Fuad Chahin renuncia a Demócratas con dardos a Ximena Rincón: «El vagón de cola de la derecha»

Siguen los descuelgues en Demócratas a raíz del apoyo que entregó la colectividad a Francisco Orrego de cara a la segunda vuelta de Gobernadores Regionales en la Región Metropolitana. En esta ocasión fue el exconvencional Fuad Chahin quien criticó la dirección que ha tomado la tienda en el último tiempo, razón que lo llevó a concretar su renuncia el pasado viernes.

Según explicó Chahin a La Tercera, su salida estuvo motivada por la fuerte discusión que se dio al interior del partido luego de que él y el senador Matías Walker manifestaran públicamente su respaldo a la candidatura de Claudio Orrego al Gobierno Metropolitano.

La propia senadora Ximena Rincón, presidenta del partido, aseguró estar «muy molesta» por estos descuelgues, y Gabriel Alemparte, vicepresidente de la colectividad, acusó a Walker de armar un «despelote» y de no tener «ninguna capacidad de respetar a la mayoría».

«Escuché a altos dirigentes que no tenían ni siquiera problema en tener que pactar con el Partido Republicano, de tal manera de alcanzar el gobierno. Eso me empezó a incomodar», explicó Chahin.

“Aquí había dos tesis: transformarse en un eje articulador del centro, liderar ese espacio. Y otros creen que el camino más rápido es subsumirse con Chile Vamos. A mí no me seduce seguir ese camino. Yo no me fui de la DC, y dejar de estar en un partido que había asumido ser vagón de cola de la izquierda, para militar en un partido que sea el vagón de cola de la derecha», agregó.

Chahin arremete contra la directiva de Demócratas

Más tarde, en entrevista con The Clinic, Chahin apuntó directamente contra la directiva de Demócratas, asegurando que la colectividad abandonó a algunos candidatos en las recientes elecciones municipales:

“No se apoyó a nuestros candidatos, sin embargo, la directiva aparece con uñas y dientes defendiendo al candidato de Chile Vamos, Francisco Orrego, incluso criticando y reprimiendo públicamente al vicepresidente del Senado”, señaló.

“Me hubiera gustado ver un partido jugado por apoyar a sus candidatos propios de la misma manera que veo defender al candidato de Chile Vamos. Eso creo que fue para mí la gota que rebasó el vaso“, sentenció.