trabajar más años para tener una mejor pensión, siendo que la mayoría de los adultos mayores tiene que seguir trabajando (…) para poder llegar a fin de mes, es no tener ninguna conexión con lo que pasa en la ciudadanía”, enfatizó.

Desde la colectividad, hicieron un llamado a los ciudadanos a que durante el volanteo graben videos cortos para luego subirlos como historias a redes sociales.

» ¡Hagamos que todo Chile vea esta movilización masiva!», señalaron.

«Somos un partido de Gobierno y estamos apoyando la idea de una reforma»

El jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, respaldó esta movilización y destacó que «parte del rol de cualquier partido político es poder difundir iniciativas de ley desde la perspectiva que uno tenga, en la medida de que sea apegado a la ley y a las normas, eso es lo que estamos haciendo como Frente Amplio».

«Nos interesa poder transparentar y difundir en qué estado se encuentra el debate previsional en Chile, donde ha habido una campaña orquestada por parte de este cartel que es la asociación de AFP que ha financiado una estrategia consiste y agresiva por muchos años para desprestigiar cualquier tipo de intento de reformar al sistema previsional, utilizado las platas de los ahorrantes», expresó en declaraciones citadas por Emol.

Asimismo, hizo un llamado al resto de colectividades del oficialismo a sumar esfuerzos para alcanzar un reforma previsional.

«Que un partido político como el Frente Amplio genere una iniciativa pública para difundir la reforma, me parece de todo el sentido, y ojalá los otros partidos políticos del oficialismo, que estamos a favor de la reforma, también podamos hacer esfuerzos en ese mismo sentido», concluyó.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre destacó el aporte que ha venido haciendo el Frente Amplio durante el debate de la reforma de pensiones en el Congreso

«Estamos intentando aportar desde adentro, sin duda alguna», indicó.

«Somos un partido de Gobierno y estamos apoyando la idea de una reforma, pero creemos también que es importante la función social de un partido político y el contacto con la ciudadanía, informarle a la ciudadanía y activar a la gente en una reforma que creemos juega o toca mucho interés», dijo el senador frenteamplista.

«Nosotros creemos que los partidos oficialistas, los partidos de Gobierno debemos también tener y hacer una ofensiva ciudadana en relación a empujar que la reforma salga», declaró a EmolTV.

Aclaró que el «volanteo masivo» es un llamado que hace el partido.

«No es un capricho de la presidenta del Frente Amplio, sino que esta es una discusión partidaria, colectiva, que se toma también en el Comité Central, de avanzar con una campaña ciudadana» con respecto a la reforma de pensiones, mencionó.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el «volanteo masivo»?

Al ser consultada por el llamado del Frente Amplio al «volanteo masivo», la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que «es muy importante la opinión ciudadana en esto».

En esa línea, dijo que «de hecho, antes del 2015-2016, si no fue por los movimientos sociales este tema no se habría tocado. Y coincidió además en esa época con que empezaron a egresar las primeras personas que venían solo del sistema de AFP. Y se vio la promesa incumplida que había hecho José Piñera en su momento».

“El que se manifieste la opinión de la ciudadanía no debería ser una causa de alarma, si esto es en la medida que sea de acuerdo a las formas pacíficas en las que tiene que ocurrir todo esto”, indicó por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conversación con T13.

A juicio del secretario de Estado, “el que haya un volanteo o algo de ese tipo no me parece que sea una transgresión de nada. Más me preocupa el que sobre la base de los propios recursos que pagan los afiliados se financien campañas como las que hemos visto”.